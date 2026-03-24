Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στον λαό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου – Οι μάσκες έπεσαν

Στα ανοιχτά πολιτικά ζητήματα των ημερών αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας Κ.Ο.Ε.Σ.

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτή, τις παράνομες παρακολουθήσεις, το «παρακράτος του Μαξίμου» και την επιστολή που έστειλε σε όσους είχαν στοχοποιηθεί με το Predator, αλλά και για την προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Καμία εμπλοκή στον πόλεμο

Για την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι διαμορφώθηκε ένα άλλο τοπίο από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και την αστάθεια που αυτός δημιουργεί στην ευρύτερη περιοχή.

«Ένα τοπίο στο οποίο νομίζω ότι τοποθετηθήκαμε πάρα πολύ σοβαρά, ουσιαστικά, πατριωτικά, με ευθύνη και σοβαρότητα, στο πλαίσιο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Η απόφασή μας και η τοποθέτησή μας και στο PES, αλλά και πιο πριν, ήταν ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς κανόνες, που θα εξελιχθεί σε μια παγκόσμια ζούγκλα προς όφελος των ισχυρών, οι οποίοι εύκολα αλλάζουν στρατόπεδο και εύκολα διαχειρίζονται τις συνθήκες προς όφελός τους και εις βάρος άλλων χωρών» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι κανένα μέλος της ΕΕ δεν θα πρέπει να εμπλακεί στις πολεμικές επιχειρήσεις. «Είπαμε, ακόμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στην περιοχή διότι οι οικονομικές, ανθρωπιστικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις θα είναι πολύ σημαντικές. Και βέβαια ότι κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετάσχει σε αυτή την πολεμική σύρραξη» πρόσθεσε.

«Οι μάσκες έπεσαν»

Σχολιάζοντας το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, που ο ίδιος βρισκόταν μεταξύ των θυμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «τώρα που ήρθε η ώρα της δικαίωσης, πρέπει να μιλήσουμε ωμά και ανοικτά».

«Από τη μία, είχαμε ένα παρακράτος που θα αγωνιστούμε να ηττηθεί στις εθνικές εκλογές και να είναι παρελθόν. Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό αυτό το διεφθαρμένο, κλειστό σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου» τόνισε και συμπλήρωσε: «Και από την άλλη, είχαμε κάποιους που και δεν έκαναν τίποτα για τις υποκλοπές και προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα κλίμα στον κόσμο ότι δήθεν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει για κάποιους λόγους συνωμοσιολογίας. Αν τους είχαμε ακούσει, η υπόθεση θα είχε χαθεί».

Κάνοντας αναφορά στην ανοικτή επιστολή προς υπουργούς της κυβέρνησης και δημόσιους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχολίασε ότι «δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι, που έχουν πολύ σοβαρές θέσεις στον δημόσιο βίο, θέσεις που αφορούν στην εθνική ασφάλεια, στην εξωτερική πολιτική, σε δράσεις άμεσα συνδεδεμένες με το δημόσιο συμφέρον, να σιωπούν μπροστά στην καρέκλα εξουσίας».

«Με αυτούς το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση. Ούτε αξιακή, ούτε ηθική, ούτε πολιτική. Οι μάσκες έπεσαν» επανέλαβε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ανάγκη πολιτικής αλλαγής»

Για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «πρέπει μετά το συνέδριο, στον λίγο καιρό που μένει μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, όλη μας η αγωνία, όλη μας η προσπάθεια, όλες μας οι δυνάμεις ενωμένες να χτυπούν προς την ίδια κατεύθυνση: την κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής, της ήττας της Νέας Δημοκρατίας».

«Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη απέναντι στις ανισότητες, νίκη απέναντι στη διαφθορά, νίκη απέναντι στην αδιαφάνεια. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το έργο πρέπει να καταδικαστεί και να ηττηθεί» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι «το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό: Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική αλλαγή, προοδευτική διακυβέρνηση και καλύτερες ημέρες με την εφαρμογή του κυβερνητικού μας σχεδίου».

Τα «ορφανά» του Καρατζαφέρη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στις δηλώσεις των Άδωνι Γεωργιάδη και Θάνου Πλεύρη, τους οποίους χαρακτήρισε ως «ορφανά του Καρατζαφέρη» από τη θητεία τους στο ΛΑΟΣ.

«Απέναντι μας έχουμε ένα σύστημα, το οποίο διχάζει. Δεν τους ενδιαφέρει η ενότητα του λαού. Τους ενδιαφέρει η εξουσία, το διαίρει και βασίλευε. Ακούσατε τις δηλώσεις των ‘ορφανών του Καρατζαφέρη’, ο ένας λέει ότι δεν υπάρχει ζήτημα να παρακολουθούν τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας και ο άλλος λέει ότι όλοι οι αγώνες της Αριστεράς και της Δημοκρατικής Παράταξης ήταν εις βάρος του έθνους και της πατρίδας. Αυτός είναι ο ‘κεντρώος’ κύριος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η προμετωπίδα του, ο γενιτσαρισμός» σημείωσε.