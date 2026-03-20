Μεγάλη Εικόνα: Κορυφή στην τηλεθέαση την Πέμπτη 19 Μαρτίου

Την πρώτη θέση της τηλεθέασης κατέλαβε το βράδυ της Πέμπτης 19 Μαρτίου η εκπομπή Μεγάλη Εικόνα με τη Νίκη Λυμπεράκη, στο MEGA.

Η ενημερωτική εκπομπή που συνέθεσε όλες τις παραμέτρους του κλιμακούμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και το πολιτικό σκηνικό εντός της χώρας κέρδισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και βρέθηκε στην πρώτη θέση με ποσοστό 9,3% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού, η «Μεγάλη Εικόνα» κατέγραψε ποσοστό 11,3%. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό σημείωσε 19,2%.

Με εμπεριστατωμένες αναλύσεις και καίριες ερωτήσεις στα πολιτικά πρόσωπα που συνέθεσαν το τηλεοπτικό τραπέζι της συζήτησης, η Νίκη Λυμπεράκη και η «Μεγάλη Εικόνα» ανέδειξαν για μια ακόμη φορά τις πτυχές του φλέγοντος ζητήματος της διεθνούς, τρέχουσας επικαιρότητας.