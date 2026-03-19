science
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Περιβάλλον 19 Μαρτίου 2026, 12:06

Πώς η ντουλάπα, το πιάτο και οι συσκευές μας εξαντλούν τα υδατικά αποθέματα της φύσης

Αποκωδικοποιώντας το αποτύπωμα των συνηθειών μας, με τις κρυφές διαδρομές που στερεύουν τις πηγές του πλανήτη μας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το νερό αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ζωής, όμως η πραγματική του κατανάλωση παραμένει σε μεγάλο βαθμό αόρατη. Πέρα από το νερό που τρέχει στη βρύση μας, υπάρχει μια τεράστια ποσότητα που απαιτείται για να παραχθεί οτιδήποτε αγγίζουμε, φοράμε ή καταναλώνουμε. Σήμερα, με την παγκόσμια λειψυδρία να χτυπά την πόρτα ακόμα και της Ευρώπης, η κατανόηση αυτού του κρυφού υδατικού αποτυπώματος είναι το πρώτο βήμα για μια ουσιαστική αλλαγή στη συνείδησή μας.

Κάθε αντικείμενο, από το κινητό μας μέχρι το τζιν παντελόνι μας, κουβαλά μια ιστορία χιλιάδων λίτρων νερού που συχνά αγνοούμε.

Μία από τις πλέον υδροβόρες βιομηχανίες παγκοσμίως είναι αυτή της «γρήγορης μόδας» (fast fashion). Για ένα και μόνο βαμβακερό παντελόνι τύπου τζιν, υπολογίζεται ότι απαιτούνται πλέον έως και 10.000 λίτρα νερού, αν συνυπολογίσουμε την άρδευση του βαμβακιού και τις χημικές επεξεργασίες βαφής. Με το 2025 να φέρνει νέους περιορισμούς στη χρήση βιομηχανικού νερού σε πολλές χώρες, η μόδα αναζητά λύσεις, όμως η δική μας υπερκατανάλωση ρούχων παραμένει η κύρια αιτία ρύπανσης ποταμών και λιμνών με τοξικά απόβλητα.

Στο τραπέζι μας, η κτηνοτροφία συνεχίζει να κατέχει τα πρωτεία στη σπατάλη. Η παραγωγή ενός κιλού βοδινού κρέατος απαιτεί περίπου 15.000 λίτρα νερού, μια ποσότητα που σοκάρει όταν σκεφτεί κανείς ότι περιλαμβάνει όχι μόνο το νερό που πίνει το ζώο, αλλά κυρίως τις τεράστιες εκτάσεις καλλιέργειας ζωοτροφών.

Παρομοίως, αγαπημένες συνήθειες όπως ο καφές και η σοκολάτα έχουν το δικό τους βαρύ τίμημα. Ένα μόνο φλιτζάνι καφέ «κοστίζει» 140 λίτρα νερού, ενώ ένα κιλό σοκολάτας μπορεί να αγγίξει τα 17.000 λίτρα, καθιστώντας τα προϊόντα πολυτελείας όχι μόνο οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά.

Photo by Z Graphica on Unsplash

Η τεχνολογία που κρατάμε στα χέρια μας κρύβει επίσης μια υδάτινη άβυσσο. Για την κατασκευή ενός τυπικού έξυπνου κινητού τηλεφώνου απαιτούνται 12.000 λίτρα νερού, κυρίως για την εξόρυξη σπάνιων γαιών και τον καθαρισμό των μικροτσίπ σε συνθήκες απόλυτης καθαρότητας. Οι βιομηχανίες ημιαγωγών πλέον καταναλώνουν εκατομμύρια τόνους νερού καθημερινά, προκαλώντας συχνά συγκρούσεις με τις τοπικές κοινωνίες για την πρόσβαση σε υδροφόρους ορίζοντες, ιδιαίτερα σε περιόδους ξηρασίας.

Ακόμα και οι υγιεινές επιλογές, όπως οι ξηροί καρποί, απαιτούν προσοχή. Η καλλιέργεια αμυγδάλων, ειδικά σε περιοχές που υποφέρουν από ξηρασία όπως η Καλιφόρνια ή η Μεσόγειος, καταπονεί το έδαφος, αφού ένα κιλό καρπών χρειάζεται 4.000 λίτρα νερού. Αντίστοιχα, το ρύζι, η βάση της διατροφής για το μισό πλανήτη, παραμένει μια από τις πιο απαιτητικές καλλιέργειες με 2.500 λίτρα ανά κιλό, ενώ οι πλημμυρισμένοι ορυζώνες εκλύουν μεθάνιο, επιδεινώνοντας την κλιματική κρίση που με τη σειρά της στερεύει τις πηγές νερού.

Τέλος, τα πλαστικά μιας χρήσης και το χαρτί αποτελούν καθημερινές «διαρροές» πόρων. Για ένα πλαστικό μπουκάλι μισού λίτρου ξοδεύονται 3 λίτρα νερού μόνο για την κατασκευή του, δηλαδή εξαπλάσια ποσότητα από αυτή που περιέχει. Το χαρτί, παρά την ψηφιοποίηση, εξακολουθεί να απαιτεί 10 λίτρα ανά κιλό, επιβαρύνοντας το οικοσύστημα.

