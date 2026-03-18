«Το Βιβλίο της Ζούγκλας»: Ποιος θα είναι ο Μόγλης στην παράσταση που θ’ ανέβει στο Λονδίνο

Ο βραβευμένος με Olivier Χιράν Αμπεϊσεκάρα θα υποδυθεί τον Μόγλη σε νέα θεατρική διασκευή του «Βιβλίου της Ζούγκλας» (The Jungle Book) στο Εθνικό Θέατρο της Βρετανίας στο Λονδίνο.

Η θεατρική συγγραφέας Ανυπάμα Σαντρασεκάρ γράφει το σενάριο και η Ίντχου Ρουμπάσινχαμ σκηνοθετεί την παράσταση.

Χιράν Αμπεϊσεκάρα: Γίνεται Μόγλης μετά τη «Ζωή του Πι»

Ο Αμπεϊσεκάρα, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Olivier στην κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού το 2022 για την ταινία «Η Ζωή του Πι», ηγείται ενός συνόλου που απαρτίζουν οι Σάρα Αμάνκουα, Ντάρσι Μπρέιμο, Σεμπάστιαν Τσαρλς και άλλων.

Η παραγωγή περιλαμβάνει κουκλοθέατρο των Νικ Μπέινς και Φιν Κάλντγουελ που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Εθνικού Θεάτρου και της Ύπατης Αρμοστείας της Ινδίας την περασμένη εβδομάδα, στην οποία παρευρέθηκαν αρκετοί από το καστ του «The Jungle Book».

Τι θα δούμε στην παράσταση

Η διασκευή του Τσαντρασεκάρ μεταφέρει το κλασικό έργο του Κίπλινγκ στα μαγκρόβια δάση της περιοχής Σουντάρμπανς της Ινδίας, όπου ο Μόγλης αντιμετωπίζει τον κίνδυνο και ζητήματα ταυτότητας στη ζούγκλα με λύκους, πουλιά και τίγρεις.

«Είναι υπέροχο που ξανασμίγουμε με την Ανουπάμα για το νέο της έργο, καθώς αναδιατυπώνει την αγαπημένη ιστορία του Κίπλινγκ», δήλωσε η διευθύντρια και συνδιευθύνουσα σύμβουλος του Εθνικού Θεάτρου, Ίντχου Ρουμπάσινγκχαμ.

«Τοποθετώντας το έργο στα μαγκρόβια δάση της περιοχής Σουντάρμπανς της Ινδίας, μας προσφέρει ένα τόσο πλούσιο περιβάλλον για να μετατρέψουμε το θέατρο Ολίβιε σε ένα πραγματικό θεατρικό γεγονός με εξαιρετικό κουκλοθέατρο και παραστάσεις στην καρδιά του» επισήμανε.