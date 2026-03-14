Αλεπού ανέβηκε στο πλοίο και ταξίδεψε από την Αγγλία στη Νέα Υόρκη

Ο λαθρεπιβάτης ήταν πονηρός σαν αλεπού.

Μια νεαρή αλεπού κατάφερε με κάποιο τρόπο να ανέβει σε ένα φορτηγό πλοίο που αναχωρούσε από το Σαουθάμπτον της Αγγλίας και κατέληξε στη Νέα Υόρκη, όπου δέχεται τώρα τη φροντίδα κτηνιάτρων.

Η αρσενική αλεπού, ηλικίας περίπου δύο ετών και βάρους πέντε κιλών, άντεξε το ταξίδι των δύο εβδομάδων και βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ανακοίνωσε ο Ζωολογικός Κήπος του Μπρονξ.

«Δείχνει να προσαρμόζεται ικανοποιητικά» δήλωσε στo Associated Press ο Κιθ Λόβετ του ζωολογικού κήπου. «Έχει περάσει πολλά» είπε.

Παραμένει άγνωστο πώς το ζώο επιβιβάστηκε στο πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων που αναχώρησε από το Σαουθάμπτον στις 4 Φεβρουαρίου.

Εντοπίστηκε στις 18 του μήνα από υπαλλήλους του τελωνείου της Νέας Υόρκης και μεταφέρθηκε στον ζωολογικό κήπο την επομένη.

«Το Λιμάνι του Σαουθάμπτον διαχειρίζεται τα πάντα, από αυτοκίνητα μέχρι κοντέινερ και κρουαζιέρες, αλλά ακόμα και εμείς εκπλαγήκαμε όταν διαπιστώσαμε ότι μια αλεπού είχε κλείσει μόνη της ένα διατλαντικό ταξίδι» δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανικού Συνδέσμου Λιμένων.

«Θα προτείναμε πάντως για την επόμενη φορά να εξετάσει το [κρουαζιερόπλοιο] Queen Mary 2, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο από Σαουθάμπτον προς Νέα Υόρκη με πολύ μεγαλύτερη άνεση» αστειεύτηκε.

Η κόκκινη αλεπού (Vulpes vulpes) έχει μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο Αμερική και τμήμα της Αφρικής. Άκρως ευπροσάρμοστο ζώο, ζει σε πολλά περιβάλλοντα, από δάση μέχρι πόλεις.

Ο Ζωολογικός Κήπος του Μπρονξ εξετάζει τώρα πού θα βρει η αλεπού μόνιμη κατοικία μετά την ολοκλήρωση των κτηνιατρικών εξετάσεων.