Μασκ: Θέλει να δώσει λύση στο χάος των αεροδρομίων στις ΗΠΑ
Οι υπάλληλοι της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) απέχουν απο την εργασία τους και ο Μασκ θέλει να δώσει λύση στο αδιέξοδο
Την πρόθεσή του να καλύψει τους μισθούς των υπαλλήλων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) , που μένουν χωρίς αποδοχές εξαιτίας της παρατεταμένης διακοπής της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, εξέφρασε ο Έλον Μασκ ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.
Όπως αναφέρει το Reuters, το αδιέξοδο στον προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τη χρηματοδότηση της μητρικής υπηρεσίας της TSA, του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, βρίσκεται στην πέμπτη εβδομάδα. Οι υπάλληλοι ελέγχου ασφαλείας και το λοιπό προσωπικό της TSA απέχουν λίγες μέρες από το να χάσουν τον δεύτερο πλήρη μισθό τους, αλλά δέχονται πιέσεις να προσέλθουν στην εργασία τους, καθώς οι χρόνοι αναμονής στους ελέγχους ασφαλείας σε ορισμένα αεροδρόμια παρατείνονται για ώρες.
Η προσφορά του Μασκ
«Θα ήθελα να προσφερθώ να πληρώσω τους μισθούς του προσωπικού της TSA κατά τη διάρκεια αυτού του αδιεξόδου στη χρηματοδότηση, το οποίο επηρεάζει αρνητικά τη ζωή τόσων πολλών Αμερικανών στα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων του X.
I would like to offer to pay the salaries of TSA personnel during this funding impasse that is negatively affecting the lives of so many Americans at airports throughout the country
— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2026
Σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία, το προσωπικό της TSA κερδίζει κατά μέσο όρο 61.000 δολάρια ετησίως. Τα αεροδρόμια διοργανώνουν εκστρατείες συλλογής τροφίμων και δέχονται δωρεές για τους υπαλλήλους ασφαλείας εν μέσω της μερικής διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης.
Το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) παραμένει αβέβαιο. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι διαπραγματευτές και των δύο κομμάτων έχουν περιορίσει τις εναπομένουσες διαφωνίες σχετικά με τη χρηματοδότηση του DHS, αλλά η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί. Τον Φεβρουάριο, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν το μεγαλύτερο μέρος της κυβέρνησης σε αντάλλαγμα για την παρακράτηση κονδυλίων από το DHS, μετά τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεσότα από τις αρχές μετανάστευσης.
Πέρυσι, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ένας πλούσιος δωρητής παρείχε 130 εκατομμύρια δολάρια για να καλύψει πιθανές ελλείψεις στους μισθούς των στρατιωτικών που προκλήθηκαν από το κλείσιμο της κυβέρνησης, το οποίο διήρκεσε 43 ημέρες και ήταν το μακρύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ.
Πηγή: ΟΤ
- Μασκ: Θέλει να δώσει λύση στο χάος των αεροδρομίων στις ΗΠΑ
