Κάθε Τετάρτη θα είναι αργία για τους δημόσιους φορείς ανακοίνωσε η Σρι Λάνκα, ώστε να εξοικονομηθούν καύσιμα, καθώς η νησιωτική χώρα αντιμετωπίζει πιθανές ελλείψεις μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο, αλλά να ελπίζουμε για το καλύτερο», δήλωσε η Πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε σε έκτακτη συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους τη Δευτέρα.

Αυτό είναι το τελευταίο σε μια σειρά μέτρων σύσφιξης που έχουν λάβει οι ασιατικές χώρες από τότε που ο πόλεμος έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία μετέφεραν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τον Κόλπο στην περιοχή, σημειώνει το BBC.

Σχεδόν το 90% όλου του πετρελαίου και φυσικού αερίου που διήλθε μέσω των στενών πέρυσι προοριζόταν για την Ασία, η οποία είναι η μεγαλύτερη περιοχή εισαγωγής πετρελαίου στον κόσμο.

Τι κάνουν άλλες ασιατικές χώρες

Αλλού στην Ασία, οι αρχές έχουν καταφύγει σε μια ποικιλία μέτρων λιτότητας.

Στην Ταϊλάνδη, για παράδειγμα, η κυβέρνηση προτρέπει τους ανθρώπους να βγάλουν τα κουστούμια και να φορέσουν κοντομάνικα μπλουζάκια για να μειώσουν την εξάρτηση από τον κλιματισμό, ενώ στη Μιανμάρ, τα ιδιωτικά οχήματα επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο σε εναλλασσόμενες ημέρες, ανάλογα με τους αριθμούς πινακίδων κυκλοφορίας τους.

Το Μπαγκλαντές έχει επισπεύσει τις αργίες του Ραμαζανιού στα πανεπιστήμια και έχει εισαγάγει προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Στις Φιλιππίνες, ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν επιβάλει στο προσωπικό να εργάζεται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, ενώ ο Πρόεδρος Φερδινάνδος Μάρκος ο νεότερος έχει απαγορεύσει τα μη απαραίτητα ταξίδια στον δημόσιο τομέα.

Ο Μάρκος ανακοίνωσε επίσης οικονομική βοήθεια σε οδηγούς τρίκυκλων, αγρότες και ψαράδες για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, που κυμαίνονται από 3.000-5.000 πέσος (50-84 δολάρια).

Και το Βιετνάμ ενθαρρύνει μετ’ επιτάσεως τους πολίτες να μένουν περισσότερο στο σπίτι για να εξοικονομήσουν καύσιμα. Η κυβέρνηση κάλεσε επίσης τους ανθρώπους να «κάνουν ποδήλατο, να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο από κοινού, να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να «περιορίζουν τη χρήση προσωπικών οχημάτων όταν δεν είναι απαραίτητη».

Τι άλλο κάνει η Σρι Λάνκα

Η νέα τετραήμερη εβδομάδα εργασίας της Σρι Λάνκα θα ισχύει επίσης για σχολεία και πανεπιστήμια, αλλά δεν θα επηρεάσει τους κρατικούς θεσμούς που παρέχουν βασικές υπηρεσίες, όπως οι υγειονομικές και οι μεταναστευτικές αρχές, λένε αξιωματούχοι.

Οι αρχές επέλεξαν την Τετάρτη αντί για την Παρασκευή ως την επιπλέον ημέρα αργίας, ώστε τα κυβερνητικά γραφεία να μην είναι κλειστά για τρεις συνεχόμενες ημέρες, πρόσθεσαν.

Οι οδηγοί υποχρεούνται επίσης τώρα να εγγραφούν για ένα Εθνικό Δελτίο Καυσίμων, το οποίο κανονίζει την ποσότητα καυσίμων που μπορούν να αγοράσουν οι πολίτες.

Αυτό έχει προκαλέσει κάποια δυσαρέσκεια μεταξύ ορισμένων πολιτών που πιστεύουν ότι οι ποσοστώσεις καυσίμων – 15 λίτρα για ιδιωτικά αυτοκίνητα και πέντε λίτρα για μοτοσικλέτες – είναι πολύ χαμηλές.

Ο μηχανισμός καταμερισμού εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2022 κατά τη διάρκεια της χειρότερης οικονομικής κρίσης της χώρας, η οποία την είδε να ξεμένει από συναλλαγματικά αποθέματα και να μην μπορεί να εισάγει βασικά είδη και να αγοράσει αρκετά καύσιμα.