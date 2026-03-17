Σημαντική είδηση:
17.03.2026 | 15:30
Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή
Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι – Αναλυτικά τα στοιχεία για την Αττική
Οικονομία 17 Μαρτίου 2026, 15:07

Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι – Αναλυτικά τα στοιχεία για την Αττική

Τα στοιχεία δείχνουν ότι για να αγοράσει κανείς ένα σπίτι απαιτούνται περίπου 342 ενοίκια στη Γλυφάδα, 335 στην Πετρούπολη και 332 στη Δραπετσώνα

Περιοχές της Αττικής με πολύ διαφορετικές τιμές κατοικιών εμφανίζουν σχεδόν την ίδια επενδυτική απόδοση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι για να αγοράσει κανείς ένα σπίτι απαιτούνται περίπου 342 ενοίκια στη Γλυφάδα, 335 στην Πετρούπολη και 332 στη Δραπετσώνα.

Το επενδυτικό «εργαλείο», το πρώτο «Θερμόμετρο» των ακινήτων, που βασίζεται στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης και ενοικίασης κατοικιών και δείχνει πόσα ενοίκια απαιτούνται για την αγορά ενός ακινήτου σε κάθε περιοχή, παρουσίασαν ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης και ο Δημήτρης Μελαχροινός, CEO του Spitogatos, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026: Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις».

Ο δείκτης αξιοποιεί εκατομμύρια δεδομένα από την πλατφόρμα του Spitogatos και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα απλό και χρήσιμο εργαλείο για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στην αγορά ακινήτων.

Ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης εξήγησε το σκεπτικό που οδήγησε στη δημιουργία αυτού του νέου δείκτη: «Φτιάξαμε έναν απλό και κατανοητό δείκτη, που θα βασίζεται στα εξής δεδομένα:

• Μέση τιμή ενοικίασης ενός διαμερίσματος σε μία περιοχή.

• Μέση τιμή πώλησης ενός διαμερίσματος σε μία περιοχή.

• Με πόσα ενοίκια μπορώ να το αγοράσω;

• Αν π.χ. χρειάζομαι 200 ενοίκια για να αγοράσω στη Χ περιοχή, σημαίνει ότι η απόδοσή του είναι καλύτερη από την Ψ περιοχή, όπου για να αγοράσω ένα αντίστοιχο σπίτι η απόδοση είναι 300 ενοίκια.

• Όσο περισσότερα τα ενοίκια, τόσο χαμηλότερη η απόδοση της επένδυσης.

Σε πρώτη ανάγνωση, όπως ανέφερε, «περιμένουμε στις περιζήτητες περιοχές οι αποδόσεις να είναι χαμηλές και στις υπόλοιπες περιοχές οι αποδόσεις να είναι υψηλές. Το ‘Θερμόμετρο’ μας απέδειξε πως αυτό δεν ισχύει».

Ειδικότερα, όσο πιο πολλά ενοίκια απαιτούνται για να αγοράσουμε ένα σπίτι κάπου, τόσο πιο «ψηλά» είναι το «Θερμόμετρο» σε αυτή την περιοχή. Όσο λιγότερα τα ενοίκια, τόσο «χαμηλά» βρίσκεται.

Σε μία εποχή που τα δεδομένα αλλάζουν, η κατανόηση της αγοράς αποτελεί τη νέα πρόκληση για τον επενδυτή. Αν κάποιος θέλει να κατοικήσει στο σπίτι του, τότε δεν τον ενδιαφέρει η απόδοση του ενοικίου. Αν όμως αγοράζει ένα σπίτι για να το διαθέσει προς ενοικίαση, τότε έχει σημασία να ξέρει τι απόδοση μπορεί να περιμένει.

Τι είναι το «Θερμόμετρο» των Ακινήτων;

To «Θερμόμετρο» των Ακινήτων είναι ένα πρακτικό «εργαλείο», που δείχνει περίπου πόσο κεφάλαιο χρειάζεται να επενδύσει κάποιος σε κάθε περιοχή για να εισπράττει ενοίκιο 1.000 ευρώ τον μήνα (προ φόρων).

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης βασίζεται στη Μέση Ζητούμενη Τιμή πώλησης και ενοικίασης κατοικιών και απαντά σε ένα βασικό ερώτημα: με πόσα ενοίκια αγοράζετε ένα ακίνητο. Όσο περισσότερα ενοίκια απαιτούνται για την αγορά ενός ακινήτου, τόσο χαμηλότερη είναι η επενδυτική του απόδοση. Αν και θα περίμενε κανείς οι πιο περιζήτητες περιοχές να έχουν χαμηλότερες αποδόσεις και οι λιγότερο δημοφιλείς υψηλότερες, τα δεδομένα του «Θερμομέτρου» δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει πάντα.

Η σύγκριση του 2019 με το 2025

Τα πλήρη αποτελέσματα του «Θερμομέτρου» παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στην εκδήλωση. Τα σημαντικότερα εξ αυτών για την Αττική ήταν τα εξής (μέσος αριθμός ενοικίων για αγορά μέσης κατοικίας στην περιοχή):

Κέντρο Αθήνας:​

• 2019: 161 ενοίκια​

• 2025: 212 ενοίκια

• Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Ιστορικό Κέντρο, με 317 ενοίκια

Βόρεια Προάστια:​

• 2019: 271 ενοίκια​

• 2025: 288 ενοίκια

• Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν περίπου το ίδιο με αυτές των ενοικίων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Παπάγου, με 459 (!) ενοίκια

Νότια Προάστια:​

• 2019: 241 ενοίκια​

• 2025: 311 ενοίκια​

• Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Αργυρούπολη (!), με 387 ενοίκια

Δυτικά Προάστια:​

• 2019: 202 ενοίκια​

• 2025: 238 ενοίκια

• Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Πετρούπολη, με 335 ενοίκια

Ανατολικά Προάστια:

• 2019: 250 ενοίκια​

• 2025: 256 ενοίκια

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Γέρακας, με 331 ενοίκια

Πειραιάς:​​

• 2019: 184 ενοίκια​

• 2025: 242 ενοίκια

• Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Νέο Φάληρο, με 284 ενοίκια

Προάστια Πειραιά:​

• 2019: 181 ενοίκια​

• 2025: 241 ενοίκια

• Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Δραπετσώνα, με 332 ενοίκια

Υπόλοιπο Αττικής:​

• 2019: 246 ενοίκια​

• 2025: 221 ενοίκια

• Οι τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των πωλήσεων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Σαρωνίδα, με 333 ενοίκια.

Εισαγωγή της Capital Tankers στο Χρηματιστήριο του Όσλο με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Αυτή η καθημερινή συνήθεια βλάπτει κρυφά τις αρτηρίες σας

Νετανιάχου: Ο θάνατος Λαριτζανί, ευκαιρία για τον ιρανικό λαό

Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.03.26

Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη

Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Παναγιώτα Καλαποθαράκου 17.03.26

ΕΚΠΟΙΖΩ: Το πλαφόν δεν αναχαιτίζει την ακρίβεια – Καταγγελίες για τσουχτερές ανατιμήσεις

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ αναλύει τις συνέπειες του πολέμου στην τσέπη του καταναλωτή, την ανεπάρκεια των κυβερνητικών μέτρων, την ανάγκη να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας
Τα σενάρια 17.03.26

Ο στασιμοπληθωρισμός «χτυπά» την πόρτα της ελληνικής οικονομίας

Η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει φόβους για παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δίνη καθώς δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης.

Κίνα: Θα σπάσει τον «χρυσό κανόνα» των διεθνών σχέσεων;- Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία
Οικονομικές Ειδήσεις 17.03.26

Κίνα: Αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στις διεθνείς σχέσεις; Η συζήτηση πίσω από την επίσημη διπλωματία

Η έκκληση του Τραμπ για βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας – Οι συζητήσεις για την επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας στο εξωτερικό

Κίνα vs ΗΠΑ 16.03.26

Η εποχή των ανθρωποειδών ρομπότ πλησιάζει - Από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο

H εποχή που τα ανθρωποειδή ρομπότ θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια πραγματικότητα που «χτίζεται» αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια και σύντομα θα το δούμε ανάμεσά μας.

Μητσοτάκης: Νέες υποσχέσεις για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία
Οικονομικές Ειδήσεις 16.03.26

Νέες υποσχέσεις Μητσοτάκη για ενεργειακό και χωροταξικό στη βιομηχανία

Σε εκδήλωση για τον Αναπτυξιακό Νόμο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε λύση για το ενεργειακό κόστος σε 15 ημέρες – Νέα κίνητρα για επενδύσεις ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Χωρίς υποστήριξη 17.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει τον πόλεμο στο «σπίτι»;

Ό,τι και να ισχυρίζεται ο Τραμπ για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συμφωνούν με πολέμους που στοχεύουν στην επίτευξη πολιτικών αλλαγών σε άλλες χώρες

Άλλα Αθλήματα 17.03.26

Η τούρτα LEGO για τα γενέθλια του Τεντόγλου στο νέο φυσικοθεραπευτήριο του ΟΑΚΑ

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα εγκαινίασαν το ανακαινισμένο φυσικοθεραπευτήριο στο ΟΑΚΑ και έκαναν έκπληξη στον Μίλτο Τεντόγλου.

Ποδόσφαιρο 17.03.26

Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη (pic, vid)

Οι δύο ομάδες, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες του σταδίου, απέτισαν φόρο τιμής στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αγάπη τον Ολυμπιακό αλλά και το πειραϊκό ποδόσφαιρο.

Euroleague 17.03.26

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Ελλάδα 17.03.26

Νέο μακάβριο εύρημα στη Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη ξενοδοχείου

Κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, εντοπίστηκαν στον βυθό ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά

Ελλάδα 17.03.26

Άρτα: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίσθηκε εργάτης – Είχε καταπλακωθεί από χώματα μετά από κατολίσθηση

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα

Από τις 06:00 17.03.26

«Το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό»: Σε εξέλιξη η απεργία των αυτοκινητιστών – Πορεία προς τη Βουλή

«Ζητάμε διάλογο και όχι τιμωρία», τονίζει το ΣΑΤΑ, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας των ιδιοκτητών ταξί αφορά την οικονομική επιβίωση του κλάδου και την ισότιμη μεταχείριση στην αγορά

Σεισμική δόνηση 17.03.26

«Αποτελεί συνέχεια»: Τι λέει ο Λέκκας για τον σεισμό 4,1 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε πως η σεισμική δόνηση αποτελεί συνέχεια αυτών που σημειώθηκαν στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

