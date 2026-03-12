Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από βλήμα ανοικτά των ΗΑΕ
Όλα τα μέλη του πληρώματος σύμφωνα με τον καπετάνιο του πλοίου είναι σώα
- ΠΑΣΟΚ: Ο Πελεγρίνης, ο «νόμος Διαμαντοπούλου» και η «φύρδην μίγδην» διεύρυνση του Δούκα
- Έως τους 19 βαθμούς η θερμοκρασία την Πέμπτη - Πού θα βρέξει
- Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί μικρή πυρκαγιά, χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Ελλάδας) η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας.
Ο καπετάνιος του πλοίου, που χτυπήθηκε 35 ναυτικά μίλια (65 χιλιόμετρα) βόρεια από την Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι, ενημέρωσε πως όλα μέλη του πληρώματος είναι «σώα», σημείωσε σε ενημερωτικό δελτίο του το UKMTO, προσθέτοντας πως η αποτίμηση των ζημιών εμποδίζεται από το σκοτάδι.
- Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από βλήμα ανοικτά των ΗΑΕ
- Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου
- Μύθοι και αλήθειες: Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τον μεταβολισμό
- Καιρός: Έως τους 19 βαθμούς η θερμοκρασία την Πέμπτη – Πού θα βρέξει
- Ακίνητα: Πώς φορολογούνται επικαρπία και ψιλή κυριότητα
- Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
- Γιατί δεν αρέσει σε όλους το black humor;
- Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις