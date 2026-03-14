Ευχάριστα νέα στην Μπαρτσελόνα: Επιστρέφει ο Γκάβι μετά από 7 μήνες!
Ο Γκάβι πήρε το «πράσινο φως» από το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα και βρίσκεται μια ανάσα από την επιστροφή του στη δράση.
Χαμόγελα και πάλι στην Μπαρτσελόνα, η οποία ετοιμάζεται να υποδεχθεί πίσω στην αγωνιστική δράση τον Γκάβι, μετά από 205 μέρες απουσίας του από την ενεργό δράση.
Ο Ισπανός χαφ αναμένεται αν επιστρέψει στο παιχνίδι με την Σεβίλλη και ο ενθουσιασμός τόσο του ίδιου, όσο και του καταλανικού κλαμπ είναι μεγάλη.
Η ώρα της επιστροφής στη δράση για τον Γκάβι
Η φετινή σεζόν εξελίχθηκε δύσκολα για τον Ισπανό διεθνή, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο δεξί γόνατο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στον μηνίσκο, μένοντας εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.
Πριν από τον τραυματισμό του είχε προλάβει να αγωνιστεί μόλις 20 λεπτά στην πρεμιέρα απέναντι στη Μαγιόρκα και άλλα 45 στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με τη Λεβάντε.
