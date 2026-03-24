Έρευνα 24 Μαρτίου 2026, 06:01

Κριτική και υπονόμευση: Έτσι αντιδρούν οι ναρκισσιστές

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι ναρκισσιστές συχνά επιλέγουν ένα είδος έμμεσης επιθετικότητας

Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Πώς μπορεί να αντιδράσουν οι ναρκισσιστές, όταν τους αγνοούν; Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Psychology δείχνει ότι τα άτομα που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ναρκισσισμού είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν παθητικο-επιθετική συμπεριφορά, όταν νιώθουν ότι αγνοούνται ή αποκλείονται κοινωνικά.

Τι χαρακτηριστικά έχουν οι ναρκισσιστές

Οι ψυχολόγοι ορίζουν τον ναρκισσισμό ως ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας που περιλαμβάνει:

  • έντονη εστίαση στον εαυτό
  • αίσθηση ανωτερότητας
  • ανάγκη για επιβεβαίωση

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ναρκισσισμού:

  • Μεγαλοπρεπής: υψηλή αυτοεκτίμηση, κυριαρχική στάση
  • Ευάλωτος: εύθραυστη αυτοεικόνα, ευαισθησία στην κριτική

Ο ρόλος του κοινωνικού αποκλεισμού για τους ναρκισσιστές

Ο κοινωνικός αποκλεισμός, δηλαδή όταν κάποιος νιώθει ότι τον αγνοούν ή τον αφήνουν απ’ έξω, αποτελεί ισχυρό «trigger» για τα άτομα που έχουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Ακόμα και μικρά σημάδια, όπως ένα μήνυμα που δεν απαντήθηκε, μπορούν να προκαλέσουν έντονη ψυχολογική δυσφορία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα άτομα με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά έχουν εύθραυστη εικόνα εαυτού. Έτσι, στις περιπτώσεις που νιώθουν ότι αποκλείονται, το εκλαμβάνουν ως σοβαρή απειλή.

Πώς αντιδρούν οι ναρκισσιστές;

Αντί για την άμεση σύγκρουση, η οποία συνήθως έχει συνέπειες, οι ναρκισσιστές συχνά επιλέγουν ένα είδος έμμεσης επιθετικότητας, όπως:

  • να προκαλούν έμμεσα κριτική προς άλλους, για παράδειγμα, αποκαλύπτοντας κάτι ντροπιαστικό για εκείνους
  • να υπονομεύουν τους άλλους με «διακριτικό» τρόπο
  • να χειρίζονται καταστάσεις, ώστε να εκθέσουν κάποιον

Αυτές οι συμπεριφορές είναι δύσκολο να εντοπιστούν, γιατί δεν είναι ανοιχτά επιθετικές.

Τι έδειξε η έρευνα

Η συγκεκριμένη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 219 ενήλικες έδειξε ότι ο ναρκισσισμός συνδέεται με μεγαλύτερη τάση για παθητικο-επιθετικές συμπεριφορές. Επίσης, βρέθηκε ότι το αίσθημα κοινωνικού αποκλεισμού ενισχύει αυτή τη συμπεριφορά και αυξάνει την τάση των ατόμων αυτών να εκθέτουν ή να ταπεινώνουν έμμεσα τους άλλους.

Το εν λόγω φαινόμενο εμφανίστηκε κυρίως σε άτομα με μεγαλοπρεπή ναρκισσισμό. Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό; Όταν αυτά τα άτομα νιώθουν ότι αγνοούνται, αιθάνονται ότι απειλείται η εικόνα ανωτερότητάς τους, γι’ αυτό προσπαθούν να την αποκαταστήσουν και επιλέγουν να το κάνουν υποβαθμίζοντας άλλους, αντί να αντιμετωπίσουν άμεσα την κατάσταση. Η έμμεση επίθεση μοιάζει «ασφαλής» για εκείνους, γιατί:

  • δεν εκτίθενται εύκολα
  • αποφεύγουν τις κοινωνικές συνέπειες
  • διατηρούν μια εικόνα «κανονικότητας»

Σημασία στην καθημερινότητα

Τα ευρήματα βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα:

  • τις δυναμικές στον χώρο εργασίας
  • τις τοξικές κοινωνικές σχέσεις
  • τις έμμεσες μορφές εκφοβισμού

Η αίσθηση ότι κάποιος αγνοείται μπορεί να ενεργοποιήσει μια «κρυφή» μορφή επιθετικότητας στους ναρκισσιστές. Αυτή η συμπεριφορά, αν και λιγότερο ορατή, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις σχέσεις και το κοινωνικό περιβάλλον.

* Πηγή: Vita

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

«Ζώνη ασφαλείας» στον Λίβανο ανακοινώνει το Ισραήλ

Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

Στις 29 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος

«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

