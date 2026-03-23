«Τρέχουν» οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών… Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε γνωστό πως παρέλαβε καθαρογραμμένη την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και έθεσε προ των ευθυνών τους αξιωματούχους που έπεσαν θύματα του Predator και «σιωπούν».

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator και τη «βόμβα» Ντίλιαν στη MEGA μίλησε για προσβολή των δημοκρατικών αγώνων του ελληνικού λαού και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για «μεγάλη ανοχή σε άθλιες πρακτικές» και «άθλιες συμπεριφορές».

«Η ΝΔ έχει αποκτήσει μία πολύ μεγάλη ανοχή σε άθλιες πρακτικές»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σκληραίνει τη γραμμή στον απόηχο της χθεσινής του ανοιχτής επιστολής προς όλους τους δημόσιους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του παράνομου λογισμικού και τους καλεί (OPEN TV) εκ νέου «να προστατεύσουν την ίδια τη Δημοκρατία, διότι ορκίστηκαν να υπηρετούν την πατρίδα και τον ελληνικό λαό, το δημόσιο συμφέρον και την εθνική ασφάλεια».

Σημειώνει πως πρόκειται για ζήτημα πατριωτικής ευθύνης και εθνικής ασφάλειας που μετά τον ίδιο πρέπει και εκείνοι «να κάνουν το χρέος τους και να τιμήσουν τον όρκο τους» αναμένοντας «τις πράξεις τους».

Ως προς τη Νέα Δημοκρατία σημειώνει πως «έχει αποκτήσει μία πολύ μεγάλη ανοχή σε άθλιες πρακτικές, άθλιες συμπεριφορές, που πραγματικά προσβάλλουν τους δημοκρατικούς αγώνες του ελληνικού λαού».

Μάλιστα, αναρωτήθηκε: Το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, με την ιστορία που έχει, μπορεί να δεχθεί αυτές τις συμπεριφορές; Έχει τόσο πολύ μεταλλαχθεί; Έχουν τόσο πολύ μεταλλαχθεί που μπορεί το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή να δεχθεί τέτοια αλλοίωση από το κλειστό σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη;»

Μελετούν την απόφαση του δικαστηρίου

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ανακοίνωσε ότι παρέλαβε καθαρογραμμένη την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

«Είναι 2.000 σελίδες. Ήδη έχουμε δει κάποια στοιχεία. Θα τη μελετήσουμε και θα πάρω νέες νομικές και πολιτικές πρωτοβουλίες. Συνεχίζω τον αγώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μόλις τη μελετήσουμε θα πάμε σε νέα εξεταστική επιτροπή».

Και συνέχισε: «Σε αυτήν τη φάση της υπόθεσης, θα διαμορφωθούν δύο όχθες. Αυτοί που υπηρετούν την πατρίδα, τον λαό και το δημόσιο συμφέρον και αυτοί που μπροστά στην εξουσία και την καρέκλα σιωπούν. Θα μας κρίνει, λοιπόν, ο ελληνικός λαός για το σε ποια όχθη θα σταθεί ο καθένας και με τι όρους».

Εικόνες ντροπής στη Λάρισα

Ερωτηθείς για την δίκη των Τεμπών, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «είναι απόλυτη ευθύνη του υπουργείου η εύρυθμη διεξαγωγή της δίκης. Η εικόνα που είδαμε σήμερα, είναι ντροπιαστική. Ντροπιάζει το υπουργείο και την κυβέρνηση, η οποία άλλα έλεγε και άλλα βλέπουμε».

Aπαντώντας στο αν θα μπορούσε να είναι λόγος να ζητηθεί η παραίτηση Φλωρίδη, τόνισε: «Ο κ. Φλωρίδης δεν παραιτήθηκε σε άλλα πράγματα, νομίζετε ότι θα παραιτηθεί τώρα; Εδώ δεν παραιτήθηκε όταν τα βρήκαν με τον κ. Βελόπουλο κάτω από το τραπέζι για να αλλάξουν και να διαβρώσουν τη σύνθεση στην ΑΔΑΕ. Τι συζητάμε τώρα; Δεν παραιτήθηκε σε άλλες περιπτώσεις, που έλεγε στη Βουλή ψέματα για αποφάσεις που δεν υπήρχαν ποτέ. Εδώ είπε στη Βουλή ότι δεν υπάρχουν χαλκευμένα του σταθμάρχη και εννοούσε αυτά που υπήρχαν στη δικογραφία, ενώ εγώ πήγα στον Άρειο Πάγο για αυτά που είχε βάλει ένα φιλικό τους μέσο που ήταν χαλκευμένα, πέντε ώρες μετά την τραγωδία. Δηλαδή, μας κορόιδευε, κορόιδευε έντεκα εκατομμύρια Έλληνες λέγοντας τελείως διαφορετικά πράγματα. Και νομίζετε ότι θα παραιτηθεί τώρα;»

Τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα

O Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε σχετικά με το κυβερνητικό πακέτο μέτρων για την ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου.

«Είπαμε εξαρχής ότι πρέπει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και αυτός να παρασύρει και τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Θέλω να σας δώσω κάποια στοιχεία. Είμαστε μία από τις χώρες που έχουν τα υψηλότερα επίπεδα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Αντιστοιχεί σε 0,70 ευρώ το λίτρο, ενώ ο κατώτατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι γύρω στα 0,39 ευρώ και ο μέσος όρος στα 0,53 ευρώ. Εμείς προτείνουμε να πάμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο για όσο διαρκεί αυτή η κρίση» σημείωσε.

Ενώ παίρνοντας αφορμή από το γεγονός ότι στη δέσμη μέτρων της κυβέρνησης υπάρχει και αυτό της έκτακτης εισφοράς που ως φιλοσοφία ο κ. Μητσοτάκης απέκρουε δημόσια ως λαϊκισμό, ο κ. Ανδρουλάκης πέταξε το γάντι: «Αν άλλαξε άποψη ο κ. Μητσοτάκης και θεωρεί τώρα σωστή την έκτακτη εισφορά, εμείς την επόμενη εβδομάδα θα φέρουμε στη Βουλή πρόταση να υπάρξει έκτακτη εισφορά και για τις τράπεζες για τα φετινά τους κέρδη, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν ακόμη περισσότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

Ως προς τα πολιτικά δεδομένα, επισήμανε ότι αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί σταθερότητας, ισοδυναμεί με στασιμότητα: «μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και σηκωθεί το χαλί, θα δούμε την ελληνική οικονομία να μπαίνει στην κατάψυξη. Όχι σε τρίτη τετραετία καταστροφής και επιδείνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας».

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αναφερόμενος στην αυριανή του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «αυτήν τη στιγμή, έχουμε έναν πρόεδρο στις ΗΠΑ, ο οποίος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, αποφασίζει και διατάζει, δεν συνομιλεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα μεγάλα θέματα. Και δεν καταλαβαίνω τον λόγο που εμείς πρέπει να έχουμε μια τέτοια επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Ευρώπης λόγω πρωτοβουλιών μιας χώρας η οποία είναι θωρακισμένη από δύο ωκεανούς. Γι’ αυτό, πρέπει η Ευρώπη να σηκωθεί και να δείξει το ανάστημά της. Υπάρχουν δυνάμεις, οι οποίες, δυστυχώς, λόγω έλλειψης συνεννόησης αδρανούν. Πρέπει, λοιπόν, αυτή η αδράνεια να σταματήσει. Και αυτό θα πω αύριο και στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες».