Ανδρουλάκης: Στα χέρια του η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές – «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα
Πολιτική Γραμματεία 23 Μαρτίου 2026, 20:40

Ανδρουλάκης: Στα χέρια του η καθαρογραμμένη απόφαση για τις υποκλοπές – «Ντροπιαστική» η εικόνα από τη Λάρισα

Προ των ευθυνών τους θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης τους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator και σιωπούν, έχοντας παραλάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. «Ντροπιαστική» χαρακτήρισε την εικόνα από τη Λάρισα και τη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Τι απάντησε στο ερώτημα αν υπάρχει λόγος παραίτησης Φλωρίδη.

Vita.gr
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Spotlight

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών… Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε γνωστό πως παρέλαβε καθαρογραμμένη την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και έθεσε προ των ευθυνών τους αξιωματούχους που έπεσαν θύματα του Predator και «σιωπούν».

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator και τη «βόμβα» Ντίλιαν στη MEGA μίλησε για προσβολή των δημοκρατικών αγώνων του ελληνικού λαού και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για «μεγάλη ανοχή σε άθλιες πρακτικές» και «άθλιες συμπεριφορές».

«Η ΝΔ έχει αποκτήσει μία πολύ μεγάλη ανοχή σε άθλιες πρακτικές»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σκληραίνει τη γραμμή στον απόηχο της χθεσινής του ανοιχτής επιστολής προς όλους τους δημόσιους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του παράνομου λογισμικού και τους καλεί (OPEN TV) εκ νέου «να προστατεύσουν την ίδια τη Δημοκρατία, διότι ορκίστηκαν να υπηρετούν την πατρίδα και τον ελληνικό λαό, το δημόσιο συμφέρον και την εθνική ασφάλεια».

Σημειώνει πως πρόκειται για ζήτημα πατριωτικής ευθύνης και εθνικής ασφάλειας που μετά τον ίδιο πρέπει και εκείνοι «να κάνουν το χρέος τους και να τιμήσουν τον όρκο τους» αναμένοντας «τις πράξεις τους».

Ως προς τη Νέα Δημοκρατία σημειώνει πως «έχει αποκτήσει μία πολύ μεγάλη ανοχή σε άθλιες πρακτικές, άθλιες συμπεριφορές, που πραγματικά προσβάλλουν τους δημοκρατικούς αγώνες του ελληνικού λαού».

Μάλιστα, αναρωτήθηκε: Το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, με την ιστορία που έχει, μπορεί να δεχθεί αυτές τις συμπεριφορές; Έχει τόσο πολύ μεταλλαχθεί; Έχουν τόσο πολύ μεταλλαχθεί που μπορεί το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή να δεχθεί τέτοια αλλοίωση από το κλειστό σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη;»

Μελετούν την απόφαση του δικαστηρίου

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ανακοίνωσε ότι παρέλαβε καθαρογραμμένη την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

«Είναι 2.000 σελίδες. Ήδη έχουμε δει κάποια στοιχεία. Θα τη μελετήσουμε και θα πάρω νέες νομικές και πολιτικές πρωτοβουλίες. Συνεχίζω τον αγώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μόλις τη μελετήσουμε θα πάμε σε νέα εξεταστική επιτροπή».

Και συνέχισε: «Σε αυτήν τη φάση της υπόθεσης, θα διαμορφωθούν δύο όχθες. Αυτοί που υπηρετούν την πατρίδα, τον λαό και το δημόσιο συμφέρον και αυτοί που μπροστά στην εξουσία και την καρέκλα σιωπούν. Θα μας κρίνει, λοιπόν, ο ελληνικός λαός για το σε ποια όχθη θα σταθεί ο καθένας και με τι όρους».

Εικόνες ντροπής στη Λάρισα

Ερωτηθείς για την δίκη των Τεμπών, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «είναι απόλυτη ευθύνη του υπουργείου η εύρυθμη διεξαγωγή της δίκης. Η εικόνα που είδαμε σήμερα, είναι ντροπιαστική. Ντροπιάζει το υπουργείο και την κυβέρνηση, η οποία άλλα έλεγε και άλλα βλέπουμε».

Aπαντώντας στο αν θα μπορούσε να είναι λόγος να ζητηθεί η παραίτηση Φλωρίδη, τόνισε: «Ο κ. Φλωρίδης δεν παραιτήθηκε σε άλλα πράγματα, νομίζετε ότι θα παραιτηθεί τώρα; Εδώ δεν παραιτήθηκε όταν τα βρήκαν με τον κ. Βελόπουλο κάτω από το τραπέζι για να αλλάξουν και να διαβρώσουν τη σύνθεση στην ΑΔΑΕ. Τι συζητάμε τώρα; Δεν παραιτήθηκε σε άλλες περιπτώσεις, που έλεγε στη Βουλή ψέματα για αποφάσεις που δεν υπήρχαν ποτέ. Εδώ είπε στη Βουλή ότι δεν υπάρχουν χαλκευμένα του σταθμάρχη και εννοούσε αυτά που υπήρχαν στη δικογραφία, ενώ εγώ πήγα στον Άρειο Πάγο για αυτά που είχε βάλει ένα φιλικό τους μέσο που ήταν χαλκευμένα, πέντε ώρες μετά την τραγωδία. Δηλαδή, μας κορόιδευε, κορόιδευε έντεκα εκατομμύρια Έλληνες λέγοντας τελείως διαφορετικά πράγματα. Και νομίζετε ότι θα παραιτηθεί τώρα;»

Τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα

O Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε σχετικά με το κυβερνητικό πακέτο μέτρων για την ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου.

«Είπαμε εξαρχής ότι πρέπει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και αυτός να παρασύρει και τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Θέλω να σας δώσω κάποια στοιχεία. Είμαστε μία από τις χώρες που έχουν τα υψηλότερα επίπεδα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αντιστοιχεί σε 0,70 ευρώ το λίτρο, ενώ ο κατώτατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι γύρω στα 0,39 ευρώ και ο μέσος όρος στα 0,53 ευρώ. Εμείς προτείνουμε να πάμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για όσο διαρκεί αυτή η κρίση» σημείωσε.

Ενώ παίρνοντας αφορμή από το γεγονός ότι στη δέσμη μέτρων της κυβέρνησης υπάρχει και αυτό της έκτακτης εισφοράς που ως φιλοσοφία ο κ. Μητσοτάκης απέκρουε δημόσια ως λαϊκισμό, ο κ. Ανδρουλάκης πέταξε το γάντι: «Αν άλλαξε άποψη ο κ. Μητσοτάκης και θεωρεί τώρα σωστή την έκτακτη εισφορά, εμείς την επόμενη εβδομάδα θα φέρουμε στη Βουλή πρόταση να υπάρξει έκτακτη εισφορά και για τις τράπεζες για τα φετινά τους κέρδη, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν ακόμη περισσότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

Ως προς τα πολιτικά δεδομένα, επισήμανε ότι αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί σταθερότητας, ισοδυναμεί με στασιμότητα: «μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και σηκωθεί το χαλί, θα δούμε την ελληνική οικονομία να μπαίνει στην κατάψυξη. Όχι  σε τρίτη τετραετία καταστροφής και επιδείνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας».

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αναφερόμενος στην αυριανή του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «αυτήν τη στιγμή, έχουμε έναν πρόεδρο στις ΗΠΑ, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, αποφασίζει και διατάζει, δεν συνομιλεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα μεγάλα θέματα. Και δεν καταλαβαίνω τον λόγο που εμείς πρέπει να έχουμε μια τέτοια επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Ευρώπης λόγω πρωτοβουλιών μιας χώρας η οποία είναι θωρακισμένη από δύο ωκεανούς. Γι’ αυτό, πρέπει η Ευρώπη να σηκωθεί και να δείξει το ανάστημά της. Υπάρχουν δυνάμεις, οι οποίες, δυστυχώς, λόγω έλλειψης συνεννόησης αδρανούν. Πρέπει, λοιπόν, αυτή η αδράνεια να σταματήσει. Και αυτό θα πω αύριο και στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες».

Vita.gr
Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Αϋπνία και άσκηση: Ποια είναι η σχέση τους;

Κόσμος
Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

Νέο τελεσίγραφο 5 ημερών στο Ιράν από τον Τραμπ – Νετανιάχου

inWellness
inTown
Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δίκη για τα «Τέμπη»: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα - Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου
Επιστολή 23.03.26

Έκλεισε ευγενικά την «πόρτα» στον Ανδρουλάκη ο Φάμελλος – «Όχι» στον προγραμματικό διάλογο στο πλαίσιο του συνεδρίου

Γυρίζει πίσω ο Σωκράτης Φάμελλος την πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για να καθίσουν μαζί στο τραπέζι του προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

«Πυρά» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ για τα «ανεπαρκή μέτρα» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Χαριλάου Τρικούπη, Κουμουνδούρου και Περισσός βγάζουν στη «σέντρα» την κυβέρνηση για τα μέτρα «ασπιρίνες» που σκοπεύουν να ανακόψουν το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα.

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δουδωνής: Η Λέσβος καταστρέφεται λόγω της κυβερνητικής αδιαφορίας

Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και του Δημήτρη Τσιόδρα της ΝΔ για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο. Για 20 εκατ. ευρώ αφήνετε το νησί να καταστρέφεται, τόνισε ο κ. Δουδωνής

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Επικαιρότητα 23.03.26

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση επιλέγει με τα νέα μέτρα να αγνοήσει πλήρως τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

«Καμία πρόβλεψη, κανένα ουσιαστικό εργαλείο και καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης» αναφέρουν σε κοινή δήλωση τους η Ελένη Βατσινά και ο Νίκος Κογιουμτσής του ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα
Πολιτική 23.03.26

Τσουκαλάς: Η ανάληψη μέτρων από την κυβέρνηση έγινε αργοπορημένα

«Η κυβέρνηση δεν τολμάει, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή
Πολιτική 23.03.26

Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Η Ελλάδα περνάει σε νέα εποχή

Ο Δένδιας αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν για το θόλο, την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ , τις υποδομές για τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Block 50 σε Viper και τα μεταγωγικά αεροσκάφη και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα
Πολιτική 23.03.26

Επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα

Υπό την κοινωνική και πολιτική πίεση για την κυβερνητική αδράνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της έκρηξης του ενεργειακού κόστους με δίμηνη ισχύ (Απρίλιος - Μάιος). Τα μέτρα θα εξειδικευτούν από τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη.

Υποκλοπές: Σκληραίνει τη γραμμή ο Ανδρουλάκης – Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Σκληραίνει τη γραμμή για τις υποκλοπές ο Ανδρουλάκης - Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»

Με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator, τη «βόμβα» Ντίλιαν, αλλά και τη «στροφή» της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ν.Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα με την επιστολή του προς τους στόχους των υποκλοπών.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως «παρατηρητής» του πολέμου

«Καμία "ασφάλεια" και "σταθερότητα" δεν εξασφαλίζουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που βρίσκονται, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, στο ελληνικό έδαφος και που αποτελούν ορμητήρια ιμπεριαλιστικών πολέμων κι επεμβάσεων» αναφέρει το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει
Πολιτική 22.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η ζημιά στην οικονομία μεγαλώνει και η κυβέρνηση απουσιάζει

«Αντί ο κ.Μητσοτάκης να θριαμβολογεί για τις… ιδιωτικές επενδύσεις που θα προσελκύσει η χώρα, θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει μέτρα για πραγματικό έλεγχο της αισχροκέρδειας στα καύσιμα, με επιβολή πλαφόν στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια, και με μείωση των άδικων έμμεσων φόρων όπως ο ΕΦΚ» τονίσει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου
Πολιτική 22.03.26

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης παραμένει άβουλος παρατηρητής των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου

«Οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται απρόθυμη να προχωρήσει στη μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση» αναφέρει η Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη

inStream - Ροή Ειδήσεων
Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση
Πόλεμος στο Ιράν 23.03.26

Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ανακοίνωσή του ότι κάνει συνομιλίες με το Ιράν. Και είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο.

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα
The Economist 23.03.26

Το καλύτερο σενάριο για το πόλεμο στο Ιράν, είναι καταστροφικό για τις τιμές ενέργειας – Δεν θα πέσουν εύκολα

Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε «πάγωμα» των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, το μέλλον για τις τιμές πετρελαίου και αερίου δεν προβλέπεται ρόδινο. Θα χρειαστούν μήνες έως ότου αποκατασταθούν οι ροές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 23.03.26

25η Μαρτίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς Τρίτη και Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση ενώ την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;
Κόσμος 23.03.26

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα για επισκευές σε βάθος – Ατύχημα, επίθεση ή σαμποτάζ;

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford έδεσε στην Σούδα όπου πρόκειται να ξεκινήσουν «επισκευές σε επίπεδο κύτους», σημάδι πως η πυρκαγιά προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»
Μπάσκετ 23.03.26

Ντόρσεϊ: «Νιώθω αναζωογονημένος, θα πρέπει να έχουμε την must-win νοοτροπία μας σε κάθε ματς»

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός εν όψει του αγώνα με τη Βαλένθια και όσα είπε για την αυτοπεποίθηση που νιώθει πλέον, αλλά και την αγάπη του κόσμου.

Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο πραγματικός κόσμος 23.03.26

Ο Moby χαρακτήρισε τρανσφοβικούς τους στίχους του κομματιού «Lola» των Kinks - Η αιχμηρή τους απάντηση

Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ
Πείστηκε, δεν σύρθηκε 23.03.26

Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Reuters, 48 ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ. Tου είπε ότι με τη δολοφονία Χαμενεΐ είχε την ευκαιρία να εκδικηθεί για ιρανικά σχέδια δολοφονίας του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται
Ελλάδα 23.03.26

Το μεγάλο κύκλωμα με τις απάτες εκατομμυρίων στον ΕΦΚΑ, ο γνωστός tiktoker και τα άλλα πρόσωπα της showbiz που εμπλέκονται

Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 22 συλλήψεις ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα - Σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απάτες στον ΕΦΚΑ και η φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιρειών

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica
Media 23.03.26

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει τον κορυφαίο οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI, που εκδίδει και τη La Repubblica

Μεταξύ άλλων την ιστορική εφημερίδα της Ευρώπης La Repubblica, 15 websites, 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς, μία διαφημιστική εταιρεία και μία τηλεοπτική streaming πλατφόρμα

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA
Εκλογές στην Ουγγαρία 23.03.26

Ηγέτες της ακροδεξιάς έσπευσαν στη Βουδαπέστη να στηρίξουν τον Όρμπαν, τον πρωτεργάτη του ευρωπαϊκού MAGA

Με αφορμή τη σύνοδο των «Πατριωτών για την Ευρώπη», της ακροδεξιάς ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο που ίδρυσε ο Όρμπαν, Λεπέν, Βίλντερς, Σαλβίνι και Αμπασκάλ δήλωσαν τη στήριξή τους στον Ούγγρο πρωθυπουργό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»
«Το πρόβλημα παραμένει» 23.03.26

Το βαρέλι δεν έχει πάτο - Ο Πάπα Εσιέντου δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω «Χάρι Πότερ»

Ο Πάπα Εσιέντου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι άγνωστοι απειλούν να τον σκοτώσουν, επειδή επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σνέιπ στην τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας
Ελλάδα 23.03.26

Τροχαίο στα Εξάρχεια – ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία καφετέριας

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο κατάστημα βρισκόταν μια εργαζόμενη και δύο πελάτες. Υπάρχουν αναφορές ότι από το ΙΧ παρασύρθηκε ένας διερχόμενος διανομέας, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Δίκη για τα «Τέμπη» στη Λάρισα: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα – Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 23.03.26

Δίκη για τα «Τέμπη»: Επιτελικό φιάσκο με την αίθουσα - Η γεμάτη αιχμές απάντηση της κυβέρνησης

Οι εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, στην έναρξη μιας εκ των ιστορικότερων δικών από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν φαίνεται να αγγίζουν την κυβέρνηση που «παίζει την κασέτα» του «όλα καλώς καμωμένα» και αφήνει αιχμές για «πολιτικά κίνητρα» με σκοπό να πολωθεί το κλίμα.

Σύνταξη
Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση
Συνταγματική αλλαγή 23.03.26

Ιταλία: Η Μελόνι έχασε το «μαγικό της άγγιγμα» – Απορρίφθηκε σε δημοψήφισμα η δικαστική μεταρρύθμιση

Οι επικριτές της δικαστικής μεταρρύθμισης υποστήριζαν ότι ενέχει τον κίνδυνο συγκέντρωσης υπερβολικής εξουσίας στο εκτελεστικό σώμα. Η Μελόνι παραδέχθηκε την ήττα της, αλλά αρνείται να παραιτηθεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ελλάδα 23.03.26

Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
Media 23.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» – Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη
2 ½ ώρες 23.03.26

«Δεν έχουμε τόσα χρήματα» - Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε την πρωινή ρουτίνα ομορφιάς της και προκάλεσε τη χλεύη

Η Κρόφορντ, που πρόσφατα συμπλήρωσε τα 60, αποκάλυψε αυτή την εβδομάδα τις πρώτες δυόμισι ώρες της εξαντλητικής πρωινής ρουτίνας ευεξίας της, αξίας 12.000 δολαρίων. Ε, και το διαδίκτυο οργίασε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Πολύ καλά τεστ τα φιλικά με Παραγουάη, Ουγγαρία – Θα μας λείψει ο Μάνταλος»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε στα φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ανδρων και παράλληλα αναφέρθηκε την απόσυρση του Πέτρου Μάνταλου από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

