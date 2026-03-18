newspaper
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ διστάζει να εφαρμόσει τους νέους δασμούς που εξήγγειλε
Διεθνής Οικονομία 18 Μαρτίου 2026, 23:15

Αρκείται στις φραστικές απειλές, αρνούμενος όμως να επιστρέψει τους απορριφθέντες από το Ανώτατο Δικαστήριο δασμούς

Αλέξανδρος Καψύλης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Spotlight

Ήταν οδυνηρό για το Λευκό Οίκο το πλήγμα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Αλλά ο πρόεδρος δεν το έβαλε κάτω. Αφού το Δικαστήριο απέρριψε ως παράνομους τους περισσότερους από τους δασμούς που είχε επιβάλει πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ στις 21 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε ότι αυξάνει τους «μεταβατικούς δασμούς», γνωστούς και ως «Άρθρο 122», από το 10% στο 15%.

Αλλά προεδρικό διάταγμα για την εκτέλεση της απόφασής του αυτής δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Στις 4 Μαρτίου ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι ήταν ζήτημα μιας εβδομάδας η αύξηση των δασμών από το 10% στο 15%. Πέρασαν δύο εβδομάδες και ουδείς ενήργησε προς την κατεύθυνση αυτή.

Ασφαλώς ο Ντόναλντ Τραμπ και τα επιτελεία του, ακόμα και το οικονομικό επιτελείο, έχουν σπουδαιότερα και πιο επείγοντα ζητήματα για να ρυθμίσουν πέρα από τους δασμούς. Προέχουν ο πόλεμος κατά του Ιράν και οι πιέσεις προς τους συμμάχους προκειμένου να ενεργοποιηθούν στρατιωτικά και να βοηθήσουν ώστε να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Και εξάλλου, όπως γράφει η Σολβέιγκ Γκοντελίκ από το γραφείο της «Les Echos» στη Νέα Υόρκη, «πώς να ζητήσει κανείς τη συμβολή των συμμάχων όταν ταυτόχρονα τους επιφυλάσσει νέες ταπεινώσεις με την επιβολή νέων δασμών»;

Στις ελληνικές καλένδες;

Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο ο Λευκός Οίκος θα καθυστερούσε την εφαρμογή της απόφασης για αύξηση των δασμών στο 15% και θα παρέτεινε σιωπηρά την ισχύ του συντελεστή 10% μέχρι τη λήξη του, στις 24 Ιουλίου: το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα και των νέων «μεταβατικών δασμών».

Η ανταποκρίτρια της «Les Echos» θυμίζει ότι «περίπου είκοσι χώρες αμφισβητούν «την ύπαρξη θεμελιώδους προβλήματος στο διεθνές ισοζύγιο πληρωμών» που επικαλείται η κυβέρνηση Τραμπ για να δικαιολογήσει την εφαρμογή του Άρθρου 122 του νόμου περί Εμπορίου του 1974 και να ανεβάσει τους δασμούς των ΗΠΑ στα εισαγόμενα προϊόντα».

Πέραν όλων αυτών υπάρχουν και οι ειδικές ρυθμίσεις που δυσκολεύουν τη νομιμοποίηση των δασμών Τραμπ. Η Βρετανία, για παράδειγμα, επωφελήθηκε το 2025 από τον προνομιακό συντελεστή 10% που της επέβαλε ο πρόεδρος, ενώ η ΕΕ «τιμωρήθηκε» με συντελεστή 15%. «Κάθε εξαίρεση αποδυναμώνει περαιτέρω κάθε προσφυγή στο Άρθρο 122 το οποίο προορίζεται για να εφαρμόζεται δίχως διακρίσεις. Είναι πιθανό το διάταγμα για αύξηση του συντελεστή στο 15% να μην εφαρμοστεί ποτέ», σημειώνει η Σολβέιγκ Γκοντελίκ.

Λάβρος ο Τραμπ

Από την άλλη πλευρά, οι θιγέντες από τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ πιθανόν και να αποζημιωθούν. Παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να αρνείται να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και να επιστρέψει τους ακυρωθέντες δασμούς. Μιλάμε για δασμούς άνω των 165 δισ. δολαρίων την «ταχεία επιστροφή» των οποίων απαίτησε ο δικαστής Ρίτσαρντ Ίτον του αμερικανικού Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου. Και μάλιστα εντόκως, δίχως την υποχρέωση κατάθεσης αγωγής από τους δικαιούχους.

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου ο Τραμπ ευχαρίστησε μέσω του δικτύου του, Truth Social, για άλλη μια φορά τους τρεις συντηρητικούς δικαστές που «κατανόησαν πέρα από το νόμο ότι οι εχθρικοί ανταγωνιστές μας δεν πρέπει να αποζημιωθούν ή να ανταμειφθούν για τις δεκαετίες βλάβης που έχουν προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Και απαντώντας εμμέσως στο δικαστή Ίτον ο πρόεδρος διαβεβαίωσε τους ακολούθους του ότι θα αγωνιστεί «με νύχια και με δόντια» για να αποτρέψει την επιστροφή των δασμών.

Παίζουν καθυστέρηση

Κατόπιν αιτήματος του δικαστή Ίτον στις 12 Μαρτίου, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) υπέβαλε το σχέδιό της για τη μεγαλύτερη επιστροφή φόρου στην ιστορία των ΗΠΑ. «Αυτό το σχέδιο προδίδει μια απροθυμία για αποπληρωμή», παρατηρεί το Ινστιτούτο Cato στην ιστοσελίδα του. Η CBP έχει παραδεχθεί εξάλλου ότι «δεν διαθέτει επαρκείς πόρους» για την καταβολή αποζημιώσεων τις επόμενες τουλάχιστον 45 ημέρες.

«Η Υπηρεσία Τελωνείων δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια πέρυσι να προετοιμαστεί για την πολύ πραγματική πιθανότητα μαζικών επιστροφών φόρων, παρότι γνωρίζει ότι στα αρχικά ποσά κάθε μήνα συσσωρεύονται περίπου 700 εκατ. δολάρια σε επιπλέον τόκους», σημειώνουν οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Cato.

«Καταναγκαστική εργασία»

Ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ παίζουν καθυστέρηση, η διοίκηση ανασυγκροτείται και αναδιοργανώνεται για μια νέα επίθεση κατά των εμπορικών εταίρων της χώρας. Σύμφωνα με την ανταπόκριση της «Les Echos», νέοι δασμοί «βρίσκονται καθ’ οδόν».

Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει νέες έρευνες κατά των κύριων εμπορικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών, υπόπτων για «αθέμιτες πρακτικές» που θα δικαιολογούσαν την εφαρμογή του Εμπορικού Νόμου του 1974 δίχως την ανάγκη έγκρισης από το Κογκρέσο.

Ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ αναφέρθηκε σε μια «παραγωγική ικανότητα κάποιων χωρών που είναι δυσανάλογη με τις συνθήκες της εγχώριας αγοράς και τη συνολική ζήτηση».

Στο στόχαστρο έχουν τεθεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ινδία, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Σιγκαπούρη και άλλες χώρες. Παράλληλα έχει ξεκινήσει ένας δεύτερος γύρος ερευνών εναντίον εξήντα χωρών (μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Αυστραλία αλλά και το Ισραήλ) που κατηγορούνται ότι δεν απέτρεψαν την εισαγωγή αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.

«Για πολύ καιρό οι Αμερικανοί εργαζόμενοι και οι αμερικανικές επιχειρήσεις αναγκάζονταν να ανταγωνίζονται ξένους παραγωγούς που μπορεί να έχουν ένα τεχνητό πλεονέκτημα κόστους, το οποίο αποκτήθηκε μέσω της μάστιγας της καταναγκαστικής εργασίας», σχολίασε ο Τζέιμισον Γκριρ.

Απαντώντας, οι Βρυξέλλες επεσήμαναν την προγραμματισμένη έναρξη ισχύος, τον Δεκέμβριο του 2027, μιας οδηγίας για τον περιορισμό της καταναγκαστικής εργασίας. Θα παρατηρούσε κανείς ότι λίγο καθυστερημένα επιλαμβάνεται του θέματος ένα μπλοκ χωρών που έχει αποκηρύξει εδώ και δεκαετίες την αποικιοκρατία και εν πάση περιπτώσει ξεχωρίζει διεθνώς για τις ευαισθησίες του απέναντι στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Economy
Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη FED

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Τζούλη Καλημέρη
Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Μια επιζήμια μόδα 16.03.26

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια

Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τζούλη Καλημέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
Champions League 19.03.26

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)

Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)
Champions League 18.03.26

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)

Παρά τον αέρα της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «τυφώνας» και στη ρεβάνς καθώς διέλυσε την Αταλάντα για δεύτερη φορά και παίζει με την Ρεάλ στους «8» του Champions League

Βάιος Μπαλάφας
Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Ελλάδα 18.03.26

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών

Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

Σύνταξη
Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Πανεπιστήμιο Gothenburg 18.03.26

Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας - Έχασε 3 θέσεις σε ένα χρόνο - 24η στην ΕΕ

Η Ελλάδα, στον φετινό Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ουγγαρία. Επίμονες αδυναμίες στον έλεγχο της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18.03.26

Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο

Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Σύνταξη
Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
«Ύβρις» 18.03.26

Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Βλαντίμιρ Παντρίνο 18.03.26

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
The Expla-in Project 18.03.26

Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια του Άδωνι με τις υποκλοπές;

Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Κόσμος 18.03.26

Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Ασπρόπυργος 18.03.26

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες - Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
Champions League 18.03.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 18.03.26

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
Champions League 18.03.26

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

LIVE: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Γαλατασαράι για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)
Champions League 18.03.26

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με σπασμένα τα φρένα οι «μπλαουγκράνα» (vid)

Μπορεί η Νιούκαστλ να ισοφάρισε 2-2, όμως μετά άνοιξαν οι ουρανοί στο «Καμπ Νου». Η Μπαρτσελόνα έγινε καταιγίδα, το ημίχρονο έληξε 3-2 και μετά σε 16’ πέτυχε τρία γκολ. Το 7-2 στο 72’.

Βάιος Μπαλάφας
Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη FED

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Τζούλη Καλημέρη
Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
Επί πληρωμή; 18.03.26

Πώς φτάσαμε στο να γίνει viral ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας

O Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας, που βρίσκεται παντού στο TikTok εδώ και χρόνια, ανακοίνωσε ότι θα χρεώνει τους επισκέπτες που θέλουν να εισέλθουν στο γοτθικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Απόρρητο