Με κουράζεις, με γερνάς! (κυριολεκτικά)

Η καθημερινότητα πολλών ανθρώπων περιλαμβάνει αναγκαστικές συναναστροφές με πρόσωπα που προκαλούν ένταση, εκνευρισμό ή συναισθηματική εξάντληση. Είτε πρόκειται για έναν απαιτητικό συνάδελφο, έναν δύσκολο συγγενή ή έναν ενοχλητικό συγκάτοικο, η παρουσία τέτοιων ανθρώπων (οι περίφημοι… τοξικοί) φαίνεται πως δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση και την ψυχολογία μας, αλλά ενδέχεται να έχει και απτές επιπτώσεις στη σωματική μας υγεία.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) και παρουσιάστηκε σε σχετικό ρεπορτάζ της Deutsche Welle, η συνεχής έκθεση σε αγχωτικές κοινωνικές σχέσεις συνδέεται με ταχύτερη βιολογική γήρανση.

Η έρευνα εξέτασε περισσότερους από 2.300 ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και ανέλυσε δείγματα DNA από το σάλιο τους, προκειμένου να εντοπιστούν βιολογικοί δείκτες γήρανσης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα των κοινωνικών τους σχέσεων και την παρουσία «δύσκολων» ή αγχωτικών προσώπων στο περιβάλλον τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν περισσότερες τέτοιες πηγές έντασης παρουσίαζαν επιταχυνόμενη βιολογική φθορά σε σχέση με όσους δήλωναν λιγότερες συγκρούσεις ή κοινωνικό στρες.

Το στρες ως «επιταχυντής» της φθοράς

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το φαινόμενο φαίνεται να λειτουργεί σωρευτικά. Δηλαδή, όσο περισσότερα αγχωτικά άτομα υπάρχουν στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον ενός ανθρώπου, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ταχύτερης γήρανσης. Εκτιμάται ότι κάθε τέτοια σχέση μπορεί να συνδέεται με μικρή αλλά μετρήσιμη επιτάχυνση της βιολογικής ηλικίας, η οποία σε βάθος χρόνου μπορεί να γίνει σημαντική.

Η εξήγηση βρίσκεται στις επιπτώσεις του χρόνιου στρες στον οργανισμό. Η συνεχής συναισθηματική ένταση μπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα, να αυξήσει τη φλεγμονή και να επιβαρύνει την καρδιαγγειακή λειτουργία. Πρόκειται για παράγοντες που έχουν ήδη συνδεθεί με την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων και μείωση της συνολικής ανθεκτικότητας του οργανισμού.

Οι οικογενειακές σχέσεις στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η έρευνα εντόπισε ισχυρότερη συσχέτιση μεταξύ επιταχυνόμενης γήρανσης και αγχωτικών οικογενειακών σχέσεων. Η αναγκαστική εγγύτητα και η συναισθηματική εμπλοκή που χαρακτηρίζουν τις οικογενειακές σχέσεις φαίνεται να εντείνουν την επίδραση του στρες. Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκε σημαντική σύνδεση με ενοχλητικούς συντρόφους ή συζύγους, κάτι που οι ερευνητές αποδίδουν πιθανώς στη διαφορετική δυναμική και στα επίπεδα επιλογής που υπάρχουν σε αυτές τις σχέσεις.

Παράλληλα, οι γυναίκες εμφανίστηκαν πιο πιθανό να αναφέρουν την ύπαρξη αγχωτικών ατόμων στο κοινωνικό τους περιβάλλον, ενώ όσοι είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας ή δύσκολα παιδικά χρόνια δήλωσαν επίσης υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής έντασης.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση — δηλαδή δεν επιβεβαιώνει ότι οι «ενοχλητικοί» άνθρωποι προκαλούν άμεσα τη γήρανση. Ωστόσο, αναδεικνύει τη σημασία της ποιότητας των κοινωνικών σχέσεων για τη συνολική υγεία. Η ψυχική ευεξία, η υποστήριξη από το περιβάλλον και η διαχείριση των συγκρούσεων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διατήρηση της σωματικής ισορροπίας.

Σε μια εποχή όπου το άγχος αποτελεί σχεδόν μόνιμο στοιχείο της καθημερινότητας, τα ευρήματα αυτά υπενθυμίζουν ότι η φροντίδα των κοινωνικών μας δεσμών δεν είναι απλώς θέμα συναισθηματικής άνεσης, αλλά και επένδυση στη μακροχρόνια υγεία. Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως «φάρμακο» είτε ως «επιταχυντής» φθοράς — και η επιλογή του πώς θα τις διαχειριστούμε ίσως αποδειχθεί καθοριστική για το πώς θα μεγαλώσουμε.