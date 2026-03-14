Αλεπού ανέβηκε στο πλοίο και ταξίδεψε από την Αγγλία στη Νέα Υόρκη

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
14.03.2026 | 18:41
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
Περιβάλλον 14 Μαρτίου 2026, 17:47

Μετά το υπερατλαντικό ταξίδι των 14 ημερών, η αλεπού φιλοξενείται στον Ζωολογικό Κήπο του Μπρονξ.

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Ο λαθρεπιβάτης ήταν πονηρός σαν αλεπού.

Μια νεαρή αλεπού κατάφερε με κάποιο τρόπο να ανέβει σε ένα φορτηγό πλοίο που αναχωρούσε από το Σαουθάμπτον της Αγγλίας και κατέληξε στη Νέα Υόρκη, όπου δέχεται τώρα τη φροντίδα κτηνιάτρων.

Η αρσενική αλεπού, ηλικίας περίπου δύο ετών και βάρους πέντε κιλών, άντεξε το ταξίδι των δύο εβδομάδων και βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ανακοίνωσε ο Ζωολογικός Κήπος του Μπρονξ.

«Δείχνει να προσαρμόζεται ικανοποιητικά» δήλωσε στo Associated Press ο Κιθ Λόβετ του ζωολογικού κήπου. «Έχει περάσει πολλά» είπε.

Παραμένει άγνωστο πώς το ζώο επιβιβάστηκε στο πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων που αναχώρησε από το Σαουθάμπτον στις 4 Φεβρουαρίου.

Εντοπίστηκε στις 18 του μήνα από υπαλλήλους του τελωνείου της Νέας Υόρκης και μεταφέρθηκε στον ζωολογικό κήπο την επομένη.

«Το Λιμάνι του Σαουθάμπτον διαχειρίζεται τα πάντα, από αυτοκίνητα μέχρι κοντέινερ και κρουαζιέρες, αλλά ακόμα και εμείς εκπλαγήκαμε όταν διαπιστώσαμε ότι μια αλεπού είχε κλείσει μόνη της ένα διατλαντικό ταξίδι» δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανικού Συνδέσμου Λιμένων.

«Θα προτείναμε πάντως για την επόμενη φορά να εξετάσει το [κρουαζιερόπλοιο] Queen Mary 2, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο από Σαουθάμπτον προς Νέα Υόρκη με πολύ μεγαλύτερη άνεση» αστειεύτηκε.

Η κόκκινη αλεπού (Vulpes vulpes) έχει μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση στην Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρειο Αμερική και τμήμα της Αφρικής. Άκρως ευπροσάρμοστο ζώο, ζει σε πολλά περιβάλλοντα, από δάση μέχρι πόλεις.

Ο Ζωολογικός Κήπος του Μπρονξ εξετάζει τώρα πού θα βρει η αλεπού μόνιμη κατοικία μετά την ολοκλήρωση των κτηνιατρικών εξετάσεων.

Economy
Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Η επιστήμη της μεγάλης εκπνοής: Το απλό μοτίβο για να ηρεμήσετε σε δευτερόλεπτα

Κόσμος
Κρίση στον Κόλπο: To Ιράν απειλεί, o Τραμπ απαντά

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Σφάλμα αναγνώρισης 14.03.26

Γυναίκα πέρασε έξι μήνες στη φυλακή λόγω λάθους της ΑΙ

Λογισμικό αναγνώρισης προσώπου αναγνώρισε την Άντζελα Λιπς ως ένοχη τραπεζικής απάτης σε πόλη την οποία δεν είχε ποτέ επισκεφθεί. H αστυνομία δεν τη συνάντησε καν διά ζώσης πριν τη στείλει στη φυλακή.

Σύνταξη
Μελέτη 14.03.26

Ποιες κοινές λοιμώξεις βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα

Οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα ανοσοκύτταρα των πνευμόνων, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή που βοηθά στην εμφάνιση καρκίνου μήνες ή και χρόνια αργότερα - «ασπίδα» αποτελεί ο εμβολιασμός.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τεχνολογία 13.03.26

H Ουκρανία προσφέρει τα δεδομένα του πολέμου για την εκπαίδευση αυτόνομων drone AI

Το Κίεβο προσφέρει στους Δυτικούς συμμάχους του μια πλατφόρμα με μεγάλους όγκους οπτικού υλικού που συλλέγεται από drone και στρατιώτες στο πεδίο της μάχης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνολογία 12.03.26

Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
