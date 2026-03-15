Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ και 11 Γκράμι Φινέας Ο’ Κόνελ υπογράφει τη μουσική της δεύτερης σεζόν της ανθολογικής σειράς των Netflix και A24, «Beef».

Φινέας Ο’ Κόνελ: «Πέρασα τους τελευταίους 12 μήνες βυθισμένος στον κόσμο του Beef»

Ο τραγουδοποιός, παραγωγός και μόνιμος συνεργάτης της αδελφής του Μπίλι Άιλις (Billie Eilish), δήλωσε πως «πέρασε τους τελευταίους 12 μήνες βυθισμένος στον κόσμο του «Beef»».

Υπογράμμισε πως έχει γράψει όλη τη μουσική της σειράς από την αρχή και πρόσθεσε: «Πρέπει να είδα κάθε σκηνή εκατό φορές όσο συνέθετα τη μουσική και με συγκινούσε κάθε φορά».

Ο δημιουργός, σεναριογράφος, εκτελεστικός δημιουργός και showrunner του «Beef», Λι Σουνγκ Τζιν (Lee Sung Jin), αποθέωσε το ταλέντο του μουσικού, λέγοντας:

«Ο Φινέας είναι το λαμπρό μυαλό πίσω από τα περισσότερα τραγούδια που έχουν σημαδέψει την προσωπική μου ζωή την τελευταία δεκαετία». Συμπλήρωσε μάλιστα πως «έχει τη μοναδική ικανότητα να δίνει στα πιο σκοτεινά συναισθήματα μια οδυνηρά όμορφη χροιά».

Beef: Τα 8 νέα επεισόδια – Τι θα δούμε

Η νέα σεζόν του βραβευμένου με Emmy δράματος που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, επιστρέφει με νέο καστ και διαφορετική ιστορία, μετά την τεράστια επιτυχία του πρώτου μέρους όπου συμπρωταγωνιστούσαν ο Στίβεν Γιουν (Steven Yeun) και η Αλι Γουόνγκ (Ali Wong).

Στα νέα επεισόδια, ο Τσαρλς Μέλτον (Charles Melton) και η Κέιλι Σπέινι (Cailee Spaeny) υποδύονται ένα νεαρό ζευγάρι που εργάζεται σε ένα country club.

Οι δυο τους γίνονται μάρτυρες μιας έντονης σύγκρουσης ανάμεσα στο αφεντικό τους και τη σύζυγό του, ρόλους που ερμηνεύουν ο Όσκαρ Άιζακ (Oscar Isaac) και η Κάρεϊ Μάλιγκαν (Carey Mulligan). Στο καστ συμμετέχουν επίσης η βραβευμένη με Όσκαρ Γιουν Γιου Τζουνγκ (Youn Yuh-jung) και ο Σονγκ Κανγκ Χο (Song Kang-ho).