Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16 Μαρτίου 2026, 15:27

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Kάλεσμα για άμεση διεθνή δράση για τα Στενά του Ορμούζ, απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corp Βαγγέλης Μαρινάκης τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της ελεύθερης ροής ενέργειας από τον Κόλπο αποτελεί ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας και οικονομικής σταθερότητας. Σε βαρυσήμαντο άρθρο του, που δημοσιεύει η Daily Telegraph, επισημαίνει ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται για πρώτη φορά ουσιαστικά κλειστά, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η μεταφορά ενός πέμπτου του παγκόσμιου αργού πετρελαίου, του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και του ενός τρίτου των λιπασμάτων.

Ο κ. Μαρινάκης προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής για την αποκατάσταση της ενεργειακής ροής από τον Κόλπο προς τις παγκόσμιες αγορές. Η συμμαχία, όπως εξηγεί, θα βασίζεται σε τρεις δεσμεύσεις: συντονισμό των πλοιοκτητών για την αναδιάταξη των στόλων, κινητοποίηση των κρατών του Κόλπου για άμεση αξιοποίηση των εξαγωγικών τους υποδομών και ενεργή συμβολή των ΗΠΑ μέσω ναυτικής παρουσίας και διπλωματικής υποστήριξης.

Παράλληλα, απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – ναυτιλιακές εταιρίες, υπουργούς Ενέργειας των κρατών του Κόλπου και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ουάσιγκτον – να αναλάβουν άμεσα δράση. «Η ώρα για δράση είναι τώρα», υποστηρίζει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ολόκληρο το άρθρο:

Η αποκατάσταση της ελεύθερης ροής ενέργειας από τον Κόλπο απαιτεί άμεση και συντονισμένη δράση. Για πρώτη φορά στην ιστορία, τα Στενά του Ορμούζ είναι ουσιαστικά κλειστά. Το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το ένα τρίτο του εφοδιασμού σε λιπάσματα – όλα έχουν σταματήσει.

Οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν. Ο πληθωρισμός επιστρέφει. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται, με βάναυσο τρόπο, τι συμβαίνει όταν οι αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου διακόπτονται από εχθρικούς παράγοντες πρόθυμους να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια ως όπλο. Εκτός από τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, υπάρχει κάτι ακόμη πιο σημαντικό: οι ζωές των ναυτικών μας.

Η κατάσταση στην περιοχή έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη. Τα πλοία δέχονται επιθέσεις με πυραύλους και οι ζωές των μελών των πληρωμάτων μας διατρέχουν καθημερινά κίνδυνο. Μια δραστηριότητα που αποσκοπεί στη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας των εθνών έχει μετατραπεί σε στόχο για όσους δεν διστάζουν να σκοτώσουν αθώους ανθρώπους.

Ο ναυτιλιακός κλάδος έχει αντιμετωπίσει κρίσεις στο παρελθόν – την Ερυθρά Θάλασσα, το Σουέζ, το αδιέξοδο της εποχής της πανδημίας. Κάθε φορά προσαρμοζόμασταν. Κάθε φορά ο κόσμος προχωρούσε και υπέθετε ότι η επόμενη κρίση θα λυνόταν με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η υπόθεση έχει τώρα καταρρεύσει. Ο αυτοσχεδιασμός δεν αποτελεί στρατηγική.

Αυτό που απαιτεί η παρούσα στιγμή είναι μια επίσημη συμμαχία μεταξύ των μεγαλύτερων ναυτιλιακών εταιριών του κόσμου, των χωρών του Κόλπου που παράγουν ενεργεια και των ΗΠΑ με έναν και μοναδικό άμεσο σκοπό: την αποκατάσταση της ροής ενέργειας από τον Κόλπο προς τις παγκόσμιες αγορές, διασφαλίζοντας την ασφαλή διέλευση των πλοίων μας και εγγυώμενοι ότι ο κόσμος δεν θα ξαναβρεθεί όμηρος.

Μια τέτοια συμμαχία θα βασιζόταν σε τρεις άμεσες δεσμεύσεις.

Οι μεγάλοι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς LNG πρέπει πλέον να συντονιστούν όσον αφορά την επαναδρομολόγηση της μεταφορικής ικανότητας και τη συγκέντρωση από κοινού, πληροφοριών για τον στόλο, μεταφέροντας τον μέγιστο δυνατό όγκο μέσω εναλλακτικών διαδρομών.

Τα κράτη του Κόλπου πρέπει να θέσουν στο τραπέζι τις εξαγωγικές τους υποδομές χωρίς καθυστέρηση.

Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων η στρατηγική δέσμευση για τη σταθερότητα της ενεργειακής αγοράς και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα διεθνή ύδατα παραμένει καθοριστική, θα μπορούσαν να ενισχύσουν ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια μέσω της ναυτικής τους παρουσίας και της διπλωματικής τους εμπλοκής, λειτουργώντας ως η επιχειρησιακή ραχοκοκαλιά οποιουδήποτε κοινού πλαισίου και διασφαλίζοντας πρωτίστως την ασφάλεια των ναυτικών μας.

Καταλαβαίνω ότι η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει τη σημασία της συντονισμένης δράσης για τη διασφάλιση των παγκόσμιων ροών ενέργειας. Πρόκειται για προσπάθειες ενίσχυσης της αξιοπιστίας του ενεργειακού εφοδιασμού από την Αμερική και τους εταίρους της, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης προμήθειας LNG από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στις παγκόσμιες αγορές, καθώς και για τον περιορισμό των κρατικών παραγόντων που προκαλούν αποσταθεροποίηση. Αυτοί δεν είναι αφηρημένοι στόχοι πολιτικής. Για την Ευρώπη, ειδικότερα, αυτές οι προτεραιότητες υποδεικνύουν επίσης μια στρατηγική πραγματικότητα: η ήπειρος θα συνεχίσει να βασίζεται στην εισαγόμενη ενέργεια, αλλά δεν μπορεί να διατηρήσει επ’ αόριστον αυτή την εξάρτηση από σχέσεις εφοδιασμού που έχουν αποδειχθεί επανειλημμένα πολιτικά ασταθείς.

Συνολικά, αυτές οι προτεραιότητες αποτελούν μια ισχυρή στρατηγική βάση για συνεργασία αυτού του είδους. Ο ιδιωτικός ναυτιλιακός κλάδος είναι ο φυσικός εταίρος για αυτό το πρόγραμμα. Διαθέτουμε τα περιουσιακά στοιχεία, την επιχειρησιακή εμβέλεια και τη βούληση.

Οι εταιρείες συμφερόντων μας, η Capital Clean Energy Carriers Corp, η μεγαλύτερη εισηγμένη στις ΗΠΑ ναυτιλιακή εταιρία μεταφοράς LNG, και η Capital Tankers Corp, μία σημαντική ναυτιλιακή εταιρία δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου, αντιπροσωπεύουν μέρος του πιο στρατηγικά κρίσιμου χωρητικού δυναμικού μεταφοράς στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα.

Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε αμέσως αυτή την μεταφορική ικανότητα.

Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής σχετικά με κάτι.

Η αποκατάσταση των ενεργειακών ροών σε συνθήκες όπως οι σημερινές θα απαιτήσει γενναίες αποφάσεις – σχετικά με την ασφάλιση, τη διέλευση, την προστασία των πλοίων που δραστηριοποιούνται σε αμφισβητούμενα ύδατα.

Δεν πρόκειται για αποφάσεις που θα λάβει η αγορά από μόνη της, ούτε για αποφάσεις που μπορούν να περιμένουν τη σύγκληση επιτροπών. Ως ηγέτες της ναυτιλιακής αγοράς τόσο στον τομέα του LNG όσο και στον τομέα των δεξαμενόπλοιων, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε αυτές τις αποφάσεις για τον στόλο μας προς το κοινό καλό, παραμερίζοντας τα κέρδη.

Καλώ και άλλους – πλοιοκτήτες, κυβερνήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες – να πράξουν το ίδιο. Το κόστος της αδράνειας το πληρώνει ήδη ο κόσμος. Ήρθε η ώρα όσοι από εμάς έχουμε τη δυνατότητα να δράσουμε, να βγούμε μπροστά και να αναλάβουμε το μερίδιό μας από το βάρος.

Η δράση μας πρέπει να είναι συντονισμένη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τις ζωές των μελών του πληρώματός μας, των ανθρώπων που καλούνται να συνεχίσουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να εξασφαλίσουν την ομαλή παγκόσμια διακίνηση αγαθών και εμπορευμάτων.

Απευθύνω σήμερα αυτή την πρόσκληση στους ομολόγους μου στον ναυτιλιακό κλάδο, στους υπουργούς Ενέργειας των κρατών του Κόλπου και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ουάσιγκτον.

Η ώρα για δράση είναι τώρα.

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

«Καυτή» σοκολάτα – Γιατί ανατιμήθηκε επτά φορές πάνω από τον πληθωρισμό – Οι αποκλίσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ
Η απότομη αύξηση στη σοκολάτα οφείλεται κυρίως σε μια άνευ προηγουμένου έκρηξη των παγκόσμιων τιμών κακάο, αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών στην προσφορά, εξηγεί οικονομολόγος του FAO

Από τη Βαρκελώνη στο Ελληνικό – Πώς η ΑΙ και οι ψηφιακές υποδομές επανασχεδιάζουν τις πόλεις
Οι επενδύσεις σε ψηφιακές και βιώσιμες υποδομές θα είναι από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των αστικών οικονομιών τα επόμενα χρόνια, εκτιμούν WEF και Παγκόσμια Τράπεζα για τις πόλεις του μέλλοντος

Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

To σχέδιο της Gen Z για πρόωρη… συνταξιοδότηση
Όλο και περισσότεροι νέοι της Gen Z αποταμιεύουν επιθετικά και επενδύουν έξυπνα, με στόχο να εγκαταλείψουν την εργασία πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες γενιές

Οι κατώτατοι μισθοί στην ΕΕ για το 2026 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Η ΕΕ δημοσίευσε τον Μάρτιο τα πρώτα στοιχεία σχετικά με τους κατώτατους μισθούς για το 2026 - Τι μας λένε στην πραγματικότητα αυτά τα στοιχεία για το πραγματικό βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών;

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς
Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;
Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» του Τραμπ – Λέει ότι νίκησε αλλά ζητά βοήθεια από φίλους και εχθρούς
Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Μεγάλη Βρετανία: Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν
Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
Ο Παναγιώτης Αραμπατζής και η σύζυγός του, Σωτηρία, μετανάστες για πολλά χρόνια στη Γερμανία εργάστηκαν σκληρά και συγκέντρωσαν τις οικονομίες τους, τις οποίες σκέφτηκαν να αφήσουν στον τόπο τους για να βοηθήσουν τους συντοπίτες τους

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

«Μειώνει» την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και παραπέμπει στη… Δικαιοσύνη ο Π. Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει στην αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν για την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις, παραπέμποντας στο πόρισμα του Αρείου Πάγου που δεν παράγει κανένα δεδικασμένο

Φτερά και πούπουλα στα Όσκαρ – Σαλαμέ, Μουρ στις χειρότερες εμφανίσεις
Οι πολλές στιλιστικές αστοχίες στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ πρόδωσαν τις προσδοκίες όπως όπως ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρόδωσε το μπαλέτο και την όπερα λίγες μέρες πριν

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
Επιστήμονες ανέπτυξαν μέθοδο που αξιοποιεί τη δύναμη των βακτηρίων για να μετατρέψει πλαστικά απορρίμματα στην ουσία λεβοντόπα, ένα φάρμακο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου Πάρκινσον.

Καταφύγιο προσωρινής φιλοξενίας για αδέσποτα ζώα συντροφιάς δημιουργείται στο Δήμο Μαλεβιζίου
Προβλέπεται η δημιουργία 40 ειδικών οικίσκων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και η διαμόρφωση κτιρίου διοίκησης και ενός πλήρως εξοπλισμένου κτηνιατρείου.

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πέρυσι για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο του Παρισιού για τέσσερις κατηγορίες

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

