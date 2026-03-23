«Σωσίβιο» η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο [πίνακες]

Νέες επιβαρύνσεις δέχονται όσοι έχουν δάνεια με ελβετικό φράγκο λόγω της γεωπολιτικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Καθώς το ελβετικό νόμισμα λειτουργεί παραδοσιακά ως «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, η αξία του ενισχύθηκε ραγδαία έναντι του ευρώ, μετακυλίοντας το κόστος απευθείας στις δόσεις των δανείων.

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες, η ισοτιμία ευρώ – ελβετικού φράγκου διολίσθησε από το 0,9314 (31/12/2025) στο 0,9034 (13/03/2026).

Αυτή η μεταβολή της τάξεως του 3% σημαίνει πρακτικά ότι ένα δάνειο 100.000 ελβετικών φράγκων «φορτώθηκε» με επιπλέον 3.328 ευρώ μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ η μηνιαία δόση ενός μέσου 15ετούς δανείου αυξήθηκε από τα 648 στα 668 ευρώ.

Λύση σε αυτό το αδιέξοδο δίνει η ρύθμιση του υπουργείου, η οποία κατατέθηκε από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη του 2025.

Μέχρι στιγμής πάνω από 6.000 δανειολήπτες έχουν ενταχθεί στη νέα ρύθμιση η οποία δίνει τη δυνατότητα μετατροπής των δανείων σε ευρώ με σημαντικά ευνοϊκότερους όρους.

Η ρύθμιση

Η ρύθμιση δεν αφορά μόνο τα «πράσινα» δάνεια, αλλά καλύπτει και οφειλές σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ή διμερούς συμφωνίας.

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να κινηθούν άμεσα, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν:

Για την πλειονότητα των περιπτώσεων, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 19 Αυγούστου 2026.

Για τις ειδικές περιπτώσεις που δεν απαιτούν κατάταξη σε κατηγορία, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 19η Ιουνίου 2026.

Η πρόταση της κυβέρνησης δίνει κούρεμα από 15% έως 50% στην οφειλή, σταθερό επιτόκιο για το εναπομείναν ποσό και τη δυνατότητα επιμήκυνσης για έως και πέντε χρόνια.

Η ρύθμιση δίνει στους οφειλέτες δύο επιλογές, τις οποίες οι πιστωτές οφείλουν να αποδεχτούν.

Συγκεκριμένα:

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η οδός της ρύθμισης περνάει από την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η λύση που προκύπτει από τον αλγόριθμο καθίσταται υποχρεωτική για τους πιστωτές, χωρίς πρόσθετα φίλτρα περιουσίας ή εισοδήματος.

Για τα εξυπηρετούμενα ή ρυθμισμένα δάνεια προβλέπεται η οριστική μετατροπή του δανείου από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, με βελτιωμένη ισοτιμία μετατροπής που οδηγεί σε ουσιαστική μείωση του κεφαλαίου, από 15% έως 50%, βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

Προβλέπεται σταθερό και χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου, καθώς και δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη, ώστε με αυτόν τον τρόπο η μηνιαία δόση να είναι πραγματικά βιώσιμη.

Η μετατροπή σε ευρώ γίνεται με σταθερό επιτόκιο 2,3% έως 2,9% για όλη την εναπομένουσα διάρκεια του δανείου, επιτόκιο το οποίο είναι συγκριτικά χαμηλότερο από εκείνο ενός νέου στεγαστικού δανείου που θα εκταμιευόταν σήμερα.

Δηλαδή:

1. Κούρεμα 50% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,3%

2. Κούρεμα 30% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,5%

3. Κούρεμα 20% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,7%

4. Κούρεμα 15% και «ευρωποίηση» οφειλής με σταθερό επιτόκιο 2,9%: Όλοι οι υπόλοιποι

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα συνολικά χορηγήθηκαν περίπου 57.000 δάνεια σε ελβετικό φράγκο, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνολικής αξίας 14,1 δισ. ελβετικών φράγκων.

Πηγές από τον κλάδο των διαχειριστών χαρακτηρίζουν ευνοϊκές τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, καθώς οδηγούν σε διαγραφή μέρους της τρέχουσας οφειλής και εξασφαλίζουν πολύ ελκυστικούς όρους μέχρι την πλήρη αποπληρωμή.

