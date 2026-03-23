Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026
23.03.2026 | 00:18
Αγνοείται δύτης στα Λιμανάκια – Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού
Γκαλίπ Νταλάι: «Η ΕΕ δεν μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο»
Κόσμος 23 Μαρτίου 2026, 06:00

Γκαλίπ Νταλάι: «Η ΕΕ δεν μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο»

Ο ανώτερος συνεργάτης στο Chatham House μιλάει στα «ΝΕΑ» για την επίδραση που θα έχει στη Μέση Ανατολή και τα περιφερειακά κράτη ο πόλεμος με το Ιράν

Μαρία Βασιλείου
Με τον πόλεμο στο Ιράν αναδύονται νέες συνεργασίες μεταξύ των χωρών της περιοχής, με την πιο θεμελιώδη αλλαγή να εντοπίζεται στην αυξανόμενη σύγκλιση μεταξύ Τουρκίας, αραβικών κρατών του Κόλπου, Αιγύπτου, Συρίας και Πακιστάν, εκτιμά στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο Γκαλίπ Νταλάι, ανώτερος συνεργάτης στο Chatham House. Ο ειδικός στη Μέση Ανατολή, τον οποίο συναντήσαμε σε εκδήλωση του GMF στις Βρυξέλλες, προειδοποιεί ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί για αρκετό καιρό.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος του πολέμου στην περιοχή όσον αφορά τη διαφορετική αντίληψη των απειλών αλλά και την ισορροπία δυνάμεων;

Σίγουρα αναδιαμορφώνει ριζικά την περιφερειακή δυναμική. Η αντίληψη της απειλής αλλάζει δυναμικά. Πριν από τις 7 Οκτωβρίου, οι περισσότερες χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα τα αραβικά κράτη του Κόλπου, έβλεπαν το Ιράν ως τη μεγαλύτερη περιφερειακή απειλή. Καθώς αυτή ήταν η ισραηλινή θέση, παρείχε το έδαφος για την προσέγγιση των αραβικών κρατών του Κόλπου και του Ισραήλ.

Είδαμε πολλές περιφερειακές πρωτοβουλίες, όπως τις Συμφωνίες του Αβραάμ, την IMEC, την ITU. Αυτή η αντίληψη απειλής είχε επίσης ως στόχο τη μείωση του κινεζικού και ρωσικού αποτυπώματος στην περιοχή. Από τις 7 Οκτωβρίου υπήρξε μια νέα αντίληψη απειλής, ιδιαίτερα στα αραβικά κράτη του Κόλπου που έβλεπαν το Ισραήλ ως τον αναθεωρητικό παράγοντα και ως απειλή. Είδαν επίσης τη μείωση της ιρανικής απειλής επειδή, ως αποτέλεσμα του 12ήμερου πολέμου, η ισχύς του Ιράν μειώθηκε, καθώς και η ισχύς του περιφερειακού δικτύου του. Αλλά από τον νέο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν υπάρχει ένας νέος υπολογισμός.

Το Ιράν προσπάθησε να περιφερειοποιήσει τον πόλεμο για να επιφέρει κόστος στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ, αλλά και να ωθήσει τα κράτη της περιοχής να πιέσουν τις ΗΠΑ να σταματήσουν τον πόλεμο. Το Ιράν θεωρείται για άλλη μία φορά ως απειλή, αλλά και το Ισραήλ θεωρείται επίσης ως απειλή.

Ετσι, μπορεί να δούμε τα αραβικά κράτη του Κόλπου να εμπλέκονται σε ένα είδος στρατηγικών διπλής ανάσχεσης προς το Ιράν και προς το Ισραήλ. Το ερώτημα είναι πόσο εφικτό είναι, δεδομένου του πόσο εκτεθειμένα είναι στους παράγοντες κινδύνου του πολέμου και της εξάρτησής τους από την ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ. Για πολύ καιρό θεωρούσαν τις ΗΠΑ απαραίτητες για την ασφάλειά τους, αλλά τώρα τις θεωρούν αναξιόπιστες, θέτοντάς τους σε δύσκολη θέση.

Μπορεί η στρατηγική διπλής ανάσχεσης να περιλαμβάνει επιθέσεις;

Μέχρι στιγμής απέχουν από περαιτέρω κλιμάκωση. Προσπαθούν να θέσουν το ζήτημα διπλωματικά και εξακολουθούν να ζητούν αποκλιμάκωση. Αλλά αν ο πόλεμος και οι επιθέσεις συνεχιστούν, μπορεί ο στόχος του Ιράν να αποδειχθεί ένα μεγάλο στοίχημα για το ίδιο, επειδή τα κράτη του Κόλπου μπορεί να πλησιάσουν τις ΗΠΑ αντί να τις πιέσουν να σταματήσουν τον πόλεμο.

Πώς βλέπετε να αναπτύσσονται οι συμμαχίες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας;

Η Μέση Ανατολή δεν είναι πραγματικά ευνοϊκή για μακροπρόθεσμες θεσμοθετημένες ισχυρές συμμαχίες. Παρ’ όλα αυτά, αναδύονται νέες συνεργασίες. Μεταξύ των πιο σημαντικών είναι η αυξανόμενη σύγκλιση μεταξύ Τουρκίας, αραβικών κρατών του Κόλπου, Αιγύπτου, Συρίας και Πακιστάν. Η εικόνα ήταν διαφορετική στο παρελθόν. Η Τουρκία είχε περισσότερες σχέσεις σε ρυθμό κρίσης με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ.

Τώρα βλέπετε μια θεμελιώδη αλλαγή, στην οποία η Τουρκία έχει πολύ στενές σχέσεις με όλες αυτές τις χώρες. Η Τουρκία και η Αίγυπτος θα συμμετάσχουν σε ναυτικές ασκήσεις που θα ήταν αδιανόητες πριν από λίγα χρόνια. Το επίπεδο συνεργασίας και εμπλοκής μεταξύ Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας έχει γίνει πολύ υψηλό και θα εμβαθύνει. Μια άλλη τάση είναι ότι η σχέση του Ιράν με τα περιφερειακά κράτη θα είναι αρκετά τεταμένη και η αντίληψη που έχουν τα περιφερειακά κράτη έναντι του ισραηλινού περιφερειακού αναθεωρητισμού και της επιθετικότητας των Ισραηλινών εναντίον ορισμένων χωρών θα γίνεται επίσης περισσότερο αισθητή.

Η Τουρκία έχει δεχθεί επίθεση από ιρανικούς πυραύλους. Επίσης η Κύπρος δέχτηκε επίθεση. Η Τουρκία έστειλε F-16 στην κατεχόμενη πλευρά της Κύπρου. Διακινδυνεύει να εξαπλωθεί η σύγκρουση πέρα από τη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο;

Η Τουρκία λαμβάνει μέτρα, αλλά είναι επίσης επιφυλακτική, επειδή οι πηγές αυτών των πυραύλων, είτε πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, είτε για διαφορετική επιχείρηση, είτε για απόφαση που ελήφθη, είτε για μεμονωμένη περίπτωση, θα αναλυθούν και αυτό θα καθορίσει τη φύση της τουρκικής αντίδρασης. Εάν οι επιθέσεις συνεχιστούν, θα πυροδοτήσουν μια αντίδραση από την Τουρκία. Αλλά σε αυτό το στάδιο η Τουρκία προσπαθεί να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Ταυτόχρονα, στο σενάριο ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει περισσότερο και μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο, η Τουρκία στέλνει F-16 στο τουρκοκυπριακό τμήμα, συντονίζεται περισσότερο με το ΝΑΤΟ και θα συμμετέχει σε μια πολύπλευρη αντίδραση.

Πώς μπορεί η Ευρώπη να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου;

Η ΕΕ ως θεσμός δεν μπορεί να παίξει ιδιαίτερο ρόλο. Το γεγονός ότι η ΕΕ δεν συμμετείχε στην προετοιμασία του πολέμου, στην εκτέλεσή του είναι αρκετά ενδεικτικό. Μεμονωμένα ευρωπαϊκά κράτη μπορούν προφανώς να διαδραματίσουν μεγαλύτερους ρόλους, όπως η Γαλλία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία ως ευρύτερα χώρες του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία θα έχει τη μεγαλύτερη σημασία και στη συνέχεια η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά δεν βλέπω ιδιαίτερο ρόλο για την ΕΕ ως θεσμό και φάνηκε ότι η ΕΕ χάνει το σημείο αναφοράς τόσο σε γεωπολιτικά ζητήματα, όσο και στο διεθνές δίκαιο, τους κανόνες και τις αξίες.

