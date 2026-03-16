ΠΑΟΚ – Αναγέννηση Άρτας 26-18: Κυπελλούχες για όγδοη φορά οι «ασπρόμαυρες» (vid)

Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε για όγδοη φορά στην ιστορία του το Κύπελλο χάντμπολ γυναικών, καθώς επικράτησε της Αναγέννησης Άρτας με 26-18 (ημίχρονο 15-11) στον τελικό του Final Four, το οποίο διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Κωστακιών, στην Άρτα.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» επέστρεψε στην κορυφή της διοργάνωσης μετά το 2024, ενώ είναι πλέον μόνος δεύτερος στη λίστα των ομάδων με τους περισσότερους τίτλους στο Κύπελλο γυναικών, καθώς «συγκατοικούσε» μέχρι πρότινος με τη ΓΕ Βέροιας και τη Νέα Ιωνία που έχουν από επτά τρόπαια στο θεσμό.

Οι «ασπρόμαυρες» έχουν κατακτήσει ακόμη το Κύπελλο το 2014, το 2016, το 2019, το 2020, το 2021, το 2022 και το 2024, ενώ σε λίγες εβδομάδες ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια «ζωής», καθώς ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου 1926.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 6-5, 10-9, 11-9, 14-10, 15-11 (ημχ), 17-13, 18-14, 20-14, 22-15, 25-17, 26-18

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 1, Ε. Τροχίδου 5, Μεντεσίδου 3, Γκάτζιου 2, Ολζόβα, Σεβδίλη, Μενέζες 1, Ανδρίτσου 7, Γκρμπάσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 5, Σελεμίδου 1, Κουλούρη, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς, Ντε Αλμέιδα.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Βασίλα, Τσαουσίδου 3, Αμβροσιάδου 3, Σάντος, Νούλα, Καπρινιώτη 1, Σπυριδοπούλου, Σαϊντοβα, Κωστοπούλου 3, Λουξεμπούργκο 3, Σίλβα, Νικολάου, Προκοπίδου 4, Παπακοσμά, Μάγκου, Μάστακα 1.