Κουτσούμπας για δίκη Τεμπών: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων
«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας
«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για τους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης που αφορά τη σύγκρουση των δυο τρένων και ξεκινάει τη Δευτέρα 23 Μάρτη. Την προειδοποιούμε να μην τολμήσει να παίξει άλλα παιχνίδια με τον πόνο των οικογενειών των θυμάτων», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενόψει της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη.
«Συνεχίζουμε τον αγώνα για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη»
Ο κ. Κουτσούμπας δήλωσε ότι το ΚΚΕ «έχει έγκαιρα αναδείξει τα ζητήματα σχετικά με το χώρο διεξαγωγής της κύριας δίκης. Με σχετική ερώτηση μάλιστα που κατέθεσε, απαίτησε να διασφαλιστεί η παρουσία των συγγενών των θυμάτων στην κύρια αίθουσα που θα διεξάγεται η ακροαματική διαδικασία, όπως ζητούν και οι ίδιοι» και προσέθεσε πως «η γενικόλογη απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που στην πραγματικότητα επανέλαβε τη σχετική απόφαση του Εφετείου Λάρισας, καθόλου δε διασφαλίζει αυτό το δίκαιο αίτημα».
«Οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι μαζικοί φορείς του λαϊκού κινήματος, στέκονται πραγματικά στο πλευρό των συγγενών και του Συλλόγου τους και δυναμώνουν τον αγώνα για να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια, ότι ο μεγάλος ένοχος για τα δεκάδες καθημερινά Τέμπη είναι το κράτος, είναι οι κυβερνήσεις, η ΕΕ που στηρίζουν αυτές τις ματωμένες ράγες του κέρδους», υπογράμμισε ο γραμματέας του ΚΚΕ, σημειώνοντας καταληκτικά ότι «συνεχίζουμε τον αγώνα για την πραγματική δικαίωση των θυμάτων, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».
