Οκτώ τροφές για τα μάτια σου μόνο

Διατροφή 15 Μαρτίου 2026, 08:20

Σύμφωνα με μελέτες, υπάρχουν ορισμένες τροφές που βοηθούν στην όρασή μας.

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Οι πέντε αισθήσεις -όραση, ακοή, αφή, όσφρηση και γεύση– είναι σημαντικές για να συνδεόμαστε με τον κόσμο. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η όραση είναι η πιο σημαντική αίσθηση. Υπολογίζεται μάλιστα, με βάση σχετικές έρευνες, ότι περίπου το 80% της μάθησης γίνεται μέσω της όρασης.

Διατροφή και υγεία των ματιών

Η γενετική επηρεάζει την υγεία των ματιών, αλλά η ηλικία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για οφθαλμικές παθήσεις. Αν και δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον χρόνο, μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο με:

  • τακτικούς οφθαλμολογικούς ελέγχους
  • χρήση γυαλιών ηλίου
  • υγιεινή διατροφή

Η σωστή διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη προβλημάτων όπως:

  • εκφύλιση ωχράς κηλίδας
  • καταρράκτης
  • ξηροφθαλμία

Όραση και σημαντικά θρεπτικά συστατικά

Οι ειδικοί προτείνουν τα εξής:

  • Λουτεΐνη, ζεαξανθίνη και αντιοξειδωτικά από πράσινα λαχανικά, που μειώνουν τον κίνδυνο καταρράκτη.
  • Βιταμίνη C, που βρίσκεται σε πολλά φρούτα και λαχανικά και επιβραδύνει τη φθορά της όρασης.
  • Βιταμίνη E, που βρίσκεται σε ξηρούς καρπούς και φυτικά έλαια και προστατεύει τα κύτταρα των ματιών.
  • Ψευδάργυρος, που πάρχει σε θαλασσινά και ξηρούς καρπούς και βοηθά στη σωστή λειτουργία της όρασης.
  • Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, που υπάρχουν σε λιπαρά ψάρια, σπόρους και ξηρούς καρπούς και βοηθούν στην ανάπτυξη και υγεία των ματιών.

Γιατί τα αντιοξειδωτικά είναι σημαντικά για την όραση

Τα μάτια είναι πολύ ευαίσθητα στο οξειδωτικό στρες. Τα αντιοξειδωτικά βοηθούν να προστατευτούν από ασθένειες όπως γλαύκωμα και διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

8 τροφές που βοηθούν την όραση

1. Σολομός

Πλούσιος σε ωμέγα-3, που βοηθούν την ανάπτυξη και τη λειτουργία των ματιών.

2. Μπρόκολο

Περιέχει πολλή βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά, που βοηθούν στην πρόληψη του καταρράκτη.

3. Γλυκοπατάτες

Έχουν πολλή βήτα-καροτίνη, την οποία το σώμα μετατρέπει σε βιταμίνη Α για καλή όραση, ειδικά στο σκοτάδι.

4. Καρύδια

Πλούσια σε ωμέγα-3, βιταμίνη Ε και ψευδάργυρο, βοηθούν στη μείωση φλεγμονής και προστατεύουν τα μάτια.

5. Κρόκος αυγού

Καλή πηγή λουτεΐνης και ζεαξανθίνης, που μειώνουν τον κίνδυνο εκφύλισης ωχράς κηλίδας.

6. Kale (λαχανίδα)

Πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά, προστατεύουν από βλάβες στον αμφιβληστροειδή.

7. Σαφράν (κρόκος)

Μπορεί να μειώσει την πίεση στο μάτι, μειώνοντας τον κίνδυνο για γλαύκωμα και προστατεύοντας τον αμφιβληστροειδή, ενώ βοηθά και στην αρχική εκφύλιση ωχράς κηλίδας

8. Πιπεριές

Πολύ πλούσιες σε βιταμίνη C, η οποία μειώνει τον κίνδυνο καταρράκτη.

Καμία τροφή από μόνη της δεν δίνει σούπερ όραση

Η καλύτερη προστασία για τα μάτια είναι μία ισορροπημένη διατροφή που να περιλαμβάνει:

  • πολλά φρούτα και λαχανικά
  • ψάρια
  • ξηρούς καρπούς
  • όσπρια

Αυτές οι συνήθειες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο οφθαλμικών παθήσεων αργότερα στη ζωή, αλλά και να συμβάλλουν στην καλύτερη συνολική υγεία.

* Πηγή: Vita

Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Ποιος ηγείται του Ιράν; Μία ματιά στην πολύπλοκη δομή εξουσίας μίας εμπόλεμης χώρας
Ο πόλεμος με το Ιράν ανοίγει συζητήσεις για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και έντασης στα ελληνοτουρκικά
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τα ιρανικά drones
Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα
Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο
Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς
Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)
Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»
Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

