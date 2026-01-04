e – ΕΦΚΑ: Αυξημένες δαπάνες και έσοδα οδηγούν σε πλεόνασμα το 2026

Αυξημένες δαπάνες, αλλά και αυξημένα έσοδα όπως και πλεόνασμα πάνω από ένα δισ. ευρώ περιλαμβάνει η θετική εικόνα του προϋπολογισμού του e – ΕΦΚΑ η οποία παρουσιάσθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ασφαλιστικού ταμείου.

Οι δαπάνες του e – ΕΦΚΑ αναμένονται αυξημένες κατά 1,14 δισ. ευρώ εξαιτίας των αυξήσεων στις κύριες συντάξεις, του αυξημένου ρυθμού απονομής νέων συντάξεων αλλά και του περιορισμού στο ήμισυ της προσωπικής διαφοράς και κατά συνέπεια της απόδοσης αυξήσεων και σε αυτή την κατηγορία συντάξεων. Οι δαπάνες θα φθάσουν στα 31,12 δισ. το 2026, από 29,98 δισ. ευρώ, το 2025.

Τα έσοδα θα είναι αυξημένα λόγω των ασφαλιστικών εισφορών (τρέχουσες και καθυστερούμενες) που προβλέπεται ότι θα ανέλθουν το 2026 στα 36,86 δισ. ευρώ. Το 2025, η αντίστοιχη εκτίμηση ήταν για τα έσοδα έφθανε έως 35,43 δισ. ευρώ.

Έτσι το 2026 προβλέπεται πλεόνασμα ύψους 1,04 δισ. ευρώ, ενώ η τελική εκτίμηση για το 2025 δείχνει μειωμένο πλεόνασμα που δεν θα υπερβεί τα 282,85 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το 2025 προέκυψε ένα επιπλέον «μαξιλαράκι» εσόδων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ από τις επιπλέον υπερωρίες που καταγράφηκαν λόγω της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 2,2 εκατομμύρια ώρες σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που ενίσχυσε περαιτέρω τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

Το 2025

Ειδικά για τον κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών, το 2025 αναμένεται έλλειμμα 79,37 εκατ. ευρώ. Η αρνητική διαμόρφωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος της τρέχουσας χρονιάς σε αυτό το πεδίο, οφείλεται στην καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης (επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους), η οποία ανήλθε στα 310,7 εκατ. ευρώ. Για φέτος η εν λόγω δαπάνη καλύφθηκε από την χρήση ταμειακών διαθεσίμων του ασφαλιστικού φορέα.

Η συνολική πορεία του e-ΕΦΚΑ εξισορροπείται για το 2025 από τον προϋπολογισμό του κλάδου επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, που κατέγραψε θετικό αποτέλεσμα 362,7 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 199,3 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 163,4 εκατ. ευρώ, που ήταν η αρχική εκτίμηση. Έτσι το ταμειακό αποτέλεσμα των τριών κλάδων ασφάλισης του Φορέα, αναμένεται να διαμορφωθεί στις 31.12.2025, σε πλεόνασμα 76,71 εκατ. ευρώ, που οδηγεί, αν συμπεριληφθούν και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, σε δημοσιονομικό αποτέλεσμα 283,35 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, το γεγονός ότι προβλέπεται, ειδικά για τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, επιχορήγηση 277 εκατ. ευρώ για το 2026, για να καλυφθεί η απώλεια των ασφαλιστικών εισφορών που εκτιμάται πως θα προκύψει εξαιτίας της λειτουργίας του ΤΕΚΑ.

Πηγή: OT