Θα συνεχιστεί ο πόλεμος για πολύ καιρό;

Δεν θα με εξέπληττε αν ο Τραμπ τελείωνε τον πόλεμο σε λίγες μέρες και δεν θα με εξέπληττε αν δεν τελείωνε τον πόλεμο σε λίγες εβδομάδες. Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Εκτιμώ ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Ολα τα κακά σενάρια μπορεί να συμβούν. Ακόμη και σενάρια περιορισμένης αμερικανικής παρουσίας στο έδαφος μπορεί να ισχύουν. Αλλά αυτό που δεν βλέπω είναι το τελικό αποτέλεσμα ή οι πολιτικοί στόχοι των ΗΠΑ. Βλέπω του Ισραήλ, το οποίο επιδιώκει ένα κατακερματισμένο Ιράν. Ενα Ιράν που αναλώνεται εσωτερικά και μια περιφερειακή γειτονιά που αναλώνεται από το Ιράν θα ήταν για το Ισραήλ στρατηγική νίκη. Ποιοι είναι οι στόχοι των ΗΠΑ; Μια αλλαγή καθεστώτος; Η κατάρρευση του Ιράν; Ο κατακερματισμός του Ιράν; Οι ΗΠΑ αλλάζουν στόχους και αφήγηση καθώς προχωράμε.

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Αγορές: Τα βλέμματα όλων στο πετρέλαιο

Επικαιρότητα
Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν άλλη επιλογή» από την κατάληψη του νησιού Χαργκ

Ιράν: Φρουροί της Επανάστασης από τον Λίβανο έπληξαν την Κύπρο με drone, λέει ο πρωθυπουργός
Πρωθυπουργός Σαλάμ 23.03.26

Το drone κατά της Κύπρου εξαπολύθηκε «από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Λίβανο»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου κάνει λόγο για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στη χώρα του, αναφέροντας ότι αυτοί βρίσκονταν πίσω από την εκτόξευση του drone κατά της Κύπρου.

Σύνταξη
Γαλλία: Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια του β’ γύρου των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Δημοτικές εκλογές 23.03.26

Η διασπασμένη αριστερά νικήτρια στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας

Στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας επικράτησαν αριστεροί υποψήφιοι, ωστόσο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» δεν λειτούργησε γενικότερα για την Αριστερά στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών.

Σύνταξη
Κούβα: Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση έπειτα από το δεύτερο μπλακ άουτ μέσα σε μία εβδομάδα
Δεύτερο μπλακ άουτ 23.03.26

Αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση στην Κούβα έπειτα από το μπλακ άουτ που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το έβδομο σε διάστημα ενάμιση έτους.

Σύνταξη
Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης
Κόσμος 22.03.26

Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Αρβανίτης

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης σχετικά με την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής ευρωπαϊκής συνδρομής.

Σύνταξη
WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς
Κόσμος 22.03.26

WSJ: Τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι χειρότερα από όσο θα περίμενε κανείς

Αμερικανός αναλυτής υποστηρίζει πως για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν πολέμους όπως αυτόν με το Ιράν, πρέπει να μετασχηματίσουν ολόκληρη την πολεμική τους βιομηχανία

Σύνταξη
Γαλλία: Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ – Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά
Γαλλία 22.03.26

Το Παρίσι στον κεντροαριστερό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ - Η συμμαχία που κέρδισε τη δεξιά

Οι παριζιάνοι μίλησαν. Μετά από έναν αμφίρροπο δεύτερο γύρο, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με τη στήριξη των οικολόγων και του ΚΚ Γαλλίας κέρδισε την υποψήφια της δεξιάς, Ρασίντα Ντάτι. Ο Γκρεγκουάρ θα διαδεχθεί τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό, στη θέση του δημάρχου της πρωτεύουσας της Γαλλίας.

Σύνταξη
Ελ Νίνιο: Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.03.26

Ξηρασίες, πυρκαγιές, πλημμύρες – Η επιστροφή του Ελ Νίνιο πυροδοτεί φόβους για την κλιματική κρίση

Με πιθανότητα 80% να εκδηλωθεί το φθινόπωρο, το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλεί να αυξήσει την παγκόσμια θερμοκρασία και να πυροδοτήσει ακραία καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του πλανήτη

Σλοβενία: Μάχη σώμα με σώμα στις εκλογές μεταξύ φιλελεύθερων και λαϊκιστών εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων
Φιλοευρωπαίοι vs Τραμπικοί 22.03.26

Μάχη σώμα με σώμα φιλελεύθερων και λαϊκιστών στις εκλογές της Σλοβενίας εν μέσω σκανδάλου παρακολουθήσεων

Σύμφωνα με τα exit poll το Κίνημα για την Ελευθερία του Ρόμπερτ Γκολόμπ προηγείται με το 29,9% των ψήφων, με το Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα του Γιάνες Γιάνσα να ακολουθεί με 27,5%.

Σύνταξη
Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;
Δελτίο στο ηλεκτρικό ρεύμα 22.03.26

Οι σταθμοί ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, νέος στόχος του πολέμου;

Οι ιρανικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την τροφοδοσία της χώρας.

Σύνταξη
«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU
Κόσμος 22.03.26

«Αλλάζει χέρια» το κρατίδιο Ρηνανίας-Παλατινάτο – Η μεγάλη επιστροφή του CDU

Νίκη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια, δίνουν τα exit polls για τις κρατιδιακές εκλογές στην Ρηνανία-Παλατινάτο, στη Γερμανία. Ιστορικά χαμηλό ποσοστό καταγράφει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) υπερδιπλασιάζει τα ποσοστά της.

Σύνταξη
Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα
Ελλάδα 23.03.26

Απανωτές συλλήψεις για κατασκοπεία στην Ελλάδα

Έλληνες αξιωματικοί, Γεωργιανοί... τουρίστες, Πολωνοί που ζουν σε βαν, Αζέροι με χιλιάδες φωτογραφίες στην κατοχή τους αλλά και περίεργοι πολίτες έχουν προσαχθεί, συλληφθεί ή προφυλακιστεί τους τελευταίους μήνες

Μιχάλης Γελασάκης
Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων στο eBay - «Παράνομη εξαγωγή» λέει το Μεξικό

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

Δημογραφικό: Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά – Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα
Δημογραφικό 23.03.26

Η γονιμότητα στην Ευρώπη πέφτει δραματικά - Χαμηλά στην κατάταξη η Ελλάδα

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη γονιμότητα και κάπως έτσι αναδεικνύεται το κρίσιμο δημογραφικό πρόβλημα. Το φαινόμενο αποδεικνύεται βαθιά ριζωμένο, απαιτώντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα αντί για προσωρινά μέτρα.

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»
Ποδόσφαιρο 23.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Το έφερε… τούμπα και έμεινε «ζωντανή»

Με δύο γκολ του Βινίσιους και ένα του Βαλβέρδε, η Ρεάλ των 10 παικτών από το 77' (αποβολή Βαλβέρδε) νίκησε στο Μπερναμπέου την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης και παρέμεινε σε τροχιά «τίτλου».

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες
Ελλάδα 22.03.26

Σωρεία καταγγελιών για τη «δράση» του γνωστού γκαλερίστα – Τα κλεμμένα κοσμήματα και οι πλαστοί πίνακες

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες σε βάρος του πασίγνωστου γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες σε βάρος του για πέντε κακουργήματα.

Σύνταξη
Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Φιορεντίνα-Ίντερ 1-1: Τρίτο ματς χωρίς νίκη οι πρωτοπόροι «νερατζούρι» – Πλησίασε η Μίλαν

Μπορεί να προηγήθηκε στο 1’, όμως η Ίντερ δεν κατάφερε να κερδίσει την Φιορεντίνα. Η Μίλαν πλησίασε στους έξι βαθμούς. Οι «βιόλα» πήραν μικρή ανάσα (+2 πάνω από την επικίνδυνη ζώνη)

Σύνταξη
