Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια

Τον εθνοπατριωτικό του οίστρο αποφάσισε να δείξει στην αίθουσα της Ολομέλειας ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, επιτιθέμενος στον συνάδελφό του Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας για την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα εθνικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης ο κ. Καζαμίας επιτέθηκε στην κυβέρνηση εκφράζοντας προβληματισμό για τις εξελίξεις του πολέμου στον κόλπο αλλά την επιλογή της χώρας μα να αγοράσει το αντιπυραυλικό σύστημα του θόλου του Αχιλλέα έναντι 3 δις ευρώ από το Ισραήλ εν μέσω πολέμου.

“ Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί γίνατε βουλευτής;”, αναρωτήθηκε ο κ. Θεοχάρης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους βουλευτές.

Ωστόσο, ο υπουργός δεν σταμάτησε εκεί αλλά συνέχισε τον εθνοπατριωτικό του λόγο, επισημαίνοντας: “ τρία λεπτά μας λέγατε ότι δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τα ελληνικά συμφέροντα, τη ναυτιλία, τα δίκαια, δεν πρέπει να παίρνει αμυντικούς θόλους. Ένα παραλήρημα 3 λεπτών ότι η Ελλάδα δε δικαιούται να υπάρχει. Δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ και να λέτε αυτά τα πράγματα”, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: “μας δώσατε ένα λογύδριο ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εξοπλίζεται και δεν πρέπει να στέλνει το στρατό της και να μην αμύνεται για να μην εμπλακεί σε έναν πόλεμο που εσείς χαρακτηρίζετε άδικο”.

Εκφράζοντας την ενόχλησή του ο κ.ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης έκανε λόγο για πατριδόμετρο από την πλευρά του υπουργού τονίζοντας πως επρόκειτο για πολιτική χυδαιότητα στα όρια της πολιτικής αλητείας.

“Είπε ακραία εμφυλιοπολεμικά συνθήματα που δεν πρέπει να ακούγοτναι εδώ. Δεν πρέπει να ακούγεται αυτός ο εθνικόφρων λόγος σε μία Βουλή δημοκρατικού κράτους. Δείχνει την αμηχανία της κυβέρνησης όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο”, απάντησε ο ίδιος ο Αλέξανδρος Καζαμίας με τον κ.ε. της ΝΕΑΡ, Νάσο Ηλιόπουλο να υπογραμμίζει: “ δεν γίνεται η κυβέρνηση να μην μπορεί να δεχτεί κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έλεγχο, κριτική και ερωτήματα για το αν θα υπάρξει εμπλοκή της χώρας, η απάντηση να είναι ότι να μπαίνει σε ζητήματα εθνικοφροσύνης, των πιο μαύρων σελίδων της ιστορίας. Έτσι θα το πάμε; όποιος δε θέλει να εμπλακεί σε έναν παράνομο πόλεμο, η απάντηση να είναι είσαι “ανθέλληνας”.