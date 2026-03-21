Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους

Η Μπέρνλι που μάχεται για την παραμονή της στην Premier League έδωσε την εντύπωση ότι μπορεί να πάρει ακόμη και τη νίκη στην έδρα της Φούλαμ όταν προηγήθηκε στο σκορ με τον Φλέμινγκ στο 60ο λεπτό… Εν τέλει στο 67′ (Κινγκ) και το 73′ (Γουίλσον) δέχθηκε δύο γκολ και αφού έχασε στο 90+3′ με κόκκινη τον Λορέντ ηττήθηξκε τελικά με 3-1 για την 31η αγωνιστική της Premier League.

Έτσι οι φιλοξενούμενοι μετά την 19η ήττα τους παρέμειναν στους 20 βαθμούς και την προτελευταία θέση και φυσικά το έργο της παραμονής στην μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας έγινε πολύ δύσκολο.

Από την πλευρά της η Φούλαμ έφτασε τους 44 βαθμούς μετά την 13η νίκη της δικαιούται να κάνει όνειρα Ευρώπης, ειδικά από τη στιγμή που οι Λίβερπουλ και Τσέλσι αφήνουν βαθμού2ς συχνά πυκνά.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή, 20/3

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

(67’ Τράφερτ, 81’ πεν. Κρουπί – 61’ πεν. Φερνάντες, 71’ αυτ. Χιλ)

Σάββατο, 21/3

Μπράιτον-Λίβερπουλ 2-1

(14′, 56′ Γουέλμπεκ – 30′ Κέρκεζ)

Φούλαμ-Μπέρνλι 3-1

Έβερτον-Τσέλσι (19:30)

Λιντς-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή, 22/3

Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)

Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)

Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)

Η βαθμολογία της Premier League σε 31 αγωνιστικές

Η επόμενη αγωνιστική (32η)

Παρασκευή, 10/4

Γουέστ Χαμ-Γουλβς (22:00)

Σάββατο, 11/4

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ (14:30)

Μπρέντφορντ-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (17:00)

Λίβερπουλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή, 12/4

Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα, 13/4

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)