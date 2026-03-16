Χανιά: Απολογούνται οι κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό 17χρονης
Σοκ στην τοπική κοινωνία των Χανίων στην Κρήτη έχει προκαλέσει η είδηση ότι μια ανήλικη έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού
Ενώπιον του Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Δευτέρα οι συλληφθέντες για τον ομαδικό βιασμό της 17χρονης στα Χανιά. Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο ενός 17χρονου επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη με το κινητό του τηλέφωνο
Το περιστατικό καταγγέλθηκε από δύο ανήλικες, μια 17χρονη Ελληνίδα και μια 16χρονη από τη Βουλγαρία.
Όπως υποστήριξαν, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης μεταφέρθηκαν αρχικά σε δωμάτιο τουριστικού καταλύματος και στη συνέχεια σε σπίτι στα Χανιά. Στο σπίτι αυτό η 16χρονη φέρεται να συνευρέθηκε ερωτικά με έναν 18χρονο Βούλγαρο με τη θέλησή της, ωστόσο – σύμφωνα με την καταγγελία – βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
Η 17χρονη Ελληνίδα ωστόσο κατήγγειλε ότι στο ίδιο σπίτι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από πέντε άνδρες: έναν 15χρονο και έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, καθώς και τρεις Έλληνες ηλικίας 17, 21 και 27 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε την πράξη με το κινητό του τηλέφωνο.
Οι πέντε φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν, ενώ συνελήφθη και ένας ακόμη 21χρονος, ο οποίος – σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης – δεν συμμετείχε στον βιασμό, αλλά φέρεται να την προσέβαλε με χειρονομίες.
Παράλληλα, συνελήφθησαν τρεις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθώς και μία ανήλικη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις