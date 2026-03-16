newspaper
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο του έτους
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Μαρτίου 2026, 12:49

Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο του έτους

Πτώση της κατανάλωσης δείχνουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού, κάτι που φαίνεται σε ΦΠΑ και ΕΦΚ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Vita.gr
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Spotlight

Πτώση στα φορολογικά έσοδα κατά 310 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου παρουσιάζει η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πρώτο δίμηνο του έτους, κάτι που δείχνει πτώση της κατανάλωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 11,856 δισ. ευρώ, και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 11.550 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 310 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου, εξαιτίας κυρίως της μειωμένης είσπραξης, κατά 204 εκατ. ευρώ, των φόρων (ΕΦΚ, ΦΠΑ) που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα.

Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,994 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 902 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 97 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 709 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.994 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.957 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2.802 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Εξαιρώντας ποσό ύψους 126 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό  πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 591 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών στο σκέλος του ΠΔΕ, καθώς και ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών σε λοιπές κεφαλαιακές ενισχύσεις, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).

Ειδικότερα:

– ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε με ισόποση επιστροφή φόρου.

– Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ, αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11.990 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 124 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 11.856 εκατ. ευρώ, και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 11.550 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 310 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου, εξαιτίας κυρίως της μειωμένης είσπραξης, κατά 204 εκατ. ευρώ, των φόρων (ΕΦΚ, ΦΠΑ) που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.468 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 300 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1.168 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 715 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 120 εκατ. ευρώ από τον στόχο (835 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Ειδικότερα τον Φεβρουάριο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.851 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 159 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5.738 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 672 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 4 εκατ. ευρώ από τον στόχο (676 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 576 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 129 εκατ. ευρώ από τον στόχο (705 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθαν στα 11.088 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.122 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (12.211 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες  σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 54 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 217 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό των πληρωμών για τα εξοπλιστικά προγράμματα κατά 126 εκατ. ευρώ και για λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις κατά 200 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 875 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 906 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025 κατά 464 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι με την έναρξη του οικονομικού έτους, οι φορείς δεσμεύουν κατά προτεραιότητα πιστώσεις για την εξυπηρέτηση των απλήρωτων υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών, καθώς και στο πλαίσιο των πολυετών υποχρεώσεων.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πληθωρισμός: Ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπυρώνει τους φόβους για παγκόσμια ακρίβεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ρύθμιση που προστατεύει την καρδιά για δεκαετίες

Κόσμος
Αναφορές ότι οι ΗΠΑ μετακινούν πεζοναύτες από την Ιαπωνία στη Μέση Ανατολή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μέση Ανατολή: Το ελληνικό «ράλι» αυξήσεων στο ράφι και πού θα κάτσει η «μπίλια»
2022 - 2026 16.03.26

Το ελληνικό «ράλι» αυξήσεων στο ράφι και πού θα κάτσει η «μπίλια»

Πέντε χρόνια, δύο ενεργειακές κρίσεις και ανατιμήσεις «φωτιά» σε ήδη υψηλές τιμές. Πόσο ακρίβυναν τα τρόφιμα σε σύγκριση με το 2022 και πώς το ντόμινο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Διεθνής Οικονομία 15.03.26

Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Τζούλη Καλημέρη
«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Από servicer σε servicer 15.03.26

Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

Σύνταξη
Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Δευτέρα έως Πέμπτη 15.03.26

Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Στράτος Ιωακείμ
Μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις: Δύσκολη συγκυρία σε αγορά με έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση
ΓΣΕΒΕΕ 15.03.26

Μπορεί η οικονομία να αναπτύσσεται, αλλά όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα λουκέτα αυξάνονται διαρκώς. Δύο τα βασικά προβλήματα για τον κλάδο: το υψηλό κόστος και ο αποκλεισμός από χρηματοδότηση.

Σύνταξη
Παραγωγικό υπόδειγμα και τουρισμός: Διάλογος με αφορμή το Café Economy
Αναπτυξιακό μοντέλο 15.03.26

Η μελέτη για την «Οικονομία των Καφέ» (Τhe Café Economy) και η αντίδραση του ΙΝΣΕΤΕ, είναι αφορμή να ανοίξει ένας δημιουργικός διάλογος για το παραγωγικό υπόδειγμα που έχει ανάγκη η χώρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 15.03.26

Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό – Πώς η ΑΙ και οι ψηφιακές υποδομές επανασχεδιάζουν τις πόλεις
Smart cities 15.03.26

Οι επενδύσεις σε ψηφιακές και βιώσιμες υποδομές θα είναι από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των αστικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν WEF και Παγκόσμια Τράπεζα για τις πόλεις του μέλλοντος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γεραπετρίτης: Δεν είναι πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο – Να αναλάβει η ΕΕ τον ηγετικό της ρόλο
Μέση Ανατολή 16.03.26

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην οποία όπως είπε συμμετέχουν μόνο δύο κράτη μέλη της Ένωσης

Σύνταξη
O μεγιστάνας Πίτερ Τιλ οργάνωσε συνέδριο για τον Αντίχριστο – Το Βατικανό σταυροκοπιέται
«Αμερικανική αίρεση» 16.03.26

Ο Τιλ, συνιδρυτής της Palantir, προειδοποιεί ότι ο Αντίχριστος της Βίβλου θα έρθει υπό τη μορφή μιας απολυταρχικής κυβέρνησης. Το Βατικανό όμως διερωτάται αν πρέπει να καεί στην πυρά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Η «πυξίδα» του Τσίπρα δείχνει Αλεξανδρούπολη – Παρουσίαση της «Ιθάκης», μήνυμα για εθνικά και πιέσεις για το κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Η νέα εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, το δίλημμα «υποτέλεια ή ισχυρή εξωτερική πολιτική», βάση και στελέχη τον πιέζουν για το νέο κόμμα Τσίπρα

Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Διστακτική και η Βρετανία 16.03.26

Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για το συνέδριο μετά τη συμμετοχή των 150.000 στις κάλπες – Θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;
Πολιτική Γραμματεία 16.03.26

Περισσότεροι από 150.000 ψηφοφόροι προσήλθαν στις εσωκομματικές κάλπες του ΠΑΣΟΚ και πλέον το Κίνημα μπαίνει στην τελική ευθεία του συνεδρίου. Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη για να ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα;

ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Κάγια Κάλας 16.03.26

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Σύνταξη
Όσκαρ 2026: Λίγες εκπλήξεις, πολλά Τιμοτέ Σαλαμέ αστεία και ένας safe δρόμος
Όλοι χαρούμενοι 16.03.26

Όσοι πίστευαν ότι τα φετινά βραβεία Όσκαρ θα προκαλούσαν πολλές άβολες και αμήχανες στιγμές, έπεσαν έξω. Οι διοργανωτές ακολούθησαν τον πιο σίγουρο δρόμο που μπορούσαν.

Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη
Κόσμος 16.03.26

Παρόλο που η πρόσβαση σε αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά αντισυλληπτικά παραμένει άνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρατηρείται γενική βελτίωση στην ήπειρο.

Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026
Απόρρητο