Η δημιουργός της σειράς «I May Destroy You», Μικαέλα Κόελ, γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί ένα ριμέικ της κλασικής ταινίας με πρωταγωνιστή τον Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ, «Bloodsport» («Μπλάντσπορτ: Μέχρι τελικής πτώσης»), για την A24.

Ο Βαν Νταμ ενσάρκωσε τον Φρανκ Ντουξ στο «Bloodsport» του 1988, το οποίο ακολουθούσε έναν λοχαγό του αμερικανικού στρατού, o oποίος έπειτα από πρόσκληση του δασκάλου του ταξιδεύει στο Χονγκ Κονγκ, προκειμένου να λάβει μέρος σε ένα σκληροπυρηνικό, παράνομο τουρνουά στο οποίο οι μαχητές σταματούν μονάχα όταν η ατμόσφαιρα μυρίσει φρέσκο αίμα.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής για τη νέα εκδοχή της Κόελ δεν έχουν αποκαλυφθεί, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ακολουθήσει πιστά την αρχική ταινία.

Δεκαετίες αργότερα

Ο Νιουτ Άρνολντ σκηνοθέτησε το αρχικό «Bloodsport», το οποίο απέφερε έσοδα ύψους 11,8 εκατομμυρίων δολαρίων, αν και συνοδεύτηκε από αντιπαράθεσεις. Ο σεναριογράφος Σέλντον Λέτιτς ισχυρίστηκε ότι ο μαχητής πολεμικών τεχνών Φρανκ Ντουξ, ο οποίος ενέπνευσε την ταινία, επινόησε πολλές από τις ιστορίες.

Επίσης, ο Βαν Νταμ δήλωσε στο The Hollywood Reporter το 2019 ότι επιμελήθηκε προσωπικά μια νέα έκδοση της ταινίας, καθώς η πρώτη ήταν αδύνατο να παρακολουθηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το People, το περασμένο έτος οι ρουμανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για εμπλοκή σε κύκλωμα trafficking κατά του Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, καθώς ο ηθοποιός φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις με γυναίκες που διακινούνταν από κύκλωμα μαστροπείας, γνωρίζοντας ότι προέρχονταν από traffickers.

Η πρώτη ταινία «Bloodsport» έδωσε το έναυσμα για τρία σίκουελ χωρίς τον Βαν Νταμ: το «Bloodsport II: The Next Kumite» του 1996, το «Bloodsport III» του 1997 και το «Bloodsport 4: The Dark Kumite» του 1999, ενώ το 2011 υπήρχαν συζητήσεις για ένα πιθανό σίκουελ.

«ΠΑΜΕ!»

«Θαυμάζω τους αθλητές πολεμικών τεχνών και με εκπλήσσει η πειθαρχία, η ένταση και η απομόνωση που απαιτείται από αυτούς», δήλωσε η Μικαέλα Κόελ σχετικά με το νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ, όπως αναφέρει το Variety. «Είμαι ενθουσιασμένη που θα εξερευνήσω αυτόν τον κόσμο, ειδικά με την A24 ως συνεργάτες μου. ΠΑΜΕ, ΓΑΜΩΤΟ!».

«Το 1988, η πλέον εμβληματική ταινία Bloodsport εισήγαγε το κοινό στην σκληρή αισθητική των μικτών πολεμικών τεχνών, και ανυπομονώ να επαναφέρω αυτό το δυναμικό τουρνουά στη μεγάλη οθόνη», δήλωσε από την πλευρά του ο παραγωγός Μαρκ Τόμπεροφ, τον οποίο το Vanity Fair περιέγραψε κάποτε ως «τον δικηγόρο του Έλον Μασκ που αγαπά το Χόλιγουντ».

Η Κόελ συστήθηκε στο ευρύ κοινό με τη δημιουργία και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στη βραβευμένη με Emmy σειρά «I May Destroy You» και στη βρετανική κωμική σειρά «Chewing Gum».

Έχει επίσης εμφανιστεί στη σειρά «Black Mirror» και στην ταινία «Black Panther: Wakanda Forever».

Αυτή η ταινία σηματοδοτεί την τρίτη συνεργασία της με την ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής A24, μετά τα «First Day on Earth» και «Mother Mary», ένα ψυχολογικό θρίλερ με πρωταγωνίστριες τις Άν Χάθαγουεϊ και Χάντερ Σέιφερ που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Απριλίου.

*Mε πληροφορίες από: Variety | The Hollywood Reporter | Deadline