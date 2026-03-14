Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει ζημιά και στη ΔΕΘ και στην πόλη

«Για εμάς η Έκθεση και η ανάπλαση είναι ένα αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχέδιο, που αφορά όλη την πόλη και την οικονομία της, αλλά και την ποιότητα ζωής. Όμως εδώ και 7 χρόνια βλέπουμε μόνο παλινωδίες, καθυστερήσεις και σχέδια ιδιωτικοποίησης από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να μετράμε μόνο ζημιά και για τη HELEXPO-ΔΕΘ και για την Θεσσαλονίκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντησή του με τη νέα διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO.

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι κεντρική δέσμευση η ενίσχυση της HELEXPO ως τον ελληνικό εκθεσιακό φορέα, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Και αυτό διεκδικούμε να αποτελεί ενίσχυση και για την πόλη και για την ανάπτυξή της. Και σίγουρα, να εξασφαλίζει και καλές εργασιακές σχέσεις και συνθήκες για τους εργαζόμενους», υπογράμμισε.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη «για επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά σε κανένα μέτρο για την πρόοδο της ΔΕΘ», κάτι που λειτουργεί εις βάρος και της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας παράλληλα πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τον ίδιο στο υπουργείο Περιβάλλοντος, είχε κάνει μια μεγάλη διαβούλευση για το μέλλον της ΔΕΘ, είχε προχωρήσει το θέμα της ανάπλασης και εισήγαγε το θέμα του πάρκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. «Δυστυχώς, από το 2019 μέχρι το 2026, βλέπουμε μόνο υποσχέσεις και παλινωδίες με σχέδια για real estate και ΣΔΙΤ», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικούσε μία Έκθεση που να είναι δημόσια»

Σημείωσε ότι μετά από 6 μήνες από τις «μεγαλόστομες δηλώσεις» Μητσοτάκη, ακόμα περιμένει η πόλη το σχέδιο της κυβέρνησης και τα χαρακτηριστικά του έργου της ανάπλασης. Επίσης, υπενθύμισε πως πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικούσε να «έχουμε μια Έκθεση, η οποία να είναι δημόσια», κάτι που συνέβαλε και στην υποχώρηση του σχεδίου ιδιωτικοποίησης της ΔΕΘ που είχε ο πρωθυπουργός.

Άσκησε ιδιαίτερη κριτική στην κυβέρνηση για την απόφαση διατήρησης του Βελλίδειου και τη σημειακή αλλαγή που ετοιμάζει στο ΕΠΣ, αντί να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου εκθεσιακού κέντρου.

Τόνισε πως η πόλη πρέπει να έχει «ένα ενιαίο πάρκο υψηλού πρασίνου», επανέλαβε τη διεκδίκηση του ΣΥΡΙΖΑ να μην υπάρχει ξενοδοχείο και επιχειρηματικό κέντρο στον χώρο της Έκθεσης, να υπάρχει δημόσια υποδομή στάθμευσης, που να εξυπηρετεί Πανεπιστήμια, Μετρό, Παλέ ντε Σπορ και ΔΕΘ, ενώ έθεσε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενσωμάτωση όλης της περιοχής της Αγίας Φωτεινής και του 3ου Σώματος Στρατού σε ένα ενιαίο σχέδιο ελεύθερων δημόσιων χώρων και μία μεγάλη πολεοδομική χωροταξική παρέμβαση στο κέντρο της πόλης.

«Διαφωνούμε απολύτως με την απουσία των παραγωγικών φορέων από το συμβούλιο της Έκθεσης. Σαφώς έπρεπε να συμμετέχουν οι φορείς της Αυτοδιοίκησης. Αλλά έπρεπε το συμβούλιο της ΔΕΘ να έχει την παλιά του σύνθεση και με τους εργαζόμενους και με την Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς», όπως είπε.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε συνάντηση με τους εργαζόμενους της ΔΕΘ, ενώ περιόδευσε στην 31η Διεθνή Έκθεση Agrotica, όπου συνομίλησε με επιστήμονες, εκπροσώπους από πανεπιστήμια και επιχειρηματίες.