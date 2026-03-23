Ο Τραμπ ενέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, αφότου ο Νετανιάχου τον έπεισε για την από κοινού δολοφονία του Χαμενεΐ

Η απόφαση για έναρξη του πολέμου στο Ιράν ήταν αποτέλεσμα ενός τηλεφωνήματος του Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τον Ντόναλντ Τραμπ, μόλις 48 ώρες πριν από τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου. Σε αυτό το τηλεφώνημα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, o Ισραηλινός πρωθυπουργός έπεισε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι είχαν την ευκαιρία να δολοφονήσουν από κοινού τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Και έτσι ο Τραμπ να εκδικηθεί για «σχεδιαζόμενη απόπειρα δολοφονίας του» από Ιρανούς το 2024.

Η συνάντηση Χαμενεΐ με τους «λοχαγούς» του

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Νετανιάχου και Τραμπ γνώριζαν από τις μυστικές υπηρεσίες ότι ο Χαμενεΐ και βασικοί λοχαγοί του θα συναντιούνταν σε κτήμα στην Τεχεράνη. Έτσι θα καθίσταντο ευάλωτοι σε «επίθεση αποκεφαλισμού» -πρακτική που χρησιμοποιεί πολύ συχνά το Ισραήλ, αλλά και οι ΗΠΑ, αν και όχι τόσο συχνά.

Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι έμαθαν ότι η συνάντηση μετατέθηκε για το βράδυ του Σαββάτου. Ο Νετανιάχου ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει στην επίθεση και έπεισε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ίσως αυτή να ήταν η καλύτερη ευκαιρία να σκοτωθεί ο Χαμενεΐ. Και έτσι, ο Τραμπ να εκδικηθεί ιρανικές προσπάθειες δολοφονίας του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται ότι είχε ήδη αποφασίσει τη στρατιωτική επιχείρηση, αλλά όχι τον χρόνο που θα γινόταν ούτε τον βαθμό εμπλοκής των ΗΠΑ. Καθώς ο αμερικανικός στρατός είχε από εβδομάδες ενισχύσει την παρουσία του στην περιοχή, όλοι είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ήταν ζήτημα χρόνου. Και μια πιθανή ημερομηνία, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε ακυρωθεί λόγω κακοκαιρίας.

Άγνωστο το πειστικό επιχείρημα

Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πώς το επιχείρημα του Νετανιάχου επηρέασε τον Τραμπ. Ωστόσο, το τηλεφώνημα ήταν καταλύτης. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να γράψει ιστορία βοηθώντας στην εξάλειψη μιας ιρανικής ηγεσίας που εδώ και καιρό αποδοκιμαζόταν από τη Δύση και από πολλούς Ιρανούς. Και οι Ιρανοί ίσως έβγαιναν στους δρόμους για να ανατρέψουν το θεοκρατικό καθεστώς.

Το Reuters επισημαίνει ότι το ρεπορτάζ δεν υποδηλώνει ότι ο Νετανιάχου ανάγκασε τον Τραμπ να πάει σε πόλεμο. Αλλά, πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ήταν πολύ πειστικός.

«Ουδέν σχόλιον…»

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δεν αναφέρθηκε άμεσα στην κλήση Τραμπ-Νετανιάχου. Δήλωσε όμως στο Reuters ότι η στρατιωτική επιχείρηση είχε σχεδιαστεί για να «καταστρέψει τους βαλλιστικούς πυραύλους και την παραγωγική ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος, να εξοντώσει το Ναυτικό του ιρανικού καθεστώτος, να τερματίσει την ικανότητά τους να εξοπλίζουν πληρεξούσιους και να εγγυηθεί ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ούτε το γραφείο του Νετανιάχου ούτε ο εκπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Ήδη Τραμπ και Νετανιάχου διαψεύδουν ότι το Ισραήλ «έσυρε» τις ΗΠΑ στον πόλεμο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε ως «ψευδείς» αυτούς τους ισχυρισμούς. «Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι κάποιος μπορεί να πει στον Πρόεδρο Τραμπ τι να κάνει; Έλα τώρα», είπε.

Και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι η απόφαση για την επίθεση ήταν αποκλειστικά δική του.

