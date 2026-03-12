newspaper
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
Ιράν: Ο έλεγχος των πετρελαίων με σκοπό να πληγεί η Κίνα, αποτελεί τον στόχο του πολέμου
Ιράν: Ο έλεγχος των πετρελαίων με σκοπό να πληγεί η Κίνα, αποτελεί τον στόχο του πολέμου

Ιρανός αξιωματούχος διαψεύδει ότι η Τεχεράνη ανέπτυσσε πυρηνικά όπλα, και τονίζει ότι τιμωρείται «η χώρα που έγινε αναίτια το θύμα δύο πυρηνικών καθεστώτων».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ διαψεύδει κατηγορηματικά ότι η χώρα του ανέπτυσσε πυρηνικά όπλα.

«Ολα όσα λένε οι ΗΠΑ για το πυρηνικό μας πρόγραμμα και για τις απειλές από το Ιράν είναι ένα μεγάλο ψέμα. Το πυρηνικό μας πρόγραμμα είναι ειρηνικό. Δείξτε μου έστω και ένα στοιχείο από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας που αποδεικνύει ότι δεν είναι ειρηνικό» ισχυρίστηκε ο ιρανός αξιωματούχος σε συνέντευξή του στη σερβική δημόσια τηλεόραση – RTS (φωτογραφία, επάνω).

«Ο έλεγχος των αποθεμάτων πετρελαίου του Ιράν (…), μ’ εκείνα της Βενεζουέλας, θα ήταν ένας πραγματικός εφιάλτης για την Κίνα»

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ υποστήριξε την άποψη ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν στοχεύει την Κίνα. «Αυτός ο πόλεμος είναι ένας αγώνας για εξουσία και για πετρέλαιο.

»Ο έλεγχος των αποθεμάτων πετρελαίου του Ιράν θα σήμαινε τον έλεγχο του ενός τρίτου των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, μ’ εκείνα της Βενεζουέλας, αυτό θα ήταν ένας πραγματικός εφιάλτης για την Κίνα» δήλωσε στην RTS ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Χαρακτήρισε στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια του Ιράν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι η πολεμική κατάσταση στην περιοχή επιβλήθηκε με τη χρήση αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται σε γειτονικές χώρες.

Αιτία οι βάσεις των ΗΠΑ

«Δεν υπάρχει εχθρότητα προς καμία χώρα στην περιοχή. Αυτοί είναι οι μουσουλμάνοι αδελφοί και αδελφές μας. Λυπούμαστε που οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το έδαφός τους για να επιτεθούν στο Ιράν.

»Οι αμερικανικές βάσεις είναι η αιτία της ανασφάλειας στην περιοχή. Δεν θέλαμε αυτήν την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, μας έχει επιβληθεί» υποστηρίζει ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ.

Ο ιρανός διπλωμάτης απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση αν αναμένει εμπλοκή της Ρωσίας στην πολεμική σύρραξη.

Αρκέστηκε να τονίσει ότι «το Ιράν έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία και άλλες χώρες που είναι υπεύθυνες για την ειρήνη, την ασφάλεια στον κόσμο και καταδικάζουν ξεκάθαρα την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν».

Εξέφρασε τη λύπη του που δεν έπραξαν το ίδιο κάποιες ευρωπαϊκές χώρες καθώς και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ εξέφρασε επίσης την απορία του για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ιράν, επισημαίνοντας ότι είναι λυπηρό να τιμωρείται «η χώρα που έγινε αναίτια το θύμα δύο πυρηνικών καθεστώτων».

