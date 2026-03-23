Νετανιάχου για τις «συνομιλίες» ΗΠΑ-Ιράν: Το Ισραήλ θα προστατεύσει τα συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε ότι, ανεξάρτητα από τις επαφές που μπορεί να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ, για πετύχει συμφωνία με το Ιράν, το Τελ Αβίβ θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες για τον καθολικό τερματισμό» των εχθροπραξιών, οι οποίες «θα συνεχίσουν αυτήν την εβδομάδα». Είπε επίσης ότι έδωσε διαταγή στον Αμερικανό στρατό για πενθήμερη αναβολή των επιθέσεων κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών.

Τις δηλώσεις του ωστόσο έχουν διαψεύσει σε όλους τους τόνους Ιρανοί αξιωματούχοι, που υποστηρίζουν ότι όλα όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι τίποτα περισσότερο από τακτικισμοί, για να πέσει η τιμή του πετρελαίου και να ανασυντάξει τις αμερικανικές δυνάμεις για τον πόλεμο.

Netanyahu says he’ll continue attacking Iran: Earlier today, I spoke with our friend President Trump. President Trump believes that there is an opportunity to leverage the great achievements of the IDF and the US military to realize the goals of the war in an agreement, an… pic.twitter.com/TDKmZxGct8 — Clash Report (@clashreport) March 23, 2026

«Θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας»

Σε παρέμβασή του μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του δήλωσε ότι το Ισραήλ θα προστατεύσει τα ζωτικά του συμφέροντα σε κάθε περίπτωση.

Είπε ότι μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον «φίλο του μας», Ντόναλντ Τραμπ.

Είπε ότι άποψη Αμερικανού προέδρου είναι πως «υπάρχει η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τα τεράστια επιτεύγματα των IDF και του αμερικανικού στρατού προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου μέσω μιας συμφωνίας που προστατεύει τα ζωτικά μας συμφέροντα».

«Το χέρι μας φτάνει μακριά»

Αλλά, το Ισραήλ, ανέφερε ο Νετανιάχου, «συνεχίζει να επιτίθεται, στο Ιράν και στο Λίβανο».

«Συντρίβουμε το πυραυλικό πρόγραμμα και το πυρηνικό πρόγραμμα, και συνεχίζουμε να χτυπάμε σκληρά τη Χεζμπολάχ», είπε. «Μόλις πριν από λίγες ημέρες, εξοντώσαμε ακόμη δύο πυρηνικούς επιστήμονες, και το χέρι μας φτάνει ακόμα μακριά».

«Θα διαφυλάξουμε τα ζωτικά μας συμφέροντα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», τόνισε.