Πόλεμος εκδίκησης;

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στις αρχές Μαρτίου άφησε να εννοηθεί ότι η εκδίκηση ήταν τουλάχιστον ένα κίνητρο για την επιχείρηση.

«Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον Πρόεδρο Τραμπ και ο Πρόεδρος Τραμπ γέλασε τελευταίος», δήλωσε.

Το επιχείρημα στο οποίο επιμένει η αμερικανική κυβέρνηση είναι ότι ο Τραμπ άρχισε να σκέφτεται το πλήγμα στο Ιράν γιατί απέτυχε η διπλωματία.

Ωστόσο, οι Ισραηλινοί ήθελαν να σκοτώσουν τον Αλί Χαμενεΐ, μακροχρόνιο εχθρό τους, που είχε επανειλημμένα εκτοξεύσει πυραύλους στο Ισραήλ και είχε υποστηρίξει τόσο τη Χεζμπολάχ όσο και τη Χαμάς.

Οι Ισραηλινοί άρχισαν να σχεδιάζουν την επίθεσή τους στο Ιράν με την υπόθεση ότι θα ενεργούσαν μόνοι τους, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ στο ισραηλινό N12 News στις 5 Μαρτίου. Στην επίσκεψή του στο Μαρ-Α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της κοινής επιχείρησης τον Ιούνιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τότε πέδειξε ότι ήταν ανοιχτός σε μια ακόμη εκστρατεία βομβαρδισμού, πρόσθεσαν οι πηγές, αλλά ήθελε επίσης να δοκιμάσει έναν ακόμη γύρο διπλωματικών συνομιλιών.

Δύο κρίσιμα γεγονότα

Σύμφωνα με τις πηγές, δύο ήταν τα γεγονότα που ώθησαν τον Τραμπ να επιτεθεί ξανά στο Ιράν.

Η επιτυχημένη επιχείρηση των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας ήταν το ένα. Το άλλο ήταν οι μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες στο Ιράν και η άγρια καταστολή που ακολούθησε. Έκτοτε, εντάθηκε η συνεργασία των αμερικανικών και ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, που είχαν μυστικές συναντήσεις.

Τον Φεβρουάριο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ για το αυξανόμενο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, επισημαίνοντας συγκεκριμένα σημεία ανησυχίας. Επίσης, εξέθεσε τους κινδύνους του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου το Ιράν να αποκτήσει τελικά την ικανότητα να χτυπήσει τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν τις ιδιωτικές συνομιλίες.

Μια «ιστορική ευκαιρία» για τον Τραμπ

Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι και περιφερειακοί διπλωμάτες θεωρούσαν πολύ πιθανό να προχωρήσει μια επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, αν και οι λεπτομέρειες παρέμειναν αβέβαιες, λένε οι πηγές.

Ο Τραμπ ενημερώθηκε από το Πεντάγωνο και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών για τα πιθανά πλεονεκτήματα που θα προέκυπταν από μια επιτυχημένη επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.

Στις 24 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε ενημερώσει μια μικρή ομάδα κορυφαίων ηγετών του Κογκρέσου ότι το Ισραήλ ήταν πιθανό να επιτεθεί στο Ιράν. Ανεξάρτητα από το αν οι ΗΠΑ συμμετείχαν ή όχι. Και επίσης ότι το Ιράν πιθανότατα θα προβεί σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών στόχων. Πρόβλεψη που βασιζόταν σε εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες αποδείχθηκαν τελικά ακριβείς.

Ο Τραμπ είχε επίσης ενημερωθεί ότι υπήρχε μια μικρή πιθανότητα η δολοφονία των κορυφαίων ηγετών του Ιράν να οδηγήσει σε μια κυβέρνηση στην Τεχεράνη που θα ήταν πιο πρόθυμη να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον. Και αυτή η πιθανότητα αλλαγής καθεστώτος ήταν ένα από τα επιχειρήματα του Νετανιάχου στο τηλεφώνημα πριν ο Τραμπ δώσει τις τελικές εντολές για επίθεση στο Ιράν.

Αλλά αυτή η άποψη δεν υποστηρίχθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αντίθετα, εκτιμούσε ότι ο Χαμενεΐ πιθανότατα θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλο, εξίσου σκληροπυρηνικό.

Η CIA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για επικοινωνία.