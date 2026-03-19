sports betsson
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0 σετ: Στον τελικό του Κυπέλλου οι «πράσινοι» μετά από 16 χρόνια (vid)
Άλλα Αθλήματα 19 Μαρτίου 2026, 20:40

Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε «προπόνηση» τον ημιτελικό με τον ΟΦΗ, νίκησε εύκολα με 3-0 ((25-13, 25-18, 25-16) τον ΟΦΗ στο κλειστό της Νεάπολης και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

8 μικρά rituals που θα σας ανανεώσουν

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός ήταν σαφώς ανώτερος από τον ΟΦΗ σε σερβίς, μπλοκ και επίθεση, νίκησε δικαίως με 3-0 σετ τον ΟΦΗ στο κλειστό της Νεάπολης και προκρίθηκε στον τελικό του Allwyn Final-4 και θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας μετά από 16 χρόνια.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θα διεκδικήσουν το έκτο Κύπελλο Ελλάδας (1982, 1984, 1985, 2007, 2008, 2010) απέναντι στον νικητή του δεύτερου ημιτελικού, που συνθέτουν ο Φλοίβος Παλαιού Φαλήρου και ο Πανιώνιος (20:00).

Ο Παναθηναϊκός είχε βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου για τελευταία φορά το 2010, στο Τροκαντερό, όταν κατέκτησαν τον τίτλο ύστερα από έναν απίστευτο αγώνα με τον Ολυμπιακό (3-2) που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Έξι άσσοι στο πρώτο σετ οι «πράσινοι»

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός με άσσο του Βουλκίδη ξέφυγε για πρώτη φορά με +3 (7-10) και στη συνέχεια δράση ανέλαβε ο Γιάτσουκ με τον Πρωτοψάλτη. Με σέρβερ τον Ουκρανό ακραίο το τριφύλλι ξέφυγε με 9-17, ενώ ο αρχηγός της ομάδας έδωσε ηρεμία στην υποδοχή μαζί με τον Χανδρινό. Ο Πρωτοψάλτης με τον έκτο άσσο του Παναθηναϊκού στο σετ ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (12-22), για να γίνει το 0-1 με 13-25.

Έχτισε από νωρίς διαφορά και έφτασε εύκολα στο 0-2 ο Παναθηναϊκός

Στο δεύτερο σετ με κόντρα επίθεση του Νίλσεν και μπλοκ του Βουλκίδη ο Παναθηναϊκός έχτισε από νωρίς διαφορά πέντε πόντων (4-9). Με παράβαση στο φιλέ από τον Μίτιτς το σκορ έγινε 7-16, με τον ΟΦΗ να βγάζει αντίδραση και να μειώνει σε 11-16, αλλά ο Μιχαήλοβιτς πάτησε την γραμμή των τριών μέτρων σε κόντρα επίθεση χωρίς στημένο το αντίπαλο μπλοκ, χάνοντας την ευκαιρία να μειώσει και άλλο το σκορ για τους κρητικούς. Με άσσο του Πρωτοψάλτη και μπλοκ του Νίλσεν ο Παναθηναϊκός είχε οκτώ σετ μπολ (16-24), ο Σταθέλος με μπλοκ μείωσε σε 18-24 αλλά στην επόμενη φάση ο Μίτιτς έχασε το σερβίς για το 18-25.

«Σφράγισε» τη νίκη ο Γκάσμαν

Ανταγωνιστικό ήταν το ξεκίνημα του τρίτου σετ, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 6-6. Ο Παναθηναϊκός βρήκε όμως και πάλι τον τρόπο να πάρει μία σημαντική διαφορά, φτάνοντας στο 9-14 χάρη στα σερβίς του Νίλσεν. Ο Βουλκίδης με μπλοκ διαμόρφωσε το 11-18, με τον Γκάσμαν να παίρνει άσσο για το 12-20. Το τρίτο σετ ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα με σκορ 16-25 μετά από μπλοκ του Γκάσμαν και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Allwyn Κυπέλλου Ανδρών.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Πρέντζας, Παρατηρητής Διαιτησίας: Ράπτης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Ψύχου, Νικολάου, Γραμματεία: Παναγιωτίδου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης.

Διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 9-16, 12-21, 13-25
2ο σετ: 4-8, 7-16, 16-21, 18-25
3ο σετ: 6-8, 11-16, 12-21, 16-25

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 1 άσσο, 25 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 11 άσσους, 42 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (13-25, 18-25, 16-25) σε 70′

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ, 30% υπ. – 10% άριστες), Στρουγκάρεβιτς, Μολίνα 3 (3/15 επ., 21% υπ. – 14% άριστες), Μιχαήλοβιτς 12 (11/21 επ., 1 άσσος), Σταθέλος 1 (1 μπλοκ), Μίτιτς 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 20% υπ. – 0% άριστες), Παχιαδάκης (λ, 57% υπ. – 29% άριστες), Παπαδόσηφος, Ρουμελιωτάκης 1 (1/3 επ.), Καφαντάρης 2 (2/2 επ.), Βλαχόπουλος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 9 (6/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 16 (12/21 επ. ,4 άσσοι, 47% υπ. – 20% άριστες), Νίλσεν 15 (13/16 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (4/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Σπίριτο 2 (2 άσσοι), Πρωτοψάλτης 10 (7/13 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 60% υπ. – 40% άριστες) / Χανδρινός (λ, 70% υπ. – 60% άριστες), Ανδρεόπουλος.

Ο προπονητής του ΟΦΗ Γιάννης Καλμαζίδης δήλωσε: «Προσπαθήσαμε, αλλά δεν μπορέσαμε. Ο Παναθηναϊκός δεν μας άφησε να παίξουμε βόλεϊ. Είμαστε, όμως, γενικά χαρούμενοι γιατί έχουμε κάνει μια καλή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός φάνηκε πολύ πιο έμπειρος από εμάς για τέτοια ματς. Δεν μπορέσαμε να τους αγγίξουμε».

Ο πασαδόρος του ΟΦΗ Μιχάιλο Μίτιτς είπε: ««Δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό, που σέρβιρε τέλεια, και δίκαια μας κέρδισε».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος τόνισε: «Πήγαν όλα καλά. Είχαμε προετοιμαστεί για πιο δύσκολο παιχνίδι, αλλά φαίνεται ότι εμείς το κάναμε να δείχνει πιο εύκολο. Είναι διαφορετικά τα ματς του Κυπέλλου από αυτά του πρωταθλήματος. Ας μην το ματιάσουμε για τον αυριανό τελικό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο».

Ο πασαδόρος του Παναθηναϊκού Λούκα Σπίριτο ανέφερε: «Βάλαμε στο μυαλό μας ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τον αντίπαλό μας. Τον ΟΦΗ τον έχουμε αντιμετωπίσει τέσσερις φορές φέτος και ξέραμε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν γνώριζα ότι είχαμε 16 χρόνια να πάμε σε τελικό, αυτό μας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για να τον κατακτήσουμε».

Το πρόγραμμα του Allwyn Final-4

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026

Α’ Ημιτελικός, 17:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (13-25, 18-25, 16-25)

Β’ Ημιτελικός, 20:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) : Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Διαιτητές: Νικάκης, Χλωρός, Παρατηρητής Διαιτησίας: Μιχελινάκης, Παρατηρητής αγώνα: Ράπτης, Επόπτες: Ψύχου, Δημόπουλος, Γραμματεία: Κουμπλή, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026

21:30: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Νικητής Β’ Ημιτελικού

Headlines:
Business
ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

ΔΕΗ: Άλμα στα 2 δισ. ευρώ για τα EBITDA – Πρόταση για μέρισμα 0,60 ευρώ/ μέτοχη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 19.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Μπασκόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Βόλεϊ 19.03.26

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Βάιος Μπαλάφας
Σύνταξη
Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες
6.500 κροτίδες 19.03.26

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 16χρονος και ο πατέρας του – Έκανε το παιδικό δωμάτιο εργαστήριο για κροτίδες

Χιλιάδες κροτίδες και υλικά κατασκευής βεγγαλικών βρήκε η αστυνομία σε παιδικό δωμάτιο στον Άγιο Δημήτριο. Ο 16χρονος φέρεται ότι διακινούσε κροτίδες και βεγγαλικά που έφτιαχνε μόνος του.

