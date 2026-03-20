Στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων ο Κουτσούμπας – «Καταβολή 13ης-14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης»

Στη συγκέντρωση που διοργάνωσε την Παρασκευή η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων παρευρέθηκε ο γενικός γραμματές του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Βρισκόμαστε εδώ, στο Σύνταγμα, μαζί με τις συνταξιουχικές οργανώσεις για να διατρανώσουμε την απόφασή μας για αγώνα, για να αυξηθούν οι συντάξεις, για να υπάρξει καταβολή της 13ης και 14ης σύνταξης, για να υπάρξει καταβολή όλων αυτών των παρακρατηθέντων παρανόμως αναδρομικών, για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και της εισφοράς υγείας, για μέτρα για την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια, τον κοινωνικό τουρισμό και τόσα άλλα», δήλωσε, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ στηρίζει «όλα τα αιτήματα των ενωμένων συνταξιουχικών οργανώσεων της πατρίδας μας».

«Τα ημίμετρα της κυβέρνησης δεν φτάνουν ούτε για μια στοιχειώδη ανάσα»

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις οικονομικές συνέπειες και τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

«Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που εξελίσσεται πλέον σε έναν μεγάλο ενεργειακό πόλεμο και πλήττει όλη την περιοχή, την ελληνική οικονομία και όλο τον εργαζόμενο ελληνικό λαό, δεν καλύπτεται από τα ημίμετρα που παίρνει η κυβέρνηση, με την εκτίναξη της ακρίβειας και του πληθωρισμού», υπογράμμισε ο γραμματέας του ΚΚΕ, σημειώνοντας πως «αυτά τα μέτρα δεν φτάνουν ούτε για μια στοιχειώδη ανάσα για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους, για όλο τον λαό μας».

Όπως είπε, «απαιτούνται τώρα να παρθούν τα μέτρα που έχει προτείνει το ΚΚΕ στη Βουλή, τα οποία δίνουν πραγματική διέξοδο σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, αντί να χρυσοπληρώνουμε για στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων και για την πολεμική εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό τον απαράδεκτο και βάρβαρο πόλεμο».