Επιδόματα: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 16 έως 20 Μαρτίου
Οικονομικές Ειδήσεις 15 Μαρτίου 2026, 10:20

Επιδόματα: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 16 έως 20 Μαρτίου

Τα επιδόματα και τα εφάπαξ που θα δοθούν από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Η πρωινή ρουτίνα που θα σας φτιάξει τη μέρα

Το συνολικό ποσό των 77.263.470,40 ευρώ θα καταβληθούν σε 87.257 δικαιούχους για επιδόματα και εφάπαξ, στο διάστημα από 16 έως 20 Μαρτίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

  • Στις 16 Μαρτίου θα καταβληθούν 213.470,40 ευρώ σε 157 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.
  • Στις 19 Μαρτίου θα καταβληθούν 13.050.000 ευρώ σε 28.100 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.

Από 16 έως 20 Μαρτίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Τα επιδόματα

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι πληρωμές ΟΠΕΚΑ

Την ίδια ώρα, αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΑ καθώς, τα επιδόματα, όπως κάθε μήνα αναμένεται να πληρωθούν την τελευταία εργάσιμη του μήνα.

Συγκεκριμένα, η τελευταία ημέρα του Μαρτίου πέφτει Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, αλλά όπως συνηθίζεται η πληρωμή τους θα ξεκινήσει από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή στις 30 Μαρτίου.

Αναλυτικά τα επιδόματα που θα πληρωθούν:

-Επίδομα Παιδιού

-Επίδομα Στέγασης

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

-Αναπηρικά επιδόματα

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

-Επίδομα Ομογενών

-Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

-Έξοδα Κηδείας

-Επίδομα Γέννησης

-Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

-Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές

-Επίδομα Αναδοχής

-Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

-Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

-Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος υποβολής αιτήσεων Α21 για το Επίδομα Παιδιού έτους 2026.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβλήθηκαν συνολικά 437.547 αιτήσεις.

Αναλυτικά:

-390.667 αιτήσεις εγκρίθηκαν αυτόματα από το σύστημα.

-33.910 αιτήσεις απορρίφθηκαν αυτόματα λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων απονομής.

-12.970 αιτήσεις τέθηκαν προς περαιτέρω έλεγχο.

Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 677.056.

Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση για τον δεύτερο κύκλο υποβολής αιτήσεων, όπως και αναλυτικό δελτίο για την πληρωμή τους, στις 31/03/2026.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

