11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών
Πολιτική Γραμματεία 11 Μαρτίου 2026, 16:33

Η πρόταση για κατάργηση της ανωνυμίας στις πλατφόρμες και η υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών

Ζήτημα ταυτοποίησης των χρηστών των κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών από τις ίδιες τις πλατφόρμες έθεσε ευθέως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένα μέτρο που στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, όχι απλώς αποφεύγεται, αλλά συνήθως καταδικάζεται. Και οι λόγοι για αυτό είναι σοβαροί

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο κυβερνητικό Alitheia Forum έθεσε ευθέως ζήτημα ταυτοποίησης των χρηστών των κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών πλατφορμών από τις ίδιες τις πλατφόρμες, προκειμένου αυτές να έχουν το δικαίωμα λειτουργίας στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας, όπως διευκρίνισε, προσωπική θέση την οποία θα παλέψει να κάνει πλειοψηφική:

«Θεωρώ ότι για να πρέπει να λειτουργήσουν, για να μπορούν να λειτουργήσουν οι πλατφόρμες στη χώρα […] Θες να κάνεις κύριε έναν λογαριασμό οπουδήποτε στην Ελλάδα; […] πάρα πολύ ωραία, θα ξέρει η πλατφόρμα, όχι όλοι εμείς, ποιος είσαι».

Η δήλωση αυτή περιγράφει το μοντέλο της «πολιτικής πραγματικού ονόματος» (real-name registration policy). Με βάση αυτό, το X (πρώην Twitter), το Facebook, το TikTok και άλλες πλατφόρμες θα υποχρεούνται να συλλέγουν επίσημα στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. ταυτότητα, συνδεδεμένο αριθμό τηλεφώνου με ονομαστικοποιημένη SIM) πριν επιτρέψουν τη δημιουργία λογαριασμού σε Έλληνες χρήστες ή θα πρέπει υποχρεωτικά κάθε λογαριασμός να συνδέεται με αριθμό κινητής που ταυτοποιείται με κρατική ταυτότητα.

Πού ισχύει η υποχρεωτική ταυτοποίηση;

Η αναζήτηση χωρών όπου εφαρμόζεται καθολικά η «πολιτική πραγματικού ονόματος» οδηγεί σχεδόν αποκλειστικά σε κράτη με αυστηρό έλεγχο του διαδικτύου και αυταρχικά καθεστώτα. Στις φιλελεύθερες δημοκρατίες, τέτοια μέτρα δεν αποφεύγονται απλώς, συνήθως καταδικάζονται.

Στην Κίνα, κάθε λογαριασμός κοινωνικής δικτύωσης είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένος με τον αριθμό εθνικής ταυτότητας του χρήστη, δια νόμου.

Αντίστοιχα στο Ιράν, η πρόσβαση στις εγχώριες πλατφόρμες απαιτεί πλήρη ταυτοποίηση.

Στη Ρωσία, η εθνική νομοθεσία υποχρεώνει τα social media και τις εφαρμογές messaging να ταυτοποιούν τους χρήστες μέσω του αριθμού τηλεφώνου τους, ο οποίος στη Ρωσία εκδίδεται μόνο με την επίδειξη διαβατηρίου.

Την υποχρεωτική ταυτοποίηση όλων των χρηστών σε εγχώριες και ξένες πλατφόρμες νομοθέτησε πιο πρόσφατα και το Βιετνάμ για να τους επιτρέπεται να κάνουν αναρτήσεις.

Κάτι παρόμοιο είχε επιχειρήσει, βέβαια, και η Νότια Κορέα το 2007, όταν επέβαλε δια νόμου την ταυτοποίηση πολιτών μέσω του «Εθνικού Αριθμού Μητρώου» για τον σχολιασμό στο διαδίκτυο, με στόχο την πάταξη της «τοξικότητας».

Το μέτρο δεν δούλεψε. Τα κακόβουλα σχόλια μειώθηκαν λιγότερο από 1%, οι πλατφόρμες έγιναν τεράστιοι στόχοι κυβερνοεπιθέσεων και υποκλοπών προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων πολιτών. Τελικά, το 2012, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας κατήργησε τον νόμο ομόφωνα, κρίνοντάς τον αντισυνταγματικό και επικίνδυνο για τα προσωπικά δεδομένα.

Η Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα: Το μοντέλο του DSA

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υποχρεωτική ταυτοποίηση όλων των χρηστών προσκρούει ευθέως στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο για την ελευθερία της έκφρασης, που προστατεύει και την ψευδωνυμία, δεδομένου ότι αυτή κρίνεται απαραίτητη σε δημοσιογράφους, ευάλωτους, πληροφοριοδότες, όσους φοβούνται το στίγμα και τη στοχοποίηση.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων απαγορεύει ρητά το μαζικό «φακέλωμα» που προτείνεται, βασιζόμενος σε δύο θεμελιώδεις αρχές:

Άρθρο 5 – Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων (Data Minimization): Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι «κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία». Η απαίτηση ταυτότητας/ΑΦΜ για τη δημιουργία ενός απλού προφίλ στο διαδίκτυο θεωρείται από τις ευρωπαϊκές αρχές δυσανάλογη και παράνομη συλλογή. Μια ιδιωτική εταιρεία δεν νομιμοποιείται να κατέχει ταυτότητες εκατομμυρίων πολιτών με τη δικαιολογία της «πρόληψης μελλοντικών αδικημάτων».

Αρχή της αναλογικότητας: Ο GDPR επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων μόνο όταν το μέτρο είναι ανάλογο του επιδιωκόμενου σκοπού. Το να εκτεθούν τα δεδομένα εκατομμυρίων νομοταγών πολιτών σε κίνδυνο διαρροής (data breach) για να εντοπιστούν λίγοι παραβάτες, παραβιάζει αυτή την αρχή.

Επιπλέον, με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες – DSA που ισχύει από το 2024, η ΕΕ επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο για να «καθαρίσει» το διαδίκτυο από παράνομες πράξεις, χωρίς να φακελώσει τον γενικό πληθυσμό:

1. Μηχανισμοί Αναφοράς, όχι Προληπτική Ταυτοποίηση: Οι πλατφόρμες δεν ελέγχουν προληπτικά ποιος είσαι. Είναι όμως νομικά υπόλογες (με πρόστιμα-μαμούθ) να κατεβάζουν άμεσα το παράνομο περιεχόμενο όταν αυτό αναφέρεται (