Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
«Σπάει» τη σιωπή της δικηγόρος για δικαστική απόφαση που δεν αναγνώρισε ανωτέρα βία στον πρόωρο τοκετό της
Ελλάδα 21 Μαρτίου 2026, 19:12

«Σπάει» τη σιωπή της δικηγόρος για δικαστική απόφαση που δεν αναγνώρισε ανωτέρα βία στον πρόωρο τοκετό της

Θύελλα αντιδράσεων με δικαστική απόφαση για γυναίκα δικηγόρο με πρόωρο τοκετό

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Όταν μία γυναίκα γεννά πρόωρα, δεν το προγραμματίζει, ούτε το ελέγχει. Κι ενώ η κοινή λογική λέει πως η προσπάθειά της να κρατήσει το νεογνό της ζωντανό αποτελεί ίσως τον ορισμό της ανωτέρας βίας, τα δικαστήρια του Πειραιά φαίνεται πως έχουν άλλη γνώμη.

Η περιπέτεια μίας δικηγόρου

«Βρέθηκα σε μία πολύ δύσκολη σωματικά και ψυχικά κατάσταση, γιατί είναι πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα μίας μητέρας που φέρνει στον κόσμο ένα παιδί το οποίο προσπαθεί να επιβιώσει. Δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω σε κανέναν απολύτως ρόλο. Δηλαδή ο σκοπός της ύπαρξής μου ήταν μονάχα να μπορέσω να αναστήσω αυτό το παιδί».

Η Ελένη Σωτήραλη, μητέρα τριών μικρών παιδιών, είναι εδώ και 20 χρόνια αφοσιωμένη στον αγώνα της για την απονομή δικαιοσύνης. Η μάχιμη δικηγόρος, που δεν κατάφερε να πάει στο δικαστήριο λίγα μόλις 24ωρα μετά τον πρόωρο τοκετό της, μιλά για πρώτη φορά στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» για την αδιανόητη απόφαση του Εφετείου Πειραιά, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

«Δεν μπόρεσα να παρασταθώ στις 9 Ιανουαρίου. Την περίοδο εκείνη εγώ δεν είχα καμία επικοινωνία, ήμουν τελείως αποκομμένη και απολύτως αφοσιωμένη στο νεογέννητο παιδί μου που προσπαθούσε να επιβιώσει. Η δικαστής, η οποία εξέδωσε πρόσφατα τη συγκεκριμένη απόφαση, έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ότι ο πρόωρος τοκετός, η παραμονή του παιδιού στη μονάδα εντατικής νοσηλείας και η δική μου εμπύρετη και κλινήρης κατάσταση για το επόμενο διάστημα, δεν είναι αρκετά για να στοιχειοθετήσουν συνθήκη ανωτέρας βίας. Ανέφερε ότι θα έπρεπε να έχω μεριμνήσει. Πώς να έχω μεριμνήσει άραγε για ένα πρόωρο τοκετό; Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Ούτε λίγο ούτε πολύ, το Μονομελές Εφετείο Πειραιά θεώρησε πως η Ελένη έπρεπε να είχε προβλέψει πως θα γεννήσει πρόωρα και πως όφειλε να ειδοποιήσει πως θα λείψει, χωρίς να εξετάσει τη σωματική και ψυχική κατάστασή της αλλά και την κρισιμότητα της υγείας του πρόωρου βρέφους της.

«Δεν είναι δυνατόν για τη δικηγόρο επαγγελματία να καρδιοχτυπά σε μία τόσο σημαντική στιγμή της ζωής της, για το αν θα μπορέσει να διασώσει την επαγγελματική της ζωή. Είμαστε πολύ πίσω, δεν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον, οι κατάλληλες υποδομές, οι κατάλληλοι θεσμοί ώστε να πλαισιώσουν την απόφαση μίας νέας γυναίκας να γίνει μητέρα. Δεν μπορούμε να συζητάμε σε αυτή τη χώρα για υπογεννητικότητα και για ποιον λόγο τα ζευγάρια δεν αποφασίζουν να κάνουν παιδιά και για ποιον λόγο τα ζευγάρια κάνουν ένα παιδί».

Σύσσωμος όμως ο νομικός κόσμος στέκεται στο πλευρό της Ελένης Σωτήραλη, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη απόφαση.

«Δεν μπορεί να λείπει το στοιχείο της ενσυναίσθησης από τις δικαστικές αποφάσεις και το στοιχείο της γνώσης της κοινωνίας. Είναι απαραίτητα. Ίσως να μπορέσει να προκύψει και κάτι θετικό για επόμενες υποθέσεις που θα έρθουν στο μέλλον, για επόμενες συναδέλφους που θα αντιμετωπίσουν αντίστοιχες καταστάσεις, να μην χρειαστεί να καρδιοχτυπήσουν, να μην χρειαστεί να ανησυχήσουν, να μπορούν να απολαύσουν τη μητρότητα και με κάποιον τρόπο να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Και αφού η δικαστική εξουσία δεν μπορεί να το αξιολογήσει και φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές αδικίες που συμβαίνουν, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία. Θα έλεγα σε συναδέλφους οι οποίες αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις, να μην πτοούνται καθόλου και να αισθάνονται ότι θα τα καταφέρουν με την αξία τους και το σπαθί τους».

Τράπεζες
Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύνταξη
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Αναστασία Σταματοπούλου
Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Ελλάδα 21.03.26

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

Σύνταξη
Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Ελλάδα 21.03.26

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Σύνταξη
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Ελλάδα 21.03.26

Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Η Αστυνομία λαμβάνει, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων

Σύνταξη
Τσαγκαράκης: Εξελίξεις στη υπόθεση – Συνελήφθη μία υπάλληλός του
Ελλάδα 21.03.26

Εξελίξεις στη υπόθεση Τσαγκαράκη: Συνελήφθη μία υπάλληλός του - Γνήσια μόνο 7 έργα

Μαζί με τον γκαλερίστα συνελήφθη και μια υπάλληλός του, στην οποία φέρεται να είχε αναθέσει να κρύψει το Ευαγγέλιο, όταν αντιλήφθηκε πως γίνουν έλεγχοι εναντίον του

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες
Κόσμος 21.03.26

Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες

Μία ημέρα μετά την παραχώρηση των βρετανικών βάσεων στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι οι βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν

Το παραδοσιακό ελληνικό όνειρο της στέγης έχει δώσει τη θέση του σε έναν καθημερινό εφιάλτη, καθώς η κατοικία αντιμετωπίζεται πλέον ως χρηματιστηριακό αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ

Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν

Σύνταξη
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Σύνταξη
Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)

Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Σύνταξη
Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Αναστασία Σταματοπούλου
Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 21.03.26

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Σύνταξη
Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Ελλάδα 21.03.26

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπέρνλι για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Κόσμος 21.03.26

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων

Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Ελλάδα 21.03.26

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Σύνταξη
Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Ανησυχία 21.03.26

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν

Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
Τι γνωρίζουν 21.03.26

«Το μυστήριο του Μοτζτάμπα» - CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη των καθκόντων του στο Ιράν - Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λέει ότι έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί»

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
