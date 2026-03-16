Πελεγκρίνι: «Να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό μέσα από το δικό μας στυλ ποδοσφαίρου»

Για πέμπτο σερί ματς η Μπέτις δεν κατάφερε να νικήσει καθώς έμεινε στο 1-1 εντός έδρας με τη Θέλτα για τη La Liga και μετά το τέλος του ματς ο Μανουέλ Πελεγκρίνι αναφέρθηκε στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τους «16» του Europa League.

Όσα είπε ο Πελεγκρίνι:

«Το να χάνουμε βαθμούς στην έδρα μας είναι πάντα μια ήττα, όπως ακριβώς το να κερδίζουμε βαθμούς εκτός έδρας είναι μια νίκη. Διατηρούμε τις αποστάσεις μας από αυτούς, αν και είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε στο δεύτερο μέρος.

Δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι το τέλος. Στο δεύτερο μέρος καταφέραμε να ανατρέψουμε τα πράγματα μετά από ένα δύσκολο πρώτο ημίχρονο, όπου δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ λόγω της πίεσης από τον κόσμο μας, του σκορ και των αποτελεσμάτων στα τελευταία παιχνίδια μας.

Κοιτάζοντας μπροστά την Πέμπτη, πρέπει να αποφύγουμε τα αμυντικά λάθη που μας κοστίζουν ακριβά. Προερχόμασταν από μια ήττα στην Ελλάδα και μια άλλη στη Χετάφε, και αρχίσαμε να χάνουμε μπροστά σε 60.000 κόσμο. Αυτό περιπλέκει τα πάντα και το νιώσαμε, αλλά καταφέραμε να το ξεπεράσουμε και το δεύτερο μέρος θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για την Πέμπτη.

Δεν έχουμε κερδίσει πέντε αγώνες για διάφορους λόγους, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να ψάχνουμε τρόπους να νικήσουμε τους αντιπάλους μας μέσα από το στυλ παιχνιδιού μας. Ελπίζουμε θα λάβουμε αυτή την ώθηση την Πέμπτη απέναντι στον Παναθηναϊκό για να συνεχίσουμε στο Europa League».