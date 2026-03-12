newspaper
Στα θρανία οι ασθενείς για τα δικαιώματά τους και την ψηφιακή υγεία
Ελλάδα 12 Μαρτίου 2026, 07:00

Στα θρανία οι ασθενείς για τα δικαιώματά τους και την ψηφιακή υγεία

Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για την περίθαλψη στην Ελλάδα και την Ευρώπη διεκδικούν οι οργανώσεις ασθενών

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΡεπορτάζΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Spotlight

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή, ψηφιακά ραντεβού, αλλά και αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, είναι οι σύγχρονες τάσεις που διαμορφώνουν το σύστημα υγείας μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθούν οι ασθενείς και να αντλήσουν την βέλτιστη περίθαλψη που είναι διαθέσιμη για την αποκατάσταση της υγείας τους.

Για πολλούς όμως, αποτελούν άγνωστες λέξεις παρότι καθορίζουν την πορεία της υγείας της δικής τους ή των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους.

Και πίσω από αυτές, υπάρχουν πολιτικές που διαμορφώνονται και οι οποίες καθορίζουν τη δυνατότητά τους να έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται.

Με το δεδομένο αυτό, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας προχώρησε στην ανάπτυξη δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αποτελούν ορόσημα για τον σκοπό που δημιουργήθηκε ο οργανισμός: την ενδυνάμωση του ρόλου των ασθενών μέσα από την ενίσχυση της γνώσης τους για την υγεία.

Από το πρώτο πρόγραμμα της Ψηφιακής Ακαδημίας Ασθενών που εφαρμόστηκε ήδη πιλοτικά, οι 86 συμμετέχοντες ασθενείς και στελέχη του συστήματος υγείας, διπλασίασαν την εξοικείωσή τους με τις ψηφιακές τεχνολογίες υγείας φτάνοντας ποσοστό 41,2% έναντι 23,2% όταν ξεκίνησαν το πρόγραμμα, ενώ η χαμηλή εξοικείωση εξαλείφθηκε πλήρως, φτάνοντας το 18,8% από 0%. Η κατανόηση κρίσιμων εννοιών, όπως η τηλεϊατρική και τα δικαιώματα προσωπικών δεδομένων, έφτασε στο 100%. Τα ποσοστά επιτυχίας στην τελική αξιολόγηση γνώσεων κυμάνθηκαν μεταξύ 82% και 96% σε όλες τις θεματικές κατηγορίες, με τη συντριπτική πλειονότητα να χρησιμοποιεί καθημερινά ψηφιακά εργαλεία, να τηρεί θετική στάση απέναντι στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και να προσβλέπει σε περαιτέρω εκπαίδευση, κυρίως σε ζητήματα ασφάλειας και αξιοπιστίας δεδομένων.

Το πρόγραμμα ανοίγει για όλους τους πολίτες που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές υγείας

Τα ψηφιακά εργαλεία, είναι «πονοκέφαλος» για πολλούς ασθενείς που δεν γνωρίζουν την τεχνολογία

Το πρόγραμμα ήταν δωρεάν και υλοποιήθηκε με την καθοδήγηση 19μελούς Επιστημονικής Επιτροπής σε συνεργασία με τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ΗΔΥΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ, ενώ τέλεσε υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

Όσο για τη νέα Ακαδημία Ασθενών EUPATI για τη δημιουργία εξειδικευμένων εκπροσώπων ασθενών για την δομημένη και τεκμηριωμένη συμμετοχή τους σε επιτροπές λήψης αποφάσεων, το πρόγραμμα ξεκινά άμεσα.

Παρουσιάζοντας τα δύο προγράμματα η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα τόνισε ότι «η Ένωση από την ίδρυσή της, έθεσε ως προτεραιότητα την ενεργό συμμετοχή των ασθενών στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας. Σήμερα, με τα δύο αυτά προγράμματα, κάνουμε πράξη το όραμά μας: να διαμορφώσουμε μια κοινότητα ασθενών που δεν θα είναι απλώς αποδέκτες αποφάσεων, αλλά συνδιαμορφωτές τους. Η Ένωση θα συνεχίσει να επενδύει στην εκπαίδευση, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο μέσα από τη γνώση οι ασθενείς μπορούν να διεκδικήσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους».

Αναφερόμενη στην εκπαιδευτική πρωτοβουλία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA) Φλώρα Μπακοπούλου, την χαρακτήρισε ως σημαντικό βήμα προόδου και σημείωσε ότι με τον τρόπο αυτό «η φωνή των ασθενών αποκτά όλο και πιο ισχυρή θέση μέσα σε ένα δομημένο και επιστημονικά οριοθετημένο περιβάλλον διαλόγου. Η εμπειρία των ασθενών είναι πολύτιμη, αλλά όταν συνδυάζεται με γνώση και κατάλληλη προετοιμασία μπορεί να συμβάλει ακόμη πιο ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων».

Ακαδημία Ασθενών EUPATI

«Ορόσημο για το κίνημα ασθενών στην Ελλάδα» χαρακτήρισε την Ακαδημία EUPATI η Α’ Αντιπρόεδρος -Τομεάρχης Ενδυνάμωσης και Εκπαίδευσης της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Κατερίνα Κουτσογιάννη, επισημαίνοντας ότι: «Για πρώτη φορά, οι εκπρόσωποι ασθενών θα έχουν πρόσβαση σε ένα πιστοποιημένο, διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα που θα τους δώσει τα εργαλεία να καθίσουν ισότιμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι απόφοιτοί μας θα μπορούν να συνομιλούν με επιστήμονες, ρυθμιστικές αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής, κατανοώντας πλήρως τις διαδικασίες και τα δεδομένα. Αυτό είναι το επόμενο βήμα για την εκπροσώπηση των ασθενών: όχι μόνο φωνή, αλλά φωνή με βάθος και τεκμηρίωση».

Η Ακαδημία Ασθενών EUPATI για τη δημιουργία εξειδικευμένων εκπροσώπων ασθενών, βασίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο της Ευρωπαίκής Ακαδημίας Ασθενών στη Θεραπευτική Καινοτομία (EUPATI – European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation), που μέχρι στιγμής έχει εκπαιδεύσει πάνω από 250 εξειδικευμένους εκπροσώπους ασθενών (Patient Experts) σε 24 χώρες πανευρωπαϊκά. Η Ένωση, ως εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο δίκτυο EUPATI, προσάρμοσε το πρόγραμμα στην ελληνική γλώσσα και πραγματικότητα. Το 12μηνο πρόγραμμα προσφέρει 200 ώρες εκπαίδευσης, δύο τριήμερες εκπαιδεύσεις και πιστοποίηση, καλύπτοντας πεδία όπως η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας (HTA), οι κλινικές μελέτες, η ανάπτυξη φαρμάκων και η συμμετοχή ασθενών στις πολιτικές υγείας.

Η ποιότητα και η εγκυρότητα του εκπαιδευτικού υλικού διασφαλίζεται από Επιστημονική Επιτροπή 28 μελών, αποτελούμενη από κορυφαίους επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας και εμπειρογνώμονες με διεθνή εμπειρία.

Ο πρώτος κύκλος μπορεί να καλύψει έως 50 συμμετέχοντες από Ελλάδα και Κύπρο, εκπροσώπους συλλόγων ασθενών, της φαρμακοβιομηχανίας και του ακαδημαϊκού χώρου, για την τελική επιλογή των οποίων έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Αξιολόγησης με τη συμμετοχή Eupati Fellows.

Ψηφιακή υγεία

Ο Τομεάρχης Ψηφιακής Υγείας και Μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας κ. Δημήτρης Κοντοπίδης, αναφέρθηκε στη σημασία της ψηφιακής εγγραμματοσύνης και τους στόχους του προγράμματος: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οι πολίτες αλληλεπιδρούν με το σύστημα υγείας, όμως η τεχνολογία ωφελεί μόνο όταν ο πολίτης είναι προετοιμασμένος να την αξιοποιήσει. Με την Ψηφιακή Ακαδημία στοχεύσαμε ακριβώς εκεί: να γεφυρώσουμε το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων, εκπαιδεύοντας δωρεάν ασθενείς και φροντιστές στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων υγείας. Οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό των λύσεων και όχι να είναι απλώς αποδέκτες τους».

Με στόχο την ισότιμη πρόσβαση, το πρόγραμμα ανοίγει από σήμερα δωρεάν για όλους τους πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να εξοικειωθούν με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που είναι διαθέσιμες για τον πολίτη. Με μια απλή εγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ακαδημίας Ασθενών, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να παρακολουθήσει ασύγχρονα, όλα τα μαθήματα της πιλοτικής φάσης.

Από την πλευρά των υποστηρικτών του προγράμματος, ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας Αντώνης Καρόκης, δήλωσε: «Ως MSD, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που υποστηρίξαμε την Ψηφιακή Ακαδημία της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, μια πρωτοβουλία που ενδυναμώνει τους ασθενείς και ενισχύει τον ψηφιακό εγγραμματισμό τους στην υγεία. Η επένδυση στη γνώση αποτελεί θεμέλιο για ένα πιο συμμετοχικό και δίκαιο σύστημα υγείας. Παραμένουμε σταθεροί στη στήριξη δράσεων που προάγουν την ενδυνάμωση και τη δίκαιη συμμετοχή των ασθενών».

Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής της Ακαδημίας EUPATI: Φλώρα Μπακοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής HTA, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Εφηβικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος του Hellenic Association of CROs (HACRO) και Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της CORONIS Research, καθώς και Αθανάσιος Ακάλεστος, Εκτελεστικός Διευθυντής του ΣΕΙΒ.

Από την Επιστημονική Επιτροπή της Ψηφιακής Ακαδημίας Ασθενών, μετείχαν ο Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μέλος ΔΣ ΕΕΜΕΠΥ και ΕΕΨΥ Γιώργος Δαφούλας, , και η Co-Chair of RWE and AI και President Public Health Initiative στην European Public Health Association (EUPHA) κα Έλενα Πιτέλου.

Economy
Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

Ελληνικά ομόλογα: Η άνοδος των αποδόσεων και το spread λόγω Μέσης Ανατολής

World
UBS: Τι θα οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το 3%

UBS: Τι θα οδηγήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη πάνω από το 3%

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου
Ελλάδα 12.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής και ο Δίκαιος Φινεές. Ποια ονόματα έχουν γιορτή.

Σύνταξη
Βούλα: Μία νεκρή σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Βούλα 12.03.26 Upd: 06:48

Αιματηρό τροχαίο στην Παραλιακή με μία νεκρή

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα οχήματά τους καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων
Ελλάδα 11.03.26

Αυτές είναι οι λέσχες της «ομοσπονδίας» του παράνομου τζόγου με τα φρουτάκια – Πώς νομιμοποιούσαν τα κέρδη εκατομμυρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομου τζόγου εξάρθρωσε η Αστυνομία με περισσότερα από 135 μέλη και δίκτυο με τουλάχιστον 37 παράνομα μίνι καζίνο

Σύνταξη
Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»
Ελλάδα 11.03.26

Λάρισα: Στη φυλακή τέσσερα άτομα για την απάτη με τις χρυσές λίρες – Το ελικοδρόμιο και η «εξαγορά ψήφων»

Τέσσερις Ρομά προφυλακίστηκαν για την απάτη με τις χρυσές λίρες, με την ΕΛ.ΑΣ. να ψάχνει και άλλα θύματα – Στο μικροσκόπιο και υπόθεση με συγγενή βουλευτή

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι
Ελλάδα 11.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Εκατοντάδες Έλληνες επέστρεψαν με δύο πτήσεις από Ντόχα και Ντουμπάι

Οι επιβάτες που επέστρεψαν περιέγραψαν την έντονη κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, με συνεχείς σειρήνες και συναγερμούς - Συγκινητικές στιγμές στις αφίξεις του «Ελ. Βενιζέλος»

Σύνταξη
Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
Ελλάδα 11.03.26

Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό

Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σύνταξη
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ
Κόσμος 12.03.26

Η διελκυστίνδα της Μέσης Ανατολής: Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν αποφεύγουν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ

Παρατηρητές περιμένουν να δουν αν οι Χούθι της Υεμένης θα ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες καθώς αμερικανικά πολεμικά πλοία πλησιάζουν στο στενό της Ερυθράς Θάλασσας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χρήστος Ράμμος: Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις – «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»
Συνέδριο... «αλήθειας» 12.03.26

Αποδομώντας το «Alitheia Forum» σε 218 λέξεις - «Ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να προσδιορίσει πως θα του γίνει ο έλεγχος»

Ο Χρήστος Ράμμος που διετέλεσε αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών αποδομεί σε αδρές γραμμές το συνέδριο που υποτίθεται πως προάγει την αντικειμενικότητα στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ιράν: Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένος στον Λίβανο
Κόσμος 12.03.26

Εντείνει τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις το Ιράν - 8 νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε εκτοπισμένος στον Λίβανο

Το Ιράν έθεσε όρους για την επίτευξη εκεχειρίας ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε νίκη - Δραματιικές στιγμές στον Λίβανο με σφοδρά ισραηλινά χτυπήματα - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου
Ελλάδα 12.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής και ο Δίκαιος Φινεές. Ποια ονόματα έχουν γιορτή.

Σύνταξη
Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία
The Great Arch 12.03.26

Όταν ο οραματιστής αρχιτέκτονας της Μεγάλης Αψίδας της Ντεφάνς «συνεθλίβη» από τη γραφειοκρατία

1983. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν αποφασίζει να κάνει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για ένα εμβληματικό έργο: τη Μεγάλη Αψίδα της Ντεφάνς (The Great Arch) που θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τον Λούβρο και την Αψίδα του Θριάμβου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας
Κόσμος 12.03.26

Το τέλος του διεθνούς δικαίου; Πώς οι ισχυροί καταβροχθίζουν τα τελευταία αποθέματα νομιμότητας

Από τη Βενεζουέλα μέχρι τη Γάζα, η επιλεκτική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από ισχυρά κράτη διαλύει την τάξη πραγμάτων που θεμελιώθηκε μετά από το 1945

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη – Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»
Πόλεμος στο Ιράν 12.03.26

Βομβαρδίζοντας ταχύτερα και από την… ανθρώπινη σκέψη - Το σύστημα που δίνει ώθηση στην «αλυσίδα θανάτου»

Η ταχύτητα και η κλίμακα του σχεδιασμού του πολέμου με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον αμερικανικό στρατό προκαλεί φόβους ότι η λήψη αποφάσεων από τον άνθρωπο μπορεί να παραγκωνιστεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ψήφισμα κατά του Ιράν από το ΣΑ του ΟΗΕ με στήριξη της Ελλάδας
ΣΑ του ΟΗΕ 12.03.26

Η Ελλάδα στήριξε το ψήφισμα κατά του Ιράν

Η Ελλάδα στήριξε το σχέδιο Ψηφίσματος κατά του Ιράν στο ΣΑ του ΟΗΕ, το οποίο κατατέθηκε από το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, ενώ Κίνα και Ρωσία απείχαν από την ψηφοφορία.

Σύνταξη
Τέξας: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για τον φόνο της συντρόφου του και γιου της
Κόσμος 12.03.26

Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας

Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες σε φυλακή του Τέξας, καθώς είχε καταδικαστεί για τον φόνο της συντρόφου του, 30 ετών, και ενός εκ των παιδιών της, 8 ετών.

Σύνταξη
Βούλα: Μία νεκρή σε σύγκρουση ΙΧ με ταξί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Βούλα 12.03.26 Upd: 06:48

Αιματηρό τροχαίο στην Παραλιακή με μία νεκρή

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βούλας, και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από τα οχήματά τους καθώς υπέστησαν μεγάλη ζημιά.

Σύνταξη
Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Στα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα», δηλώνει ο Τραμπ, αλλά «αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως»
«Δεν θα σταματήσουμε» 12.03.26

«Κοντά στην ήττα» το Ιράν, λέει ο Τραμπ

Για πλήγματα κατά του Ιράν που θα καθιστούσαν «σχεδόν αδύνατη» την ανοικοδόμησή του έκανε λόγο ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη βρίσκεται «κοντά στην ήττα.

Σύνταξη
Συρία: Πέθανε ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας
Σάλεχ Μούσλιμ 12.03.26

Πέθανε ο ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας

Ο Σάλεχ Μούσλιμ, ηγέτης των Κούρδων της Ροζάβας, επί χρόνια συμπρόεδρος του Κόμματος της Δημοκρατικής Ενωσης, του μεγαλύτερου κουρδικού κόμματος στη Συρία, πέθανε «έπειτα από μακρά μάχη με ασθένεια».

Σύνταξη
