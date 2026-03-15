Φοβερός Ράιαν Ρέινολντς: Περιέγραψε σε ρόλο… δημοσιογράφου τη νίκη της Ρέξαμ (vid)

Ο γνωστός ηθοποιός Ράιν Ρέινολντς έγινε ξανά viral, αφού αποφάσισε να υιοθετήσει έναν… καινούργιο ρόλο, αυτό του δημοσιογράφου για να περιγράψει την εμφατική νίκη της Ρέξαμ επί της Σουόνσι με 2-0.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρέινολντς είναι συνιδιοκτήτης της Ρέξαμ μαζί με τον Ρομπ ΜακΈλενεϊ και οι δύο φίλοι πανηγύρισαν ξέφρενα τη νίκη, η οποία είχε κομβική σημασία για την άνοδο στην Premier League.

Δείτε το απίθανο βίντεο με τον Ρέινολντς:

🗣»The goal has always been the Premier League» Ryan Reynolds isn’t hiding his North Welsh ambitions anymore🎬

pic.twitter.com/foCyp2a2hV — BeSoccer (@besoccer_com) March 14, 2026

Ο μεγάλος στόχος για τους Ουαλούς είναι η άνοδος στην Premier League, με τη Ρέξαμ τα τελευταία χρόνια να έχει χαράξει μία εξαιρετική πορεία καταγράφοντας τρεις ανόδους σε ισάριθμες αγωνιστικές περιόδους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή του Sky Sports να καλέσει τους δύο ηθοποιούς στη μετάδοση, δίχασε το κοινό.

Πολλοί χρήστες ανέφεραν ότι ήταν μία αντιδεοντολογική κίνηση, ενώ άλλοι τόνισαν ότι ήταν μία πολύ διασκεδαστική μετάδοση.