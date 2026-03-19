Η γη της ελιάς: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
Αλήθειες, ενοχές και κρυφές επιθυμίες έρχονται σε ανοιχτή σύγκρουση.
- ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία
- Πέθανε ο σοφέρ του Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστας Μαρκάκης - Η μυθιστορηματική ζωή του
- Ανήλικοι, έφτιαξαν γυμνές φωτογραφίες συμμαθητριών τους και τις μοίρασαν σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου
- Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Oι πράξεις αποκτούν βάρος και οι συνέπειες δεν αφήνουν περιθώρια υπεκφυγής στη… «Γη της ελιάς».
Ανάμεσα σε δικαστικές αποκαλύψεις, προσωπικές ρωγμές και σχέσεις που αλλάζουν μορφή, οι ήρωες καλούνται να πάρουν θέση εκεί που μέχρι τώρα σιωπούσαν.
Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 23: 00, στο MEGA
Η Χρυσούλα τιμωρείται για ψευδορκία κι ο Λυκούργος μετρά μία ακόμα καθοριστική νίκη. Ο Τζον επιχειρεί να επανορθώσει κάνοντας ένα όμορφο δώρο στην Αθηνά, με τη συγγνώμη του να δείχνει τρυφερότητα αλλά και φόβο γιατί πιστεύει ότι κινδυνεύει να τη χάσει.
Η Φρύνη αιφνιδιάζει τον Κωνσταντίνο με μια έκπληξη και μαζί εγκαινιάζουν το νέο σπίτι που αγόρασε, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους. H Μαρουσώ βλέπει υλικό από κάμερες με την Χριστιάνα και τον Ορέστη, πριν από τον θάνατό του.
O Στάθης καλείται να καταθέσει στη δίκη, παγιδευμένος ανάμεσα στο «αίμα» που τον συνδέει με τον Δημοσθένη και τη συνείδησή του.
Στο αστυνομικό Tμήμα, η Αριάδνη, με προκλητικό τρόπο, δείχνει στη Μυρτώ σε ποιον «ανήκει» ο Γιώργης, πυροδοτώντας καινούριες εντάσεις.
Η Ισμήνη μπαίνει στο γραφείο του Κωνσταντίνου τη στιγμή που βρίσκεται εκεί η Φρύνη. Η Βασιλική αποχαιρετά τον Στέφανο και, λίγο πριν δώσουν ένα τελευταίο φιλί, γίνεται ξεκάθαρο πως η απόσταση ανάμεσά τους είναι πλέον μεγαλύτερη από ποτέ.
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
- Ανδρουλάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αγωνιστούν για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου – όχι ως υποτελείς του Τραμπ
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ έχει το απόλυτο των προκρίσεων
- «Συμφώνησε με τη Μπαρτσελόνα ο Ράιτ»
- Η Ούρσουλα Άντρες είδε 16 εκατ. λίρες της περιουσίας της να γίνονται «καπνός»
- Πώς η ντουλάπα, το πιάτο και οι συσκευές μας εξαντλούν τα υδατικά αποθέματα της φύσης
- Ψάχνουν τη χρυσή τομή στην κυβέρνηση για το Market Pass
- Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους
