Τέλος στις βιντεοσκοπήσεις στη Βουλή βάζει ο Κακλαμάνης
Έρχονται αλλαγές στον Κανονισμό, τόσο για την Ολομέλεια, όσο και για τις επιτροπές της Βουλής.
Την απαγόρευση των βιντεοσκοπήσεων εντός, εκτός και πέριξ της αίθουσας της Ολομέλειας και των επιτροπών της Βουλής, είναι αποφασισμένος να εισαγάγει ο Νικήτας Κακλαμάνης.
Με αφορμή το περαστικό της Τετάρτης με την ευθεία και προσωπική αντιπαράθεση που προκάλεσε η κίνηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να καταγράψει τον Άδωνι Γεωργιάδη την ώρα που έτρωγε από τα υπουργικά έδρανα κρακεράκια, ο πρόεδρος της Βουλής αποφάσισε να συμπεριλάβει την απαγόρευση των βιντεοσκοπήσεων στην αλλαγή του Κανονισμού που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα.
Όπως εξήγησε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες η ρητή απαγόρευση των βιντεοσκοπίσεων δεν θα αφορά μόνο την Ολομέλεια αλλά και τις επιτροπές όπως και τους διαδρόμους του κοινοβουλίου.
«Όταν φτιάχτηκε ο Κανονισμός πριν από 40 χρόνια, δεν υπήρχαν καν κινητά, δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί η απαγόρευση βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης. Ο Ποινικός Κώδικας όμως απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως θα αυστηροποιηθούν και οι ποινές για εκείνους που θα παραβλέπουν τον Κανονισμό.
Σε κάθε περίπτωση η βιντεοσκόπηση εντός της αίθουσας της Ολομέλειας δεν είναι καινούργια υπόθεση, παρ’ ότι μέχρι σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως συστηματικό μέσο προβολής από βουλευτές ή πολιτικούς αρχηγούς.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται πως ενόχλησε καθώς κατέγραψε για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα συναδέλφους της, ενώ ο διαμαρτυρόμενος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης ήταν από τους πρώτους που εισήγαγε την κακή αυτή συνήθεια, όταν πριν μερικά χρόνια είχε καταγράψει τον Παύλο Πολάκη στο πλαίσιο της δικής τους πληθωρικής και διαχρονικής σύγκρουσης.
