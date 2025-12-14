Η Αρμάνι Μιλάνο «ψάχνεται» για γκαρντ και κοιτάζει Φλιν ή Φρέιζερ

Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρήκε τον γκαρντ που έψαχνε τόσο καιρό και να περιμένει την έλευση του Μόντε Μόρις το πρωί της Κυριακής, όμως αρκετές ομάδες της Euroleague βρίσκονται σε αναζήτηση περιφερειακού που θα τους ανεβάσει επίπεδο. Μια από αυτές είναι και η Αρμάνι Μιλάνο που έχει πολλά προβλήματα τραυματισμών να λύσει και εξετάζει δύο παίκτες που πριν μερικές μέρες απασχόλησαν έντονα και τον Ολυμπιακό. Ο λόγος φυσικά για τους Μαλακάι Φλιν και Τρεντ Φρέιζερ, που είναι δύο από τα πιο «καυτά» ονόματα εκτός Euroleague.

Ο λόγος που κοιτάζει παίκτη η Αρμάνι και η «μάχη» Φλιν -Φρέιζερ

Η απουσία του Λορέντζο Μπράουν λόγω τραυματισμού, σε συνδυασμό με το πρόβλημα υγείας του Στέφανο Τονούτ, έχει αποδυναμώσει την περιφέρεια της ιταλικής ομάδας, η οποία δεν αποκλείεται να κινηθεί στην χειμερινή αγορά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Solobasket και τον Σέρχιο Μαρτίνεθ, δύο από τα ονόματα που βρίσκονται στο ραντάρ της Αρμάνι είναι ο Τρεντ Φρέιζερ και ο Μάλακαϊ Φλιν. Πρόκειται για περιπτώσεις που δεν απασχολούν μόνο την ομάδα του ιταλικού βορρά, καθώς τόσο η Μπαρτσελόνα όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθούν -με βάση τις ίδιες πηγές- τους ίδιους παίκτες.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως στο ισπανικό δημοσίευμα αναφέρεται πως τόσο οι Μπάρτσα και Ρεάλ, όσο και η Αρμάνι έχουν μπει σε διαδικασία κρούσης για να δουν τις προθέσεις για τους δύο παίκτες και ετοιμάζουν την κίνηση τους.

Υπενθυμίζεται πως ο Φλιν βρέθηκε εσχάτως ψηλά στη λίστα και του Ολυμπιακού, ο οποίος όμως εν τέλει απέκτησε τον Μόντε Μόρις, ενώ και ο Φρέιζερ ακούστηκε για τους Πειραιώτες. Ο πρώτος αγωνίζεται στην Μπαχτσεσεχίρ και δεν έχει buy out στο συμβόλαιο του, κάτι που δυσκολεύει την περίπτωση του, διότι η ομάδα του μπορεί να διαπραγματευτεί όπως και όποτε θέλει για να τον παραχωρήσει και κάτι τέτοιο δεν μοιάζει πιθανό.

Ο Φρέιζερ από την άλλη αγωνίζεται στη Ζενίτ και δεν έχει επίσης buy out, με αποτέλεσμα να μην είναι τόσο εύκολο να λύσει κι εκείνος τη συνεργασία του με τη ρωσική ομάδα για να αγωνιστεί στη Euroleague.