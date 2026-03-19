Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 3-0 σετ: Στον τελικό του Κυπέλλου οι «πράσινοι» μετά από 16 χρόνια (vid)

Ο Παναθηναϊκός ήταν σαφώς ανώτερος από τον ΟΦΗ σε σερβίς, μπλοκ και επίθεση, νίκησε δικαίως με 3-0 σετ τον ΟΦΗ στο κλειστό της Νεάπολης και προκρίθηκε στον τελικό του Allwyn Final-4 και θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας μετά από 16 χρόνια.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου θα διεκδικήσουν το έκτο Κύπελλο Ελλάδας (1982, 1984, 1985, 2007, 2008, 2010) απέναντι στον νικητή του δεύτερου ημιτελικού, που συνθέτουν ο Φλοίβος Παλαιού Φαλήρου και ο Πανιώνιος (20:00).

Ο Παναθηναϊκός είχε βρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου για τελευταία φορά το 2010, στο Τροκαντερό, όταν κατέκτησαν τον τίτλο ύστερα από έναν απίστευτο αγώνα με τον Ολυμπιακό (3-2) που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Έξι άσσοι στο πρώτο σετ οι «πράσινοι»

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός με άσσο του Βουλκίδη ξέφυγε για πρώτη φορά με +3 (7-10) και στη συνέχεια δράση ανέλαβε ο Γιάτσουκ με τον Πρωτοψάλτη. Με σέρβερ τον Ουκρανό ακραίο το τριφύλλι ξέφυγε με 9-17, ενώ ο αρχηγός της ομάδας έδωσε ηρεμία στην υποδοχή μαζί με τον Χανδρινό. Ο Πρωτοψάλτης με τον έκτο άσσο του Παναθηναϊκού στο σετ ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (12-22), για να γίνει το 0-1 με 13-25.

Έχτισε από νωρίς διαφορά και έφτασε εύκολα στο 0-2 ο Παναθηναϊκός

Στο δεύτερο σετ με κόντρα επίθεση του Νίλσεν και μπλοκ του Βουλκίδη ο Παναθηναϊκός έχτισε από νωρίς διαφορά πέντε πόντων (4-9). Με παράβαση στο φιλέ από τον Μίτιτς το σκορ έγινε 7-16, με τον ΟΦΗ να βγάζει αντίδραση και να μειώνει σε 11-16, αλλά ο Μιχαήλοβιτς πάτησε την γραμμή των τριών μέτρων σε κόντρα επίθεση χωρίς στημένο το αντίπαλο μπλοκ, χάνοντας την ευκαιρία να μειώσει και άλλο το σκορ για τους κρητικούς. Με άσσο του Πρωτοψάλτη και μπλοκ του Νίλσεν ο Παναθηναϊκός είχε οκτώ σετ μπολ (16-24), ο Σταθέλος με μπλοκ μείωσε σε 18-24 αλλά στην επόμενη φάση ο Μίτιτς έχασε το σερβίς για το 18-25.

«Σφράγισε» τη νίκη ο Γκάσμαν

Ανταγωνιστικό ήταν το ξεκίνημα του τρίτου σετ, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 6-6. Ο Παναθηναϊκός βρήκε όμως και πάλι τον τρόπο να πάρει μία σημαντική διαφορά, φτάνοντας στο 9-14 χάρη στα σερβίς του Νίλσεν. Ο Βουλκίδης με μπλοκ διαμόρφωσε το 11-18, με τον Γκάσμαν να παίρνει άσσο για το 12-20. Το τρίτο σετ ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα με σκορ 16-25 μετά από μπλοκ του Γκάσμαν και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Allwyn Κυπέλλου Ανδρών.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Πρέντζας, Παρατηρητής Διαιτησίας: Ράπτης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Ψύχου, Νικολάου, Γραμματεία: Παναγιωτίδου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 9-16, 12-21, 13-25

2ο σετ: 4-8, 7-16, 16-21, 18-25

3ο σετ: 6-8, 11-16, 12-21, 16-25

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 1 άσσο, 25 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 11 άσσους, 42 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (13-25, 18-25, 16-25) σε 70′

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ, 30% υπ. – 10% άριστες), Στρουγκάρεβιτς, Μολίνα 3 (3/15 επ., 21% υπ. – 14% άριστες), Μιχαήλοβιτς 12 (11/21 επ., 1 άσσος), Σταθέλος 1 (1 μπλοκ), Μίτιτς 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 20% υπ. – 0% άριστες), Παχιαδάκης (λ, 57% υπ. – 29% άριστες), Παπαδόσηφος, Ρουμελιωτάκης 1 (1/3 επ.), Καφαντάρης 2 (2/2 επ.), Βλαχόπουλος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 9 (6/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 16 (12/21 επ. ,4 άσσοι, 47% υπ. – 20% άριστες), Νίλσεν 15 (13/16 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (4/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Σπίριτο 2 (2 άσσοι), Πρωτοψάλτης 10 (7/13 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 60% υπ. – 40% άριστες) / Χανδρινός (λ, 70% υπ. – 60% άριστες), Ανδρεόπουλος.

Ο προπονητής του ΟΦΗ Γιάννης Καλμαζίδης δήλωσε: «Προσπαθήσαμε, αλλά δεν μπορέσαμε. Ο Παναθηναϊκός δεν μας άφησε να παίξουμε βόλεϊ. Είμαστε, όμως, γενικά χαρούμενοι γιατί έχουμε κάνει μια καλή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός φάνηκε πολύ πιο έμπειρος από εμάς για τέτοια ματς. Δεν μπορέσαμε να τους αγγίξουμε».

Ο πασαδόρος του ΟΦΗ Μιχάιλο Μίτιτς είπε: ««Δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό, που σέρβιρε τέλεια, και δίκαια μας κέρδισε».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος τόνισε: «Πήγαν όλα καλά. Είχαμε προετοιμαστεί για πιο δύσκολο παιχνίδι, αλλά φαίνεται ότι εμείς το κάναμε να δείχνει πιο εύκολο. Είναι διαφορετικά τα ματς του Κυπέλλου από αυτά του πρωταθλήματος. Ας μην το ματιάσουμε για τον αυριανό τελικό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο».

Ο πασαδόρος του Παναθηναϊκού Λούκα Σπίριτο ανέφερε: «Βάλαμε στο μυαλό μας ότι δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τον αντίπαλό μας. Τον ΟΦΗ τον έχουμε αντιμετωπίσει τέσσερις φορές φέτος και ξέραμε ότι θα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν γνώριζα ότι είχαμε 16 χρόνια να πάμε σε τελικό, αυτό μας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για να τον κατακτήσουμε».

Το πρόγραμμα του Allwyn Final-4

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026

Α’ Ημιτελικός, 17:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (13-25, 18-25, 16-25)

Β’ Ημιτελικός, 20:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) : Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Διαιτητές: Νικάκης, Χλωρός, Παρατηρητής Διαιτησίας: Μιχελινάκης, Παρατηρητής αγώνα: Ράπτης, Επόπτες: Ψύχου, Δημόπουλος, Γραμματεία: Κουμπλή, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026

21:30: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Νικητής Β’ Ημιτελικού