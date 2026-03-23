«Σωσίβιο» η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο [πίνακες]
Διεθνής Οικονομία 23 Μαρτίου 2026, 09:06

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο – Πάνω από 6000 αιτήσεις για ρύθμιση

Ανδρομάχη Παύλου
Νέες επιβαρύνσεις δέχονται όσοι έχουν δάνεια με ελβετικό φράγκο λόγω της γεωπολιτικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Καθώς το ελβετικό νόμισμα λειτουργεί παραδοσιακά ως «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, η αξία του ενισχύθηκε ραγδαία έναντι του ευρώ, μετακυλίοντας το κόστος απευθείας στις δόσεις των δανείων.

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες, η ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου διολίσθησε από το 0,9314 (31/12/2025) στο 0,9034 (13/03/2026).

Αυτή η μεταβολή της τάξεως του 3% σημαίνει πρακτικά ότι ένα δάνειο 100.000 ελβετικών φράγκων «φορτώθηκε» με επιπλέον 3.328 ευρώ μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ η μηνιαία δόση ενός μέσου 15ετούς δανείου αυξήθηκε από τα 648 στα 668 ευρώ.

Λύση σε αυτό το αδιέξοδο δίνει η ρύθμιση του υπουργείου, η οποία κατατέθηκε από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη του 2025.

Μέχρι στιγμής πάνω από 6.000 δανειολήπτες έχουν ενταχθεί στη νέα ρύθμιση η οποία δίνει τη δυνατότητα μετατροπής των δανείων σε ευρώ με σημαντικά ευνοϊκότερους όρους.

Η ρύθμιση

Η ρύθμιση δεν αφορά μόνο τα «πράσινα» δάνεια, αλλά καλύπτει και οφειλές σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ή διμερούς συμφωνίας.

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να κινηθούν άμεσα, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν:

  • Για την πλειονότητα των περιπτώσεων, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 19 Αυγούστου 2026.
  • Για τις ειδικές περιπτώσεις που δεν απαιτούν κατάταξη σε κατηγορία, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 19η Ιουνίου 2026.

Η πρόταση της κυβέρνησης δίνει κούρεμα από 15% έως 50% στην οφειλή, σταθερό επιτόκιο για το εναπομείναν ποσό και τη δυνατότητα επιμήκυνσης για έως και πέντε χρόνια.

Η ρύθμιση δίνει στους οφειλέτες δύο επιλογές, τις οποίες οι πιστωτές οφείλουν να αποδεχτούν.

  • Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η οδός της ρύθμισης περνάει από την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η λύση που προκύπτει από τον αλγόριθμο καθίσταται υποχρεωτική για τους πιστωτές, χωρίς πρόσθετα φίλτρα περιουσίας ή εισοδήματος.
  • Για τα εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα δάνεια προβλέπεται η οριστική μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής που οδηγεί σε ουσιαστική μείωση του κεφαλαίου, από 15% έως 50%, βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

Προβλέπεται σταθερό και χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου, καθώς και δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη, ώστε με αυτόν τον τρόπο η μηνιαία δόση να είναι πραγματικά βιώσιμη.

Η μετατροπή σε ευρώ γίνεται με σταθερό επιτόκιο 2,3% έως 2,9% για όλη την εναπομένουσα διάρκεια του δανείου, επιτόκιο το οποίο είναι συγκριτικά χαμηλότερο από εκείνο ενός νέου στεγαστικού δανείου που θα εκταμιευόταν σήμερα.

Δηλαδή:

1. Κούρεμα 50% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,3%

2. Κούρεμα 30% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,5%

3. Κούρεμα 20% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,7%

4. Κούρεμα 15% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,9%: Όλοι οι υπόλοιποι

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα συνολικά χορηγήθηκαν περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνολικής αξίας 14,1 δισ. ελβετικών φράγκων.

Πηγές από τον κλάδο των διαχειριστών χαρακτηρίζουν ευνοϊκές τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, καθώς οδηγούν σε διαγραφή μέρους της τρέχουσας οφειλής και εξασφαλίζουν πολύ ελκυστικούς όρους μέχρι την πλήρη αποπληρωμή.

Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα 4 νέα μέτρα στήριξης

Επιθέσεις στο Ιράν, διακοπές ρεύματος και αναφορές για νεκρούς αμάχους

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent στο άνοιγμα των αγορών
Ανοιγμα αγορών 23.03.26

Νέα αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα Δευτέρα, με το WTI να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι, και τα 113 το Brent.

Τα ακριβά εισιτήρια και το στοίχημα με τους Αμερικανούς τουρίστες
Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την πορεία της κίνησης από τις ΗΠΑ – Αγκάθι το υψηλό κόστος καυσίμων – Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις πτήσεις – Στη μέγγενη της Μ. Ανατολής ο τουρισμός

Κίνα: Τι είναι η «οικονομία των 30 λεπτών» και πώς λειτουργεί
Το μοντέλο που συνδυάζει τις online παραγγελίες με ταχύτατη τοπική παράδοση, επιτρέποντας στους καταναλωτές να παραλαμβάνουν σχεδόν οτιδήποτε σε λιγότερο από μισή ώρα, αναπτύσσει περαιτέρω η Κίνα.

«Τεράστιο διακύβευμα»: Πώς ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κλονίσει την παγκόσμια οικονομία
Η «μικρή εξόρμηση» του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ενδέχεται να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, από τις τιμές του πετρελαίου έως τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, σύμφωνα με ειδικούς

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

«Θα έπρεπε να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου» – Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τον διαιτητή στην ήττα στο Miami Open (vid)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έβαλε με τον διαιτητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του στο Miami Open απέναντι στον Αρτούρ Φις, όπου ηττήθηκε με 2-0 σετ.

Μπορεί το βούρτσισμα των δοντιών να σώσει από τον καρκίνο του μαστού;
Εντοπίστηκε βακτήριο που εμπλέκεται στην ουλίτιδα το οποίο συμβάλλει στην εμφάνιση του καρκίνου του μαστού αλλά και στην ταχύτερη ανάπτυξη των όγκων και εξάπλωσή τους, ιδίως στα άτομα με γενετική προδιάθεση.

Ψηφιακή κάρτα καυσίμων και παρεμβάσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Τα 4 μέτρα
Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά

Τέμπη: Σε τεταμένο κλίμα η έναρξη της δίκης – Οργή για τις συνθήκες στην αίθουσα
Ντροπή, φώναζαν από το ακροατήριο συγγενείς θυμάτων που τρία χρόνια μετά την τραγωδία έφτασαν στο δικαστήριο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Η Γιουβέντους αποκτά πλήρη έλεγχο του J Hotel
Επένδυση 23 εκατ. ευρώ για την ενοποίηση διαχείρισης και ιδιοκτησίας – Το πλάνο της διοίκησης της Γιουβέντους για αύξηση εσόδων χωρίς επίπτωση στο αγωνιστικό budget

Υποκλοπές: Σκληραίνει τη γραμμή ο Ανδρουλάκης – Οι επόμενες κινήσεις μετά την επιστολή σε όσους «σιωπούν»
Με φόντο την καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις της υπόθεσης του Predator, τη «βόμβα» Ντίλιαν, αλλά και τη «στροφή» της κοινής γνώμης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ν.Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα με την επιστολή του προς τους στόχους των υποκλοπών.

Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague
Ο Ντέβον Χολ κοιτάζει ήδη την επόμενη μέρα, που θα τον βρει μακριά από τη Φενέρμπαχτσε, φέρεται να έχει στα χέρια του πρόταση με πάνω από 2.500.000 ευρώ, ενώ το όνομα του γράφεται και για τον Ολυμπιακό

Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί μετά την σύγκρουση αεροσκάφους της AiR Canada με όχημα εδάφους στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια
Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