Σύνταξη
Σύνταξη
Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε
Κόσμος 19.03.26

Τραμπ: Είπα στον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία
Διπλωματία 19.03.26

Η σχέση Τραμπ – Πούτιν με φόντο το Ιράν και οι ανησυχίες της Ευρώπης για την Ουκρανία

Το ενδεχόμενο υποβάθμισης του ουκρανικού και αναβάθμισης της Ρωσίας ανησυχεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους καθώς και η προοπτική η Μόσχα να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο στη Μέση Ανατολή, με τις ευλογίες Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημοσκόπηση: ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ, ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση
Πολιτικό κόστος 19.03.26

Ο πόλεμος αυξάνει τη συσπείρωση της ΝΔ - ακρίβεια και υποκλοπές τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση

Η ΝΔ καταγράφει στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αύξηση της συσπείρωσής της εν μέσω πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όμως η ακρίβεια και ο απόηχος των σκανδάλων κρατά ψηλά και την αντικυβερνητική δυσαρέσκεια

Παναγιώτης Σωτήρης
Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
Διπλωματία 19.03.26

Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα

Στη συζήτηση που είχε με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ στο 4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ο Δένδιας υπεραμύνθηκε του ρόλου των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία και υπογράμμισε την ανάγκη διαρκούς εκσυγχρονισμού της Άμυνας.

Σύνταξη
Σύνταξη
Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών
Κόσμος 19.03.26

Το Ιράν εκτέλεσε 19χρονο πρωταθλητή πάλης με απαγχονισμό – Κύμα ανησυχίας για την τύχη κρατούμενων αθλητών

Ο Mohammadi, παλαιστής σε εθνικό επίπεδο που είχε αγωνιστεί διεθνώς, αρνήθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο και δήλωσε ότι η ομολογία του είχε αποσπαστεί υπό βασανιστήρια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του.

Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
Βάιος Μπαλάφας
Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»
Κόσμος 19.03.26

Ο οικονομολόγος που είχε προειδοποιήσει για την κρίση του 2008 επιστρέφει: «Ίσως έρχεται κάτι χειρότερο»

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση υψηλού ρίσκου, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εντάσεις να απειλούν να προκαλέσουν κρίση μεγαλύτερη από εκείνη του 2008.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Παναγιώτης Δουδωνής: Έξι προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
Επίσκεψη στο νησί 19.03.26

Έξι προτάσεις Δουδωνή για την αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ο εξαιρετικά μεταδοτικός αφθώδης πυρετός μόλις πέρασε την πόρτα της Ελλάδας, στη Λέσβο. Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατέθεσε έξι προτάσεις απέναντι στην «κρατική ολιγωρία».

Σύνταξη
Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»
Πολιτική 19.03.26

Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: Τα μηνύματα για την εξωτερική πολιτική και η διακυβέρνηση της χώρας «με όρους μαφίας»

Η ομιλία που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Αλεξανδρούπολη περιλάμβανε μια σειρά από αλήθειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας και πόσο επιζήμια μπορεί να γίνει η σημερινή επιλογή της κυβέρνησης να θωρείται η χώρα δεδομένη. Κριτική και για σειρά σκανδάλων με πρώτο και καλύτερο τις υποκλοπές. «Η χώρα κυβερνάται με όρους μαφίας».

Δημήτρης Τερζής
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο