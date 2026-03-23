Δημοσιογράφος της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας BirGün στην Τουρκία προφυλακίστηκε χθες Κυριακή το βράδυ, αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών», ανακοίνωσε το έντυπο στο οποίο εργάζεται (στη φωτογραφία αρχείου από bianet.org, επάνω, ο δημοσιογράφος Ισμαήλ Αρέ).

Μετά τη σύλληψή του προχθές Σάββατο στην επαρχία Τοκάτ (βόρεια), όπου ταξίδεψε με την ευκαιρία της γιορτής Εϊντ αλ Φιτρ, ο Ισμαήλ Αρέ μετήχθη χθες Κυριακή το πρωί στην Αγκυρα για να ανακριθεί.

«Για έναν χρόνο έψαχναν πρόσχημα προκειμένου να με συλλάβουν»

Η εισαγγελία «ζήτησε να προφυλακιστεί (…) χωρίς καν να του πάρει κατάθεση», ανέφερε μέσω X η BirGün, εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης προσκείμενη στην τουρκική αριστερά, γνωστή για τις έρευνές της όσον αφορά πεπραγμένα της τουρκικής κυβέρνησης.

Savcılık, muhabirimiz İsmail Arı’yı ifadesini almadan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etmişti: Duruşma başladıhttps://t.co/DbWlHagDB0 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 22, 2026

«Με συνέλαβαν εξαιτίας βίντεο που είχε δημοσιοποιηθεί πριν από τρεις μήνες», ανέφερε ο Ισμαήλ Αρέ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η υπεράσπισή του.

«Για έναν χρόνο έψαχναν πρόσχημα προκειμένου να με συλλάβουν», πρόσθεσε.

«Δεν θα μας φιμώσουν: θα συνεχίσουμε να γράφουμε, να μιλάμε και να εκφραζόμαστε», τόνισε χθες ο Γιασάρ Αϊντίν, εκ των υπευθύνων έκδοσης της ημερήσιας BirGün, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης σε ένδειξη υποστήριξης στον δημοσιογράφο στην Αγκυρα.

Gözaltına alınan BirGün muhabiri İsmail Arı için Ankara ve İstanbul’da eylem yapıldı. Basın meslek örgütleri, çok sayıda gazeteci, yurttaş çağrıda bulundu:

“Yetkililere sesleniyoruz: Bu hukuksuz uygulamaya derhal son verin. İsmail Arı’yı serbest bırakın.” pic.twitter.com/4pRpjlGKkT — Haber Aktif (@haberaktifcom) March 22, 2026

«Δεν είναι έγκλημα»

«Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα. Ο Ισμαήλ Αρέ πρέπει να αφεθεί ελεύθερος αμέσως», τόνισε μέσω X η Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων της Τουρκίας (TGS).

Bayram ziyaretinde gözaltı!@BirGun_Gazetesi muhabiri İsmail Arı, bayramı ailesiyle geçirmek için gittiği Tokat’ta gözaltına alınarak Ankara’ya götürüldü. 📌Haberleri nedeniyle hakkında şimdiye dek çok sayıda soruşturma açılan meslektaşımızın maruz kaldığı bu hukuksuzluğu… pic.twitter.com/0KNO59P4RJ — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 21, 2026

Στα τέλη Φεβρουαρίου, τούρκος δημοσιογράφος της γερμανικής δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης Deutsche Welle (DW) συνελήφθη και προφυλακίστηκε για «προσβολή του προέδρου», παρά τις διαμαρτυρίες των γερμανικών αρχών και ενώσεων δημοσιογράφων.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), η οποία καταγγέλλει την «καταστολή του δικαιώματος στην ενημέρωση» στην Τουρκία, τοποθετεί τη χώρα στην 159η θέση από τις συνολικά 180 στην κατάταξή της ως προς την ελευθερία του Τύπου, ανάμεσα στο Πακιστάν και τη Βενεζουέλα.

Πηγή: ΑΠΕ