Πυρ ομαδόν από αντιπολίτευση για ακρίβεια και υποκλοπές

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης με φόντο τις υποκλοπές και την ακρίβεια εκτοξεύουν στελέχη της αντιπολίτευσης.

Στην πρωινή εκπομπή του MEGA μίλησαν ο υφ. Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ο Λευτερης Καρχιμακης απο το ΠΑΣΟΚ και ο Διονύσης Τεμπονέας, στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Λοβέρδος μίλησε για τα μέτρα που αναμένεται να φέρει στο τραπέζι η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της ακρίβειας μετά τις εξελίξεις τη Μέση Ανατολή.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται δεν είναι αυτή η οποία μπορείς να έχεις πλήρη γνώση των εξελίξεων. Ποιος το περίμενε ότι πριν από 22 μέρες που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ότι θα συνεχίζονταν με αυτό τον τρόπο και με κλιμάκωση κιόλας σε ορισμένες περιπτώσεις. Και ποιος περίμενε ότι θα έχουμε μια τόσο μεγάλη αλματώδη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η οποία επηρεάζει συνολικά την ενέργεια και συνολικά την οικονομία.

Σε αυτή τη μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει, που δεν έχουμε όλα τα κομμάτια του παζλ στο τραπέζι, η κυβέρνηση πρέπει να κρατήσει άμυνες γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και να κάνει το καλύτερο δυνατόν, εκμεταλλευόμενη όλες τις εναλλακτικές που της δίνονται. Ποιες είναι οι εναλλακτικές αυτές που της δίνονται; Το ότι έχει ευτυχώς κρατήσει κάποια χρήματα από το λεγόμενο “υπερπλεόνασμα” που ζητούσε η αντιπολίτευση να το μοιράσουμε και ο Μητσοτάκης κράτησε αντιστάσεις και έτσι έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει κάποιες έκτακτες καταστάσεις τώρα. Με το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε αρμονικά με τους εταίρους μας στην Ευρώπη, γιατί οι αποφάσεις πλέον δεν αφορούν μόνο στην Ελλάδα, αφορούν στην παγκόσμια οικονομία και αφορούν ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ πιθανόν να επιδεινωθεί η κατάσταση. Ήδη παίρνουμε πρωτοβουλίες. Δεν αποκλείω τίποτα και τίποτα δεν αποκλείεται. Όλα τα ενδεχόμενα τα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και από αυτά τα ενδεχόμενα, ανάλογα με το πώς θα κινηθούν τα πράγματα, θα παίρνονται και αποφάσεις. Δεν θα αφήσουμε την κοινωνία μας απροστάτευτη. Στο βαθμό που είναι όμως πάλι εφικτό και πάντα να μην υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός, όπως υπήρξε στο παρελθόν και βρεθήκαμε στα μνημόνια», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή το οποίο θα μπορούσα να σας πω και το οποίο θα μπορούσα να σας κατευνάσω τις όποιες ανησυχίες. Η Ελλάδα είναι σε θέση να αμυνθεί και να προστατεύσει τα σύνορά της και τον χώρο της. Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις είναι μεγάλες και φυσικά οι εξελίξεις αυτές έχουν επίπτωση στην οικονομία και γι’ αυτό να πω ότι όταν ακούω τις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά τα οποία λέγονται εγώ κρατώ πάντα σε όλα πολύ μικρό καλάθι. Οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα, αυτή είναι η πρόθεση του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες θα γίνουν. Εμείς σ’ όλο αυτό το διάστημα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν υπέρ του Έλληνα πολίτη και αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες όταν έρθει η ώρα», σημείωσε ο κ. Λοβέρδος.

«Η κυβέρνηση αποτυγχάνει σε κάθε πεδίο πολιτικής»

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης υπογράμμισε: «”Too little, too late” που λένε και στο χωριό μου. Και θα σας πω γιατί: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει και φοβάμαι ηθελημένα, σε κάθε πεδίο πολιτικής. Σε ό,τι αφορά στο πλαφόν, ήταν μία πρόταση του ΠΑΣΟΚ η οποία όμως ήταν ενταγμένη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων. Εξαρχής, ψηφίζοντάς το, είπαμε ότι δεν θα δουλέψει, όπως βλέπετε ότι δεν δουλεύει. Είναι ένα μέτρο το οποίο εμείς έχουμε, άλλα πέντε μέτρα για να δουλέψει. Είπαμε στην κυβέρνηση να τα ψηφίσει. Τι να κάνουμε τώρα; Άμα η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα δουλέψει, θα το δούμε. Τι λέγαμε λοιπόν στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους; Λέγαμε ότι καλώς μπαίνει, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να δούμε ποια είναι τα πραγματικά κέρδη των μεγάλων πολυεθνικών και των ομίλων. Πώς θα το κάνουμε αυτό; Ρυθμίζοντας τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν το κάνει. Τι κάνουν οι ενδοομιλικές συναλλαγές; Είναι ο τρόπος με τον οποίον κρύβουν οι μεγάλες εταιρείες τα κέρδη τους στις θυγατρικές τους. Η Ελλάδα έχει το πιο ελλιπές πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών. Υπήρχε ένας νόμος του ’96, ο οποίος είχε κενά, έχουν περάσει 30 χρόνια, η κυβέρνηση αντί να τον μεταρρυθμίσει, τον κατήργησε. Με αυτόν τον νόμο θα έρθει μείωση των τιμών στην αγορά. Επιπλέον, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην αγροτική παραγωγή είναι το πότε πληρώνεται ο παραγωγός. Αυτή τη στιγμή τα σούπερ μάρκετ πληρώνουν τους παραγωγούς 13, 14 και 15 μήνες μετά. Ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, αυτό σημαίνει ότι αν είστε παραγωγός, θα ενσωματώσετε το χειρότερο σενάριο για τον πληθωρισμό στην τιμή που θα πουλήσετε. Τι λέμε εμείς; Να πληρώνονται οι παραγωγοί στους τρεις μήνες».

Και συνέχισε: «Αυτή τη στιγμή έχουμε επιπλέον έσοδα από τα καύσιμα. Γιατί έχουμε επιπλέον έσοδα από τα καύσιμα; Γιατί είναι ανελαστική δαπάνη. Άρα εφόσον ο φόρος υπολογίζεται με βάση την αξία του καυσίμου, έχουμε περισσότερα έσοδα, έχουμε υπεραπόδοση του φόρου. Να τιμαριθμοποιήσουμε τη φορολογία προς τα κάτω».

Πυρά από Τεμπονέρα

Με την σειρά του ο κ. Τεμπονέρας είπε: «Να δούμε λίγο τα δεδομένα πριν την ακρίβεια του πολέμου. Στην ακρίβεια η οποία έχει συσσωρευτεί στην ελληνική κοινωνία, η κυβέρνηση είχε αποτελέσματα. Τα μέτρα τα οποία είχε πάρει για παράδειγμα είχαν εμπόδιο, στο μοσχάρι ανέβηκε 24%, ο καφές, οι πιπεριές, τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία είχαν σκαρφαλώσει στα ράφια των τιμών των σούπερ μάρκετ. Τα είχε καταφέρει η κυβέρνηση αυτή για να μας δώσει τώρα, να δείξει τέλος πάντων ή να της ζητάει να δείξουμε εμπιστοσύνη, όσον αφορά στην καταπολέμηση της ακρίβειας; Δεύτερον, με το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί, χωρίς καμία ευρωπαϊκή προτροπή ή οδηγία, να μειώσει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα; Η απάντηση είναι πως ναι. Το ελάχιστο όριο το οποίο θέτει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 0,35 και εμείς το έχουμε στο 0,70.

Άρα μόνη της η κυβέρνηση ήδη, χωρίς καμία ευρωπαϊκή παρέμβαση, θα μπορούσε κατά 35 λεπτά να μειώσει την τιμή στην αντλία. Από τα 2 ευρώ να φτάσουμε κοντά στο 1,60 δηλαδή αυτή τη στιγμή. Δεν το κάνει και απαντά πως θα εκτροχιαστούμε υποτίθεται δημοσιονομικά. Αν η απάντηση είναι αυτή, τότε την καλούμε: Πρώτον, να σταματήσει το πάρτι με τις συμβουλευτικές του δημοσίου που από το 2019 μέχρι το 2025 ανέβηκε από τα 22 εκατομμύρια στο 1,5 δις. Να μαζέψει τους γαλάζιους μετακλητούς που από τους 1.700 το 2019 έχουμε φτάσει κοντά στους 4.000 αυτή τη στιγμή. Και να πάρει μέτρα που αφορούν και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, να βρει πηγές όπου ο πλούτος παράγεται και πρέπει να φορολογηθεί. Η κυβέρνηση με πολιτική επιλογή να βρει πηγές χρηματοδότησης από την μεγάλη κοινωνικής πλειοψηφία. Άρα η αντιμετώπιση που λέει ότι περιμένω να φτάσει η αντλία στο 2,10 και στο 2,20 και μετά θα δω αν θα πάρω κάποια επιδόματα, την αποτελεσματικότητα την οποίαν τη ζήσαμε.

Εμείς καταθέσαμε τέσσερις τροπολογίες που αφορούν και το πλαφόν που αφορά και στα διυλιστήρια και στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα, ζητήσαμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ για έξι μήνες και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στα ελάχιστα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο 0,35 δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει βάσει Ευρωπαϊκής οδηγίας, και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που πράγματι μπορούν να εξασφαλίσουν και δημοσιονομική σταθερότητα αλλά και ταυτόχρονα να δώσουν μεγάλη ανακούφιση στους πολίτες. Ο Μητσοτάκης κάνει μια πολιτική επιλογή. Η πολιτική επιλογή είναι να στηρίξει τα καρτέλ, να στηρίξει τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες θησαυρίζουν, το έχει αποδείξει αυτό».

«Δεν το βλέπω το 41%, έφυγε το 41%, δεν υπάρχει. Ο Μητσοτάκης αν είχε ενημερώσει τους πολίτες ότι δυο-τρία χρόνια μετά θα είναι η τελευταία αγοραστική δύναμη βάσει μισθών, θα έχουμε τις μεγαλύτερες δαπάνες περίθαλψης από πλευράς ιδιωτικής υγείας, θα ήταν αδύνατο να μπορέσει κάποιος να εξασφαλίσει μια στέγη με τα ενοίκια να έχουν διπλασιαστεί, είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες βιώνουν αυτή τη στιγμή μία τεράστια πολιτική διάψευση. Και αυτό θα χρεωθεί βεβαίως στην επερχόμενες εκλογές», συνέχισε.

Ο κ. Λοβέρδος απάντησε για όσα είπε η αντιπολίτευση.

«Αυτά που άκουσα είναι κατά τη γνώμη μου η επιτομή του αριστερού λαϊκισμού. Για τους μετακλητούς που είπε ο κύριος Τεμπονέρας. Έχει απαντηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι μετακλητοί σε αυτή την κυβέρνηση είναι λιγότεροι από ότι ήταν το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ. ώρα, σε ότι αφορά την εύκολη λύση: “Αυξάνουμε μισθούς, μειώνουμε φόρους”. Αυτό λέει η αριστερά. Πράγμα που δεν γίνεται ποτέ σε καμία οικονομία στον κόσμο. Εμείς δεν παίρνουμε εν θερμώ αποφάσεις επειδή έχουμε κάποιες ιδεοληψίες. Τις οποίες βέβαια όταν ήρθατε στην εξουσία, δεν τις πήρατε γιατί ούτε στις τράπεζες ούτε στα διυλιστήρια ούτε στους εφοπλιστές φορολογήσατε».

Για τις υποκλοπές

Στην συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στις υποκλοπές και στην επιστολή του κ. Ανδρουλάκη, ώστε όλοι όσοι παρακολουθούντο από το predator να πάνε να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

«Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αν με παρακολουθούσαν τι θα έκανα και δεν ξέρω τι θα κάνουν, ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει. Το θέμα των υποκλοπών είναι πράγματι ένα σοβαρό θέμα. Κρίθηκε από τη δικαιοσύνη, καταδικάστηκαν οι υπεύθυνοι αυτών των υποκλοπών και από κει και πέρα όποιος έχει άλλα στοιχεία να τα καταθέσει στην δικαιοσύνη, δεν είμαι αρμόδιος να τα κρίνω. Είμαι θεσμικός, θέλω να επικρατεί παντού δικαιοσύνη και ασφάλεια των θεσμών», δήλωσε ο κ. Λοβέρδος.

Ο Λευτέρης Καρχιμάκης συνέχισε: «Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν από τους ελάχιστους πολιτικούς οι οποίοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να μάθει τι έγινε με το Predator και τις παρακολουθήσεις. Και στα εγχώρια δικαστήρια και βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεύτερον, προκύπτει αυτή τη στιγμή ότι το Predator, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας που το εμπορεύεται, πωλείται μονάχα σε κυβερνήσεις.

Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι πληθώρα προσώπων, πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ήταν υπό παρακολούθηση. Είτε από την Ελληνική κυβέρνηση είτε από κάποια ξένη κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα δημοκρατίας και εθνικής ασφάλειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε το αυτονόητο, ότι δηλαδή, εφόσον σας παρακολουθούσε κάποια κυβέρνηση ή εφόσον αποπειράθηκε να σας παρακολουθήσει κάποια κυβέρνηση, έχετε την υποχρέωση είτε στη δημοκρατία αν είναι η ελληνική κυβέρνηση, είτε στην εθνική ασφάλεια αν είναι κάποια ξένη κυβέρνηση, να προσφύγετε στη δικαιοσύνη και να μην συνεχίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης να δίνει ένα μοναχικό αγώνα. Κατά την γνώμη μου, όποιοι δεν πάνε στην δικαιοσύνη, είναι είτε πιασμένοι, είτε αδιάφοροι. Και στις δύο περιπτώσεις επικίνδυνοι. Αν αδιαφορείς για τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια και κατέχεις υπουργικό έδρανο, είσαι επικίνδυνος.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας μίλησε για το ίδιο ζήτημα.

«Με όλο τον σεβασμό στον κύριο Λοβέρδο, θα πω ότι είναι τουλάχιστον εθνικά επικίνδυνος. Και θα πω γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, σας καθιστά εθνικά επικίνδυνο. Διότι, αποδεδειγμένα με βάση την απόφαση του δικαστηρίου μέχρι σήμερα, έχουμε 4 ιδιώτες οι οποίοι παραπέμπονται και ενδεχομένως να διωχθούν για κατασκοπεία, έχουν κρατικά μυστικά γίνει φέιγ βολάν, μυστικά των ενόπλων δυνάμεων έχουν κυκλοφορήσει αγνοεί κάποιος πού, και μας λέει ο κύριος Λοβέρδος ότι έχουν δικαίωμα οι υπουργοί αλλά όχι υποχρέωση να μπορέσουν να συνδράμουν στη διερεύνηση της αλήθειας. Όποιος λοιπόν δεν συνδράμει την ελληνική δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μας πει σε ποιο στάδιο ήταν η παρακολούθηση, σε ποια συμφωνία παρίστατο, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων τι διαπραγματευόταν και τι είναι γνωστό, είναι τουλάχιστον εθνικά επικίνδυνος για τη χώρα αυτή τη στιγμή. Και σας καλώ κύριε Λοβέρδο προσωπικά αυτό που είπατε να το ξανασκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά. Είστε λοιπόν υποχρεωμένοι να συνδράμετε με κάθε τρόπο», ανέφερε κλείνοντας.