Η γη της ελιάς: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA

Oι πράξεις αποκτούν βάρος και οι συνέπειες δεν αφήνουν περιθώρια υπεκφυγής στη… «Γη της ελιάς».

Ανάμεσα σε δικαστικές αποκαλύψεις, προσωπικές ρωγμές και σχέσεις που αλλάζουν μορφή, οι ήρωες καλούνται να πάρουν θέση εκεί που μέχρι τώρα σιωπούσαν.

Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 23: 00, στο MEGA

Η Χρυσούλα τιμωρείται για ψευδορκία κι ο Λυκούργος μετρά μία ακόμα καθοριστική νίκη. Ο Τζον επιχειρεί να επανορθώσει κάνοντας ένα όμορφο δώρο στην Αθηνά, με τη συγγνώμη του να δείχνει τρυφερότητα αλλά και φόβο γιατί πιστεύει ότι κινδυνεύει να τη χάσει.

Η Φρύνη αιφνιδιάζει τον Κωνσταντίνο με μια έκπληξη και μαζί εγκαινιάζουν το νέο σπίτι που αγόρασε, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους. H Μαρουσώ βλέπει υλικό από κάμερες με την Χριστιάνα και τον Ορέστη, πριν από τον θάνατό του.

O Στάθης καλείται να καταθέσει στη δίκη, παγιδευμένος ανάμεσα στο «αίμα» που τον συνδέει με τον Δημοσθένη και τη συνείδησή του.

Στο αστυνομικό Tμήμα, η Αριάδνη, με προκλητικό τρόπο, δείχνει στη Μυρτώ σε ποιον «ανήκει» ο Γιώργης, πυροδοτώντας καινούριες εντάσεις.

Η Ισμήνη μπαίνει στο γραφείο του Κωνσταντίνου τη στιγμή που βρίσκεται εκεί η Φρύνη. Η Βασιλική αποχαιρετά τον Στέφανο και, λίγο πριν δώσουν ένα τελευταίο φιλί, γίνεται ξεκάθαρο πως η απόσταση ανάμεσά τους είναι πλέον μεγαλύτερη από ποτέ.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

