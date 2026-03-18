Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Κόσμος 18 Μαρτίου 2026, 21:57

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Τις ημέρες που ακολούθησαν τη θανατηφόρα πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του δημοτικού σχολείου στη Μινάμπ, ο κύριος ύποπτος ήταν η τεχνητή νοημοσύνη, όπως αναφέρει το SEMAFOR.

Οι επικριτές έσπευσαν να αποδώσουν την ευθύνη για τους περισσότερους από 150 θανάτους (σ.σ. 168) στην τεχνητή νοημοσύνη, αφού οι αναφορές σχετικά με τη χρήση του «Claude» στην σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο — καθώς και μια δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Πενταγώνου και της Anthropic — πυροδότησαν μια παγκόσμια συζήτηση για τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας αυτής στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Η πραγματικότητα, σύμφωνα με πρώην στρατιωτικούς αξιωματούχους και άτομα που είναι εξοικειωμένα με πτυχές της εκστρατείας βομβαρδισμών στο Ιράν, είναι ότι οι άνθρωποι — οι χιλιάδες άνθρωποι που συλλέγουν πληροφορίες και αναλύουν δορυφορικές φωτογραφίες για να καταρτίσουν λίστες στόχων εν όψει πιθανών συγκρούσεων — φέρουν την ευθύνη για τους θανάτους στο Δημοτικό Σχολείο Shajareh Tayyebeh, το οποίο σκιάζει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό το λάθος

Το λάθος ήταν ένα λάθος που η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) δεν θα ήταν πιθανό να κάνει: οι αμερικανοί αξιωματούχοι δεν αναγνώρισαν τις λεπτές αλλαγές στις δορυφορικές εικόνες, ενώ οι αναλυτές ανθρώπινης πληροφορίας παρέβλεψαν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με ένα σχολείο που βρισκόταν εντός του συγκροτήματος των Φρουρών της Επανάστασης (ή δεν τις πρόσθεσαν στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό στόχων).

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει γνωστές αδυναμίες, από παραισθήσεις έως συκοφαντία, αλλά είναι επίσης ικανή να επεξεργάζεται πολύ περισσότερες πληροφορίες από τα τρέχοντα, ανθρωποκεντρικά συστήματα: μια πιο προσεκτική εξέταση των δορυφορικών εικόνων ή, απλά, μια αναζήτηση στο διαδίκτυο θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την καταστροφή. Ακόμη και μια σάρωση των καταλόγων ιρανικών επιχειρήσεων έδειξε το σχολείο, σύμφωνα με το Reuters.

«Η εξεύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ ανθρώπων και μηχανών θα αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο της μελλοντικής εκπαίδευσης», δήλωσε ο Τζακ Σανάχαν, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο για τη Νέα Αμερικανική Ασφάλεια και βετεράνος με 36 χρόνια υπηρεσίας στο αμερικανικό στρατό, όπου διετέλεσε ιδρυτικός διευθυντής του Project Maven, του προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης του Πενταγώνου.

Που χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στον πόλεμο

Η νέα στρατιωτική τεχνολογία επιτρέπει τον εντοπισμό μεγαλύτερου αριθμού στόχων, λειτουργεί δηλαδή ως «γεννήτρια στόχων», με πολύ υψηλότερες ταχύτητες, συνδυάζοντας δορυφορικές εικόνες, ραντάρ, πληροφορίες από ανθρώπινες πηγές και άλλες πηγές δεδομένων.

Ωστόσο, προς το παρόν, η τεχνητή νοημοσύνη έχει σχεδιαστεί κυρίως για να βοηθά τις ένοπλες δυνάμεις στον εντοπισμό άγνωστων ή κινούμενων στόχων, όπως στην περίπτωση του Μαδούρο, σε αντίθεση με στατικούς, ήδη εντοπισμένους στρατιωτικούς στόχους.

Στο Ιράν, το συγκρότημα του Ισλαμικού Επαναστατικού Σώματος Φρουρών Sayyid al-Shuhada στο Minab θα είχε χαρακτηριστεί ως λεγόμενος «σκόπιμος στόχος», επιλεγμένος εκ των προτέρων με τη χρήση πληροφοριών και δορυφορικών εικόνων, σύμφωνα με συνεντεύξεις με πρώην στρατιωτικούς ηγέτες που είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ επιλέγουν στόχους σε συγκρούσεις.

Είναι πιθανό το συγκρότημα να είχε προστεθεί σε έναν κατάλογο στόχων που οι ΗΠΑ έχουν καταρτίσει εδώ και δεκαετίες, ο οποίος τηρείται από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και υπόκειται σε έλεγχο από στρατιωτικούς νομικούς. Εάν ο στόχος είχε αναγνωριστεί ως σχολείο, θα είχε αφαιρεθεί από τον κατάλογο στόχων, ανέφεραν στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες.

Δεν έγινε επαρκής έλεγχος νομιμότητας του στόχου

Τις 24 έως 48 ώρες πριν από την επίθεση, οι υπεύθυνοι ελέγχου θα είχαν επίσης εξετάσει τους στόχους για να επιβεβαιώσουν τη νομιμότητά τους.

Αν είχαν παρατηρήσει οποιεσδήποτε ανωμαλίες, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, θα είχαν επισημάνει τον στόχο για περαιτέρω έλεγχο μέσω τεχνολογίας υπολογιστικής όρασης, η οποία μπορεί να αναλύει τις λεπτομέρειες μιας εικόνας pixel προς pixel και να συγκρίνει δορυφορικές εικόνες, αναζητώντας τυχόν αλλαγές. Δεν είναι σαφές αν ζητήθηκε τέτοιος έλεγχος, σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες.

Υπήρχαν αρκετές δημόσιες πληροφορίες που έδειχναν ένα σχολείο που βρισκόταν στη βάση, καθώς και δορυφορικές εικόνες που αποκάλυπταν ότι είχαν προστεθεί νέοι τοίχοι και μια ξεχωριστή είσοδος. Ωστόσο, χωρίς να συγκρίνουν τις τρέχουσες δορυφορικές φωτογραφίες με παλαιότερες, οι επιθεωρητές με παρωχημένες πληροφορίες δεν είχαν λόγο να αμφιβάλλουν ότι η περιοχή ήταν στρατιωτικός στόχος.

Επιθέσεις «με ένα κλικ» από την Palantir

Η βασική τεχνολογία αυτοματοποίησης του Πενταγώνου για τον προσδιορισμό στόχων είναι το «Maven Smart System» της Palantir, το οποίο επιτρέπει στο στρατιωτικό προσωπικό να σχεδιάζει επιθέσεις με κλικ, σύρσιμο και απόθεση μέσα σε ένα μόνο πρόγραμμα, συμπυκνώνοντας ώρες ή ημέρες εργασίας σε λίγα λεπτά.

Χτισμένο πάνω στη δημοφιλή πλατφόρμα Gotham της Palantir, η οποία χρησιμοποιείται και από διωκτικές/αστυνομικές αρχές και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, αντλεί επίσης δεδομένα από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το Claude της Anthropic, το οποίο σαρώνει και συνοψίζει γρήγορα τα σχετικά έγγραφα.

Το Maven Smart System μπορεί ακόμη και να προτείνει πιθανούς στόχους και να βοηθήσει το προσωπικό να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες ως προς τον τρόπο επίθεσης, από το απαιτούμενο καύσιμο έως τα πυρομαχικά που θα χρησιμοποιηθούν. Ένα μενού παραγγελιών στόχων για θανατηφόρες πυραυλικές επιθέσεις, που προτείνει τους στόχους που πιστεύει ότι θα θέλατε να χτυπήσετε, αντί για το φαγητό που πιθανώς λαχταράτε.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρησιμοποιείται για την ώρα ως αυτόνομη επιλογή και εξόντωση στόχων

Η Anthropic και άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν αντιμετωπίσει δημοσίως ανησυχίες ότι ο στρατός θα προσπαθήσει τελικά να δώσει υπερβολική εξουσία σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ζητώντας τους να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τους στόχους. Ωστόσο, η τεχνολογία απέχει πολύ από αυτή την ικανότητα. Τόσο οι στρατιωτικοί όσο και η Palantir δεν έχουν δείξει καμία πρόθεση να απομακρύνουν εντελώς τους ανθρώπους από την «αλυσίδα θανάτου».

«Υπάρχει ο κίνδυνος να εξαρτηθούμε υπερβολικά από τα αποτελέσματα των μηχανών και να παρακάμψουμε τον κρίσιμο ανθρώπινο έλεγχο», δήλωσε ο Σανάχαν. Για την ιστορία τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, επέλεγαν την απειλή ή χρήση πυρηνικών με χαρακτηριστική ευκολία.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις φιλοδοξίες της εταιρείας, η Palantir αναμένει ότι ο ρόλος των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον. Για παράδειγμα, τα μοντέλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό στη διαδικασία σχεδιασμού στρατιωτικών επιχειρήσεων, προτείνοντας στρατηγικές ή ακόμη και λαμβάνοντας αυτόνομες αποφάσεις στόχευσης.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμη ικανά για αυτές τις εργασίες. Η πιο άμεση ανησυχία είναι αν οι ανθρώπινοι ελεγκτές μπορούν να συμβαδίσουν με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς αυτή καταρτίζει περισσότερους στόχους ταχύτερα από ποτέ, ή αν θα υποκύψουν στην πίεση να εγκρίνουν αποφάσεις χωρίς τον απαραίτητο χρόνο για να τις εξετάσουν ως προς τον πιθανό κίνδυνο για τους πολίτες.

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Σε εξέλιξη τα αντίποινα του Ιράν μετά το πλήγμα στις εγκαταστάσεις του South Pars

Κόσμος 18.03.26

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε πως «αναμφίβολα θα αποδοθεί δικαιοσύνη» για την δολοφονία Λαριτζανί και πως «κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της».

Κόσμος 18.03.26

Αν και αρχικά πιστευόταν ότι η influencer είχε πεθάνει πριν o 31χρονος την θάψει τη βαλίτσα, νέες λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ήταν ακόμη ζωντανή.

Κόσμος 18.03.26

Η μελέτη καταγράφει «φαινόμενο κατανάλωσης ναρκωτικών γενικευμένο, ποικιλόμορφο και σε διαρκή εξέλιξη», εξηγεί σε ανακοίνωση Τύπου η Λορέν Νόλαν, διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, ο πρώην EMCDDA), που έκανε την έρευνα,

Μέση Ανατολή 18.03.26

Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ πρότεινε την επέκταση του υφιστάμενου αγωγού που συνδέει την Τουρκία με το Ιράκ μέχρι τη νότια πόλη-λιμάνι της Βασόρας

Μέση Ανατολή 18.03.26

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν 'τελειώναμε' με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν - όχι εμείς - να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα 'Στενά'», λέει ο Τραμπ

Μέση Ανατολή 18.03.26

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές τριών χωρών του Κόλπου

Πόλεμος στο Ιράν 18.03.26

Στις 6 Μαρτίου, κανάλι της Μοσάντ στο Telegram δημοσίευσε μήνυμα που ενθάρρυνε τους Ιρανούς να διαβιβάσουν πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας τους

Καμπούλ 18.03.26

Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν αναφέρει ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν στην Καμπούλ, ενώ το Πακιστάν αμφισβητεί τον στόχο της επίθεσης

Κόσμος 18.03.26

«Πιστεύω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο τελικός τους στόχος. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση». τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί

Κόσμος 18.03.26

Τα fake news θεωρούνται ένας είδος «υβριδικής απειλής». Μπορεί η ΕΕ να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της καταπολέμησης του νέου ψηφιακού κινδύνου;

