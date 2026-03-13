Φως στο Τούνελ: Επιστρέφει με μια υπόθεση που κόβει την ανάσα
Η ερευνητική εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη, για μια υπόθεση που εξελίσσεται σε θρίλερ. Απόψε, στις 23.20, στο MEGA.
- ΕΟΔΥ: Η ιλαρά συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές και θανάτους – Απαραίτητος ο εμβολιασμός
- Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων
- Άγριο έγκλημα: 74χρονος σκότωσε και διαμέλησε την 33χρονη σύζυγό του
- Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν εγκρίνει την υπογραφή των συμφωνιών για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ
Την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά εις βάθος μια υπόθεση που εξελίσσεται σε θρίλερ:
Στο φως το σκοτεινό μυστικό…
Το «Τούνελ» αποκαλύπτει το καλά κρυμμένο μυστικό. Το χρυσό δαχτυλίδι, κλειδί στον γρίφο…
Το σκοτάδι διαλύεται και όσα έρχονται στο φως, κόβουν την ανάσα.
Νέες μαρτυρίες στο «Τούνελ» κουμπώνουν στα γεγονότα της ένοχης νύχτας στον Βλαχιώτη Λακωνίας.
Η Εισαγγελέας «δείχνει» τώρα την αρπαγή του εύπορου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία και ζητά τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
#FosStoTounel
- «Οι Στρατηγικές του Έρωτα» του Τζόρτζ Φάρκιουαρ σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη
- Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται νεαρός – Βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του θύματος
- ΚΚΕ: Επιβεβαιώθηκε ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών υπόλογοι είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός
- Φάμελλος: Τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
- Η Τσέλιε απέλυσε τον προπονητή της μετά την ήττα απο την ΑΕΚ
- ΚΚΕ: Είμαστε ριζικά αντίθετοι με τη στράτευση των γυναικών, με όλους τους τρόπους που επιχειρεί η κυβέρνηση
- Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας
- Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις