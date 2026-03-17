Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι – Αναλυτικά τα στοιχεία για την Αττική

Περιοχές της Αττικής με πολύ διαφορετικές τιμές κατοικιών εμφανίζουν σχεδόν την ίδια επενδυτική απόδοση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι για να αγοράσει κανείς ένα σπίτι απαιτούνται περίπου 342 ενοίκια στη Γλυφάδα, 335 στην Πετρούπολη και 332 στη Δραπετσώνα.

Το επενδυτικό «εργαλείο», το πρώτο «Θερμόμετρο» των ακινήτων, που βασίζεται στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης και ενοικίασης κατοικιών και δείχνει πόσα ενοίκια απαιτούνται για την αγορά ενός ακινήτου σε κάθε περιοχή, παρουσίασαν ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης και ο Δημήτρης Μελαχροινός, CEO του Spitogatos, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026: Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις».

Ο δείκτης αξιοποιεί εκατομμύρια δεδομένα από την πλατφόρμα του Spitogatos και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα απλό και χρήσιμο εργαλείο για όσους σκέφτονται να επενδύσουν στην αγορά ακινήτων.

Ο Ηλίας Παπαγεωργιάδης εξήγησε το σκεπτικό που οδήγησε στη δημιουργία αυτού του νέου δείκτη: «Φτιάξαμε έναν απλό και κατανοητό δείκτη, που θα βασίζεται στα εξής δεδομένα:

• Μέση τιμή ενοικίασης ενός διαμερίσματος σε μία περιοχή.

• Μέση τιμή πώλησης ενός διαμερίσματος σε μία περιοχή.

• Με πόσα ενοίκια μπορώ να το αγοράσω;

• Αν π.χ. χρειάζομαι 200 ενοίκια για να αγοράσω στη Χ περιοχή, σημαίνει ότι η απόδοσή του είναι καλύτερη από την Ψ περιοχή, όπου για να αγοράσω ένα αντίστοιχο σπίτι η απόδοση είναι 300 ενοίκια.

• Όσο περισσότερα τα ενοίκια, τόσο χαμηλότερη η απόδοση της επένδυσης.

Σε πρώτη ανάγνωση, όπως ανέφερε, «περιμένουμε στις περιζήτητες περιοχές οι αποδόσεις να είναι χαμηλές και στις υπόλοιπες περιοχές οι αποδόσεις να είναι υψηλές. Το ‘Θερμόμετρο’ μας απέδειξε πως αυτό δεν ισχύει».

Ειδικότερα, όσο πιο πολλά ενοίκια απαιτούνται για να αγοράσουμε ένα σπίτι κάπου, τόσο πιο «ψηλά» είναι το «Θερμόμετρο» σε αυτή την περιοχή. Όσο λιγότερα τα ενοίκια, τόσο «χαμηλά» βρίσκεται.

Σε μία εποχή που τα δεδομένα αλλάζουν, η κατανόηση της αγοράς αποτελεί τη νέα πρόκληση για τον επενδυτή. Αν κάποιος θέλει να κατοικήσει στο σπίτι του, τότε δεν τον ενδιαφέρει η απόδοση του ενοικίου. Αν όμως αγοράζει ένα σπίτι για να το διαθέσει προς ενοικίαση, τότε έχει σημασία να ξέρει τι απόδοση μπορεί να περιμένει.

Τι είναι το «Θερμόμετρο» των Ακινήτων;

To «Θερμόμετρο» των Ακινήτων είναι ένα πρακτικό «εργαλείο», που δείχνει περίπου πόσο κεφάλαιο χρειάζεται να επενδύσει κάποιος σε κάθε περιοχή για να εισπράττει ενοίκιο 1.000 ευρώ τον μήνα (προ φόρων).

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης βασίζεται στη Μέση Ζητούμενη Τιμή πώλησης και ενοικίασης κατοικιών και απαντά σε ένα βασικό ερώτημα: με πόσα ενοίκια αγοράζετε ένα ακίνητο. Όσο περισσότερα ενοίκια απαιτούνται για την αγορά ενός ακινήτου, τόσο χαμηλότερη είναι η επενδυτική του απόδοση. Αν και θα περίμενε κανείς οι πιο περιζήτητες περιοχές να έχουν χαμηλότερες αποδόσεις και οι λιγότερο δημοφιλείς υψηλότερες, τα δεδομένα του «Θερμομέτρου» δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει πάντα.

Η σύγκριση του 2019 με το 2025

Τα πλήρη αποτελέσματα του «Θερμομέτρου» παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στην εκδήλωση. Τα σημαντικότερα εξ αυτών για την Αττική ήταν τα εξής (μέσος αριθμός ενοικίων για αγορά μέσης κατοικίας στην περιοχή):

Κέντρο Αθήνας:​

• 2019: 161 ενοίκια​

• 2025: 212 ενοίκια

• Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Ιστορικό Κέντρο, με 317 ενοίκια

Βόρεια Προάστια:​

• 2019: 271 ενοίκια​

• 2025: 288 ενοίκια

• Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν περίπου το ίδιο με αυτές των ενοικίων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Παπάγου, με 459 (!) ενοίκια

Νότια Προάστια:​

• 2019: 241 ενοίκια​

• 2025: 311 ενοίκια​

• Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Αργυρούπολη (!), με 387 ενοίκια

Δυτικά Προάστια:​

• 2019: 202 ενοίκια​

• 2025: 238 ενοίκια

• Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Πετρούπολη, με 335 ενοίκια

Ανατολικά Προάστια:

• 2019: 250 ενοίκια​

• 2025: 256 ενοίκια

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Γέρακας, με 331 ενοίκια

Πειραιάς:​​

• 2019: 184 ενοίκια​

• 2025: 242 ενοίκια

• Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Νέο Φάληρο, με 284 ενοίκια

Προάστια Πειραιά:​

• 2019: 181 ενοίκια​

• 2025: 241 ενοίκια

• Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των ενοικίων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Δραπετσώνα, με 332 ενοίκια

Υπόλοιπο Αττικής:​

• 2019: 246 ενοίκια​

• 2025: 221 ενοίκια

• Οι τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν πιο γρήγορα από αυτές των πωλήσεων

• Χαμηλότερη απόδοση το 2025: Σαρωνίδα, με 333 ενοίκια.