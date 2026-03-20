Ψαλιδίζει τον πήχη της ανάπτυξης η Τράπεζα της Ελλάδος – Οι πρώτες ανησυχίες λόγω πολέμου

«Ανεβάζει» τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα η Τράπεζα της Ελλάδος, εξαιτίας των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα ρίχνει τον πήχη της φετινής ανάπτυξης κάτω από το 2%.

Η ΤτΕ προβλέπει πως ο πληθωρισμός για φέτος θα ανέλθει στο 3,1% (από 2,1% στην ενδιάμεση έκθεση) από 2,9% το 2025, ενώ αντίστοιχα η ανάπτυξη θα «πέσει» από το 2% στο 1,9% (από 2,1% στην ενδιάμεση έκθεση).

Σύμφωνα με το σημείωμα ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 2,4% το 2027 και στο 2,3% το 2028. Παράλληλα η ανάπτυξη θα κινηθεί στο 2% του χρόνου και στο 1,7% το 2028.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στο περιοδικό της σημείωμα «Note on the Greek Economy», η Ευρώπη βιώνει επί του παρόντος ένα πολύ σημαντικό αρνητικό σοκ στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο αντίκτυπος αυτού του αρνητικού σοκ στην πραγματική οικονομία και στον πληθωρισμό θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης, τη σοβαρότητά της και τις τυχόν ζημίες στις δυνατότητες εφοδιασμού των πετρελαιοπαραγωγών χωρών στη Μέση Ανατολή.

ΤτΕ: Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη

Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας που «βλέπει» η ΤτΕ είναι οι εξής:

α) τον κύριο κίνδυνο που αποτελεί η πιθανή επιδείνωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς και η περαιτέρω αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας, η οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον,

β) την περαιτέρω ενίσχυση του εμπορικού προστατευτισμού σε διεθνές επίπεδο,

γ) πιο επίμονο πληθωρισμό,

δ) εντονότερη στενότητα της αγοράς εργασίας και πιθανές υψηλότερες μισθολογικές πιέσεις,

ε) πιθανές φυσικές καταστροφές που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης,

στ) πιθανό χαμηλότερο από το αναμενόμενο ρυθμό απορρόφησης και αξιοποίησης των κονδυλίων του RRF και

ζ) την βραδύτερη από το αναμενόμενο εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, με αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Τυχόν ανοδικοί κίνδυνοι σχετίζονται με: α) υψηλότερο από το αναμενόμενο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή για τα έτη 2026 και 2027 και

β) καλύτερη από την αναμενόμενη εξέλιξη στον τομέα του τουρισμού.

Οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος βασίζονται στις βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση μακροοικονομικών προβλέψεων της ΕΚΤ του Μαρτίου 2026. Συνεπώς, δεν υπάρχει ρητή παραδοχή σχετικά με τη διάρκεια και την ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων ακολουθούν τις πιο πρόσφατες τεχνικές παραδοχές που βασίζονται στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Η επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης

Κατά την περίοδο 2027-2028, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ προβλέπεται να ανέλθει σε 2,0%. Παρά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το 2026, το 2027 το επίπεδο των επενδύσεων αναμένεται να παραμείνει στα επίπεδα του 2026.

Σημειώνεται ότι, μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής του Ταμείου, η συνιστώσα δανείων του RRF θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την οικονομία, καθώς οι ενδιάμεσοι φορείς υλοποίησης, ιδίως οι εμπορικές τράπεζες, θα συνεχίσουν να εκταμιεύουν δόσεις δανείων στους τελικούς δικαιούχους και μετά το 2026.

Οι δημόσιες επενδύσεις αναμένεται να καταγράψουν έναν ισχυρά αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης το 2027, λόγω της ολοκλήρωσης της εκταμίευσης πόρων από το RRF, ενώ οι επενδύσεις σε κατοικίες αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια, καλύπτοντας μέρος της διαφοράς από τον ιστορικό μέσο όρο τους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Εξαγωγές και ανεργία

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να συνεχίσουν να αυξάνονται με μέσο ρυθμό 3,3% κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης, σε συνάρτηση με την ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και την αναμενόμενη βελτίωση της εξωτερικής ζήτησης.

Ωστόσο, η συμβολή του εξωτερικού τομέα στο ΑΕΠ θα είναι αρνητική κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια του ορίζοντα πρόβλεψης, λόγω της ταχείας αύξησης των εισαγωγών που οφείλεται στην έντονη επενδυτική δραστηριότητα, καθώς και του υψηλού ποσοστού εισαγωγών στην εγχώρια κατανάλωση.

Η ανεργία εκτιμάται ότι θα φθάσει το 8,2% το 2026, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω στο 7,7% μέχρι το τέλος της περιόδου πρόβλεψης, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας τα επόμενα έτη.

Πηγή: ot.gr