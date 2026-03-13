Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να συμπρωταγωνιστήσει με την Μάργκο Ρόμπι στο νέο prequel του «Ocean’s 11», ενδέχεται να υπογράψει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας.
Aν το deal κλείσει, το κινηματογραφικό πρότζεκτ θα είναι η τέταρτη ταινία μεγάλου μήκους του Κούπερ σε ρόλο σκηνοθέτη, μετά το «A Star Is Born», το «Maestro» και το «Is This Thing On?».
Όσα γνωρίζουμε
Η ιστορία αναμένεται να διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της κωμωδίας «Ocean’s Eleven» του 2001, με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Ματ Ντέιμον, Μπραντ Πιτ και Τζούλια Ρόμπερτς.
Η Κάρι Σόλομον δημιούργησε ένα προσχέδιο του σεναρίου για το prequel, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Variety, διαδραματίζεται στην Ευρώπη της δεκαετίας του 1960.
Η αρχική ταινία «Ocean’s 11» έκανε πρεμιέρα το 1960, με πρωταγωνιστές τους Φρανκ Σινάτρα, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, Τζόι Μπίσοπ, Πίτερ Λόφορντ και Ντιν Μάρτιν. Η ταινία «Oceans» σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σόντερμπεργκ έδωσε το έναυσμα για δύο sequel (το «Ocean’s Twelve» του 2004 και το «Ocean’s Thirteen» του 2007), καθώς και για το reboot «Ocean’s Eight» του 2018 με τις Σάντρα Μπούλοκ, Κέιτ Μπλάνσετ, Αν Χάθαγουεϊ και Ριάνα.
Μεγάλωσαν, αλλά δεν έμαθαν
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ετοιμάζει επίσης μια νέα ταινία «Ocean’s», με την επιστροφή των Ρόμπερτς, Ντέιμον, Πιτ και Ντον Τσιντλ.
Μιλώντας στο Uproxx τρία χρόνια νωρίτερα, ο Κλούνεϊ δήλωσε ότι: «Έχουμε ένα πολύ καλό σενάριο για μια ακόμη ταινία ‘Ocean’s’». Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν το σενάριο προορίζεται για ένα πιθανό «Ocean’s 14», ο Κλούνεϊ απάντησε: «Λοιπόν, δεν θέλω να το ονομάσω έτσι. Εννοώ ότι, η ιδέα πίσω από αυτό ταιριάζει περισσότερο με το ‘Εκδίκηση με στυλ’».
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναφερόταν στην ταινία του Μάρτιν Μπρεστ από το 1979, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζορτζ Μπερνς, Αρτ Κάρνεϊ, Λι Στράσμπεργκ και Τσαρλς Χάλαχαν.
Ο Ζακ Μπραφ έκανε το ριμέικ της ταινίας το 2017 με ένα καστ που περιλάμβανε τους Μόργκαν Φρίμαν, Μάικλ Κέιν και Άλαν Άρκιν. Η πλοκή επικεντρώνεται σε τρεις ηλικιωμένους που συνεργάζονται για να πραγματοποιήσουν μια ληστεία, άρα, κάτι παρόμοιο αναμένουμε να δούμε και στην πολυαναμενόμενη ταινία του.
«Είμαστε πολύ μεγάλοι για να κάνουμε ό,τι κάναμε παλιά, αλλά είμαστε ακόμα αρκετά έξυπνοι για να ξέρουμε πώς να τη γλιτώσουμε», είπε ο Κλούνεϊ στο Variety πέρυσι.
*Με πληροφορίες από: Variety
- Θα σκηνοθετήσει ο Μπράντλεϊ Κούπερ το prequel του «Ocean’s 11» με πρωταγωνίστρια την Μάργκο Ρόμπι;
