Βαθμολογία UEFA: Η 10η θέση που δεν είναι όνειρο και τι σημαίνει

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αυτό ισχύει σχετικά με τη συγκομιδή της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA και η καλή σπορά των ελληνικών ομάδων την τρέχουσα σεζόν στα ευρωπαϊκά κύπελλα κρίνει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για τη μεθεπόμενη σεζόν (2026-27).

Όπως ανέφερε και ο UEFA Media Consultant, Ανδρέας Δημάτος, η Ελλάδα ήδη έχει πετύχει τον βασικό στόχο της σεζόν, στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Επίσης, πρόσθεσε ότι είχε «τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή βαθμών σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα με το δύο στα δύο του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ! Η Ελλάδα πρόσθεσε 800 πόντους στο συντελεστή της, πίσω από τους 1000 της Ισπανίας, πάνω από Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Αγγλία»…

Ο συγκεκριμένος απολογισμός δίνει στην Ελλάδα δικαίωμα στο όνειρο. Έχει διαφορά περίπου 600 βαθμών από την 10η Τσεχία η οποία εκπροσωπείται από τις Σπάρτα Πράγας και Σίγκμα Ολομουτς, που συνεχίζουν στο Conference League και αντιμετωπίζουν τις Άλκμααρ και Μάιντζ αντίστοιχα.

Στα πρώτα παιχνίδια είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Σίγκμα Ολομουτς-Μάιντζ 0-0 και Αλκμάρ Σπάρτα Πράγας 2-1. Η πρόκριση παίζεται και για τις δυο ομάδες, ενώ από την Ελλάδα η ΑΕΚ σχεδόν προκρίθηκε στους «8» του Conference League με το εκτός έδρας 4-0 εοί της Τσέλιε. Επίσης, ελπίδες έχει και ο Παναθηναϊκός μετά το εντός έδρας 1-0 επί της Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League. Κάθε νίκη δίνει 400 βαθμούς και η Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης πήρε 800.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

Τουρκία 51.475 (2/5) Τσεχία 48.525 (2/5) Ελλάδα 47.912 (2/5) Πολωνία 46.250 (2/4) Δανία 42.006 (1/4) Νορβηγία 41.237 (1/5) Κύπρος 35.693 (1/4)

Τι σημαίνει η δέκατη θέση;

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League