Η στροφή σε επαναχρησιμοποιούμενα είδη και η επιλογή προϊόντων από αναγεννητική γεωργία δεν είναι πλέον μια εναλλακτική τάση, αλλά η μόνη βιώσιμη οδός για να διασφαλίσουμε ότι το νερό θα παραμείνει διαθέσιμο για τις γενιές που έρχονται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Market Pass: Ψάχνουν τη «χρυσή τομή» στην κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
Stream science
Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία

Οι ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών δεν εξηγούνται από τις φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται και φέρνει πιο κοντά την υπέρβαση του συμφωνημένου στόχου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής

Μέχρι το τέλος του αιώνα, έως και τα μισά έντομα του Αμαζονίου και άλλων τροπικών περιοχών θα έχουν φτάσει τα θερμικρά τους όρια. Οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Ο Φεβρουάριος ανάμεσα στους πιο θερμούς μήνες παγκοσμίως στα χρονικά - Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ευρώπη

Εννιά καταιγίδες προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές και σφοδρούς ανέμους στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο τη 16η και τη 17η Φεβρουαρίου, αφήνοντας πίσω πάνω από 50 νεκρούς αναφέρει το το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus

Η Μεσόγειος φλέγεται

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης - Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία

Οι ειδικοί στην Ευρώπη κατατάσσουν την ηχορύπανση ως τη δεύτερη μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή, αμέσως μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση.

H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει

Νέο μαθηματικό μοντέλο επιτρέπει τον υπολογισμό των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και τον καταλογισμό ευθυνών για τις εκπομπές άνθρακα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Η Αθήνα γίνεται πιο «έξυπνη»

Αισθητήρες που μετρούν την κυκλοφορία και την ποιότητα του αέρα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και αισθητήρες πληρότητας στους κάδους απορριμάτων, συνθέτουν το νέο τεχνολογικό τοπίο που δημιουργεί ο Δήμος Αθηναίων

inStream - Ροή Ειδήσεων
Μιλένα Αποστολάκη: Προσχηματική η δήθεν λύση για την πρώτη κατοικία – Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει ήδη τα σπίτια τους

Την κυβέρνηση καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη, τονίζοντας ότι «αφού άφησε χιλιάδες οικογένειες να δουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί, τώρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως δήθεν 'λύση' μια ακόμη τροποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού»

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε το αξιόμαχο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υπογράμμισε τη σημασία της προστασίας των διυλιστηρίων για το επίπεδο ζωής Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Μπέτις-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Τσέλιε με Ενισχυμένες Αποδόσεις και σούπερ προσφορά* στην Betsson

Καθώς η ευρωπαϊκή δράση κορυφώνεται και οι επαναληπτικοί της φάσης των «16» μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, το ενδιαφέρον στρέφεται σε αναμετρήσεις που κρίνουν προκρίσεις και διαμορφώνουν το σκηνικό για τη συνέχεια

Νέα Αριστερά: Πολιτική δίωξη η ανάκληση ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ – Σε ακροδεξιό κατήφορο η ΝΔ

«Δεν είναι σύμπτωση, άλλωστε, ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται αμέσως μετά τη δημόσια στοχοποίησή του από τον υπουργό Μετανάστευσης», λέει η Νέα Αριστερά

«Θέμα ημερών» η απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών

«Δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά. Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

ΕΕ: Νέα αντιπαράθεση των ηγετών με τον Όρμπαν στις Βρυξέλλες για το «μπλόκο» στο δάνειο στην Ουκρανία

Τον Δεκέμβριο, ο Βίκτορ Όρμπαν δέχθηκε η ΕΕ να προσφέρει δάνειο στην Ουκρανία εξασφαλίζοντας, όμως, την εξαίρεση της χώρας του από αυτό, αλλά μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία αρνείται πλέον να συμφωνήσει να δοθεί το δάνειο

Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Οι «27» της ΕΕ εξετάζουν τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί μία ακόμη ενεργειακή κρίση, με όλους τους ειδήμονες και μη, να επισημαίνουν πώς πρόκειται για την πιο επικίνδυνη σε σχέση με εκείνη του πολέμου στην Ουκρανία

Έρευνα FBI σε βάρος του πρώην διευθυντή Αντιτρομοκρατίας - Παραιτήθηκε λέγοντας ότι το Ιράν δεν αποτελούσε απειλή για τις ΗΠΑ

«Το Ιράν δεν αντιπροσώπευε καμιά επικείμενη απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι κηρύξαμε αυτό τον πόλεμο υπό την πίεση του Ισραήλ και του ισχυρού αμερικανικού λόμπι του», είχε δηλώσει ο Τζο Κεντ, πρώην στρατιωτικός των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ

Ιράν, Τουρκία, γερμανικές επανορθώσεις στο τραπέζι Γεραπετρίτη και Βάντεφουλ – Τι ειπώθηκε και δεν ανακοινώθηκε

Το θέμα του πολέμου με το Ιράν κυριάρχησε στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Βάντεφουλ, ωστόσο στο τραπέζι των δύο υπουργών μπήκαν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Αθήνας - Βερολίνου.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί την επιβίωση των κτηνοτρόφων αντί να δώσει λύση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων

Οι νέες συλλήψεις κτηνοτρόφων για βόσκηση ζώων επιβεβαιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο το πλήρες αδιέξοδο της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο