Με κουράζεις, με γερνάς! (κυριολεκτικά)
Υγεία 15 Μαρτίου 2026, 08:00

Με κουράζεις, με γερνάς! (κυριολεκτικά)

Νέα επιστημονική έρευνα συνδέει το κοινωνικό στρες με την επιτάχυνση της βιολογικής γήρανσης

Γεώργιος Μαζιάς
Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Η καθημερινότητα πολλών ανθρώπων περιλαμβάνει αναγκαστικές συναναστροφές με πρόσωπα που προκαλούν ένταση, εκνευρισμό ή συναισθηματική εξάντληση. Είτε πρόκειται για έναν απαιτητικό συνάδελφο, έναν δύσκολο συγγενή ή έναν ενοχλητικό συγκάτοικο, η παρουσία τέτοιων ανθρώπων (οι περίφημοι… τοξικοί) φαίνεται πως δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεση και την ψυχολογία μας, αλλά ενδέχεται να έχει και απτές επιπτώσεις στη σωματική μας υγεία.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) και παρουσιάστηκε σε σχετικό ρεπορτάζ της Deutsche Welle, η συνεχής έκθεση σε αγχωτικές κοινωνικές σχέσεις συνδέεται με ταχύτερη βιολογική γήρανση.

Η έρευνα εξέτασε περισσότερους από 2.300 ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και ανέλυσε δείγματα DNA από το σάλιο τους, προκειμένου να εντοπιστούν βιολογικοί δείκτες γήρανσης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα των κοινωνικών τους σχέσεων και την παρουσία «δύσκολων» ή αγχωτικών προσώπων στο περιβάλλον τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν περισσότερες τέτοιες πηγές έντασης παρουσίαζαν επιταχυνόμενη βιολογική φθορά σε σχέση με όσους δήλωναν λιγότερες συγκρούσεις ή κοινωνικό στρες.

Το στρες ως «επιταχυντής» της φθοράς

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το φαινόμενο φαίνεται να λειτουργεί σωρευτικά. Δηλαδή, όσο περισσότερα αγχωτικά άτομα υπάρχουν στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον ενός ανθρώπου, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ταχύτερης γήρανσης. Εκτιμάται ότι κάθε τέτοια σχέση μπορεί να συνδέεται με μικρή αλλά μετρήσιμη επιτάχυνση της βιολογικής ηλικίας, η οποία σε βάθος χρόνου μπορεί να γίνει σημαντική.

Η εξήγηση βρίσκεται στις επιπτώσεις του χρόνιου στρες στον οργανισμό. Η συνεχής συναισθηματική ένταση μπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστημα, να αυξήσει τη φλεγμονή και να επιβαρύνει την καρδιαγγειακή λειτουργία. Πρόκειται για παράγοντες που έχουν ήδη συνδεθεί με την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων και μείωση της συνολικής ανθεκτικότητας του οργανισμού.

Οι οικογενειακές σχέσεις στο μικροσκόπιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η έρευνα εντόπισε ισχυρότερη συσχέτιση μεταξύ επιταχυνόμενης γήρανσης και αγχωτικών οικογενειακών σχέσεων. Η αναγκαστική εγγύτητα και η συναισθηματική εμπλοκή που χαρακτηρίζουν τις οικογενειακές σχέσεις φαίνεται να εντείνουν την επίδραση του στρες. Αντίθετα, δεν διαπιστώθηκε σημαντική σύνδεση με ενοχλητικούς συντρόφους ή συζύγους, κάτι που οι ερευνητές αποδίδουν πιθανώς στη διαφορετική δυναμική και στα επίπεδα επιλογής που υπάρχουν σε αυτές τις σχέσεις.

Παράλληλα, οι γυναίκες εμφανίστηκαν πιο πιθανό να αναφέρουν την ύπαρξη αγχωτικών ατόμων στο κοινωνικό τους περιβάλλον, ενώ όσοι είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας ή δύσκολα παιδικά χρόνια δήλωσαν επίσης υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής έντασης.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση — δηλαδή δεν επιβεβαιώνει ότι οι «ενοχλητικοί» άνθρωποι προκαλούν άμεσα τη γήρανση. Ωστόσο, αναδεικνύει τη σημασία της ποιότητας των κοινωνικών σχέσεων για τη συνολική υγεία. Η ψυχική ευεξία, η υποστήριξη από το περιβάλλον και η διαχείριση των συγκρούσεων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διατήρηση της σωματικής ισορροπίας.

Σε μια εποχή όπου το άγχος αποτελεί σχεδόν μόνιμο στοιχείο της καθημερινότητας, τα ευρήματα αυτά υπενθυμίζουν ότι η φροντίδα των κοινωνικών μας δεσμών δεν είναι απλώς θέμα συναισθηματικής άνεσης, αλλά και επένδυση στη μακροχρόνια υγεία. Οι ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως «φάρμακο» είτε ως «επιταχυντής» φθοράς — και η επιλογή του πώς θα τις διαχειριστούμε ίσως αποδειχθεί καθοριστική για το πώς θα μεγαλώσουμε.

Ελληνική οικονομία: Πού θα χτυπήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Τι «βλέπουν» Εθνική και Alpha Bank

Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου»

Υγεία
Η σοβαρή νόσηση με COVID-19 και γρίπη αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα
Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Η σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας της ευεξίας
Σε προφίλ και κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνονται αγοραπωλησίες μη εγκεκριμένων ουσιών που υπόσχονται ολική «μεταμόρφωση» - Τι είναι τα πεπτίδια που έχουν προκαλέσει φρενίτιδα

Το γλαύκωμα «κλέβει» την όραση χωρίς σημάδια
Τακτικός έλεγχος, ιδίως όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, προλαβαίνει τις επιπτώσεις της νόσου και καθυστερεί την εξέλιξή της – Ραγδαία άνοδος λόγω δημογραφικού

Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης
Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία αναδεικνύει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και καταρρίπτει την εντύπωση ότι η νόσος οφείλεται σε κακές προσωπικές επιλογές

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, ψάχνουν εντός έδρας τρίποντο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός
Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) – Εντός έδρας «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο Δικέφαλος κοντράρεται με τον Λεβαδειακό (18:00) και οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό (21:00).

Κύριες συντάξεις μέσα σε έναν μήνα – Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης
Μέσω της ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και της ένταξής τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ - Σε νέα μέτρα προχωρεί ο eΕΦΚΑ ώστε να επισπευτούν και οι επικουρικές συντάξεις

Κοντράρεται με τον Πανιώνιο ο Ολυμπιακός – Ο Παναθηναϊκός «μάχεται» με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση
Ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (15/3, 13:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL – Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο εγχώριο πρωτάθλημα

Πολύνεκρες επιθέσεις στην Ισφαχάν του Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου
Συνεχίζεται το σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού - Ο Τραμπ απειλεί να ξαναβομβαρδίσει τη νήσο Χαργκ «για πλάκα» και απορρίπτει την προοπτική συμφωνίας τερματισμού του πολέμου - Το Ιράν απαντά με μπαράζ επιθέσεων στο Ισραήλ που φέρεται να ξεμένει από μέσα αναχαίτισης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Στις κάλπες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Ξεκίνησε η «μάχη» των συσχετισμών για το συνέδριο
Ξεκίνησαν οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των συνέδρων του 4ου συνεδρίου, με έντονο παρασκήνιο και σκληρό ανταγωνισμό. Δεν θα είναι υποψήφιος σύνεδρος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».

Μπάγερν: Έξαλλος ο Χένες με τον διαιτητή, ο οποίος παραδέχθηκε λάθος του
Η Μπάγερν έμεινε με 9 παίκτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν (1-1), ο Χένες μίλησε για τη χειρότερη διαιτησία της Bundesliga ενώ ο Ντίνγκερτ δήλωσε ότι κακώς απέβαλε τον Λουίς Ντίαζ

Μέση Ανατολή: Η μεγάλη σκακιέρα της μεταφοράς του μαύρου χρυσού
Ποιες είναι οι βασικότερες και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Σαουδική Αραβία - Τα τρία σημεία «κλειδιά» για τις μεταφορές ενέργειας

Πώς κινείται το χρήμα την ώρα του πολέμου
Καθημερινά σκαμπανεβάσματα για μετοχές, χρηματιστήρια, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα ακόμα και μία ημέρα πριν από την επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο Ιράν

Προς φιάσκο με μαθηματική ακρίβεια – Τι είχαν οι σύμβουλοι του Κένεντι που λείπει από εκείνους του Τραμπ;
Αν παρελθόν τα έκαναν θάλασσα οι εξυπνότεροι άνθρωποι στις ΗΠΑ, τότε τι μπορούμε να περιμένουμε από τους σημερινούς αξιωματούχους που συμβουλεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ;

Σε βαθιά υπαρξιακή κρίση η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά – Τα αδιέξοδα και η ανάγκη για γενναίες αποφάσεις
Εγκλωβισμένη ανάμεσα στην πολιτική «ασφάλεια» και την ιδεολογική «πεποίθηση», η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το φάσμα της κατάρρευσης.

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι επτά δικογραφίες – δορυφόροι
Τριάντα έξι κατηγορούμενοι στις 23 Μαρτίου θα καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας για την υπόθεση του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

