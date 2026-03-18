Το πρωί της Τρίτης πήραμε μια πρώτη γεύση από την επερχόμενη επική ταινία του Ντενί Βιλνέβ. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εικόνα από το Dune: Part Three, «ζεσταίνοντας» λίγο τους φανατικούς θαυμαστές του franchise.

Λίγες ώρες αργότερα, στην κατάμεστη από δημοσιογράφους αίθουσα AMC στο Λος Άντζελες, ο 58χρονος δημιουργός και οι συνεργάτες του, παρουσίαζαν το πρώτο trailer του πολυαναμενόμενου φιλμ, το οποίο βασίζεται στο βιβλίο του Φρανκ Χέρμπερτ Dune: Messiah και αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

Μέσα σε 150 δευτερόλεπτα, ο Ντενί Βιλνέβ μας έβαλε σε έναν κόσμο γεμάτο πάθος, εκδίκηση, πόλεμο, αίμα, αλλά και στις συνέπειες της δύναμης και των αποφάσεων.

Ενώ πήραμε και την πρώτη γεύση από τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

«Πως το έκανε αυτό ο πατέρας;» ρωτάει ο Πολ (που υποδύεται ο Τιμοτέ Σαλαμέ) τη μητέρα του. «Ο πατέρας σου δεν ξεκίνησε ποτέ έναν πόλεμο» του απαντάει.

Πέντε πράγματα που μάθαμε για το Dune: Part Three

17 χρόνια μετά

Η ιστορία διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του Dune: Part Two. Ο Πολ έχει νικήσει τον αυτοκράτορα, έχει παντρευτεί την κόρη του και εξαπολύει έναν θρησκευτικό πόλεμο στο όνομά του, που επηρεάζει όλο το σύμπαν.

Πολ και Τσάνι αντιμέτωποι;

Αν και το trailer δεν απαντάει σε αυτό, το σίγουρο είναι πως ο Πολ και η Τσάνι (που υποδύεται η Ζεντάγια) έχουν απομακρυνθεί. Ο Μεσσίας των Φρέμεν έχει αφιερωθεί στον θρησκευτικό του πόλεμο – ενώ το βίντεο αφήνει να εννοηθεί στο τέλος πως αποφάσεις ίσως και να τον φέρουν αντιμέτωπο με εκείνη.

Το πιο προσωπικό φιλμ του Ντενί Βιλνέβ

Μετά την παρουσίαση του trailer, ο Ντενί Βιλνέβ παραδέχθηκε ότι το βιβλίο Messiah του Φρανκ Χέρμπερτ είναι το αγαπημένο του. «Είναι σκοτεινό, όμορφο. Είναι η ιστορία του Πολ, της Τσάνι και της μάχη τους για την σχέση τους, έχοντας όλη την πίεση πάνω τους – με τον Πολ να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον κύκλο αίματος και βίας που έχει δημιουργηθεί» είπε ο γνωστός δημιουργός.

Ο Τζέισον Μομόα επιστρέφει

Τι κι αν σκοτώθηκε πολεμώντας στην πρώτη ταινία του 2021; Ο Ντάνκαν Αϊντάχο, που υποδύεται ο Τζέισον Μομόα, επιστρέφει στον κόσμο του Dune.

«Επιστρέφει την κατάλληλη στιγμή και η παρουσία του είναι πολύ σημαντική. Ο Πολ παλεύει με τον εαυτό του και έχει ανάγκη έναν δυνατό Ατρείδη στο πλευρό του» είπε ο Βιλνέβ.

Το διάλειμμα που δεν ήρθε ποτέ

Ο Ντενί Βιλνέβ παραδέχθηκε ότι μετά την κυκλοφορία του Dune: Part Two το 2024 ήθελε να κάνει ένα διάλειμμα προτού ολοκληρώσει την τριλογία. Ωστόσο, ο κόσμος τον έκανε να αλλάξει γνώμη.

«Θυμάμαι έκανε πρεμιέρα το φιλμ στο Μεξικό και ήταν 5.000 θεατές στην αίθουσα και 14.000 άνθρωποι έξω από τον κινηματογράφο. Αυτός ο ενθουσιασμός του κοινού, με έκαναν να θέλω να γυρίσω την τρίτη ταινία. Ένιωσα υπεύθυνος να ολοκληρώσω την ιστορία» είπε.