Κόσμος 18.03.26

«Νέο σύστημα Patriot, το οποίο παραγγέλθηκε από την Συμμαχική Αεροπορική Διοίκηση του Ράμστάιν, αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο ισπανικό σύστημα Patriot που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας

Social Europe 18.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι σαφώς περισσότερο παράνομος, αλλά και πιο επικίνδυνος από εκείνον στο Ιράκ. Και τα αποτελέσματά του θα είναι πιο επικίνδυνα από εκείνα του πολέμου κατά του Σαντάμ Χουσεΐν.

Ασπρόπυργος 18.03.26

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Champions League 18.03.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Champions League 18.03.26

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Champions League 18.03.26

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γαλατασαράι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Επί πληρωμή; 18.03.26

O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται

English edition 18.03.26

Reuters reports that Greek authorities have issued a high-priority warning, calling on shipping and critical sectors to conduct system scans following suspected Iran-linked cyber activity and increased interference near Gulf shipping routes.

On Field 18.03.26

Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν

Βόλεϊ 18.03.26

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανατρέψει την ήττα με 3-2 σετ στην Ιταλία και χάνοντας για 2η φορά στη Γλυφάδα (3-0) μπροστά σε 2.500 οπαδούς του, είδε τη Βαλεφόλια να κατακτά το Challenge Cup Γυναικών

Κόσμος 18.03.26

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε πως «αναμφίβολα θα αποδοθεί δικαιοσύνη» για την δολοφονία Λαριτζανί και πως «κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της».

On Field 18.03.26

Οι «κανονιέρηδες» θέλουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν την φετινή περίοδο

Ποδόσφαιρο 18.03.26

Από τα γήπεδα στα τηλεοπτικά στούντιο του Μουντιάλ: Ο θρυλικός Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα γίνει αναλυτής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, σε μια διοργάνωση που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης

Ελλάδα 18.03.26

Η αστυνομία έχει στα χέρια της συνομιλία μεταξύ ατόμων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία έγινε μετά το περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά

Κόσμος 18.03.26

Αν και αρχικά πιστευόταν ότι η influencer είχε πεθάνει πριν o 31χρονος την θάψει τη βαλίτσα, νέες λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ήταν ακόμη ζωντανή.

Ποδόσφαιρο 18.03.26

Κίνηση ανθρωπιάς από την Μπαρτσελόνα που αγωνίζεται με μία ειδική φανέλα κόντρα στη Νιούκαστλ προκειμένου να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down.

Κόσμος 18.03.26

Η μελέτη καταγράφει «φαινόμενο κατανάλωσης ναρκωτικών γενικευμένο, ποικιλόμορφο και σε διαρκή εξέλιξη», εξηγεί σε ανακοίνωση Τύπου η Λορέν Νόλαν, διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, ο πρώην EMCDDA), που έκανε την έρευνα,

Δεκαετίες αργότερα 18.03.26

Η Μικαέλα Κόελ γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

Europa League 18.03.26

Η Μπράγκα ανέτρεψε το 2-0 της Ουγγαρίας και επικρατώντας στην Πορτογαλία της Φερεντσβάρος με 4-0 προκρίθηκε στα προημιτελικά του Europa League όπου περιμένει τον νικητή από το Μπέτις- Παναθηναϊκός.

Μέση Ανατολή 18.03.26

Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ πρότεινε την επέκταση του υφιστάμενου αγωγού που συνδέει την Τουρκία με το Ιράκ μέχρι τη νότια πόλη-λιμάνι της Βασόρας

Champions League 18.03.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8 HD.

Ελλάδα 18.03.26

Το ιδιαίτερο του εν εξελίξει φαινομένου είναι ότι η σκόνη έγινε περισσότερο αισθητή σε περιοχές όπου οι βροχές ήταν πολύ ασθενείς, όπως η Αττική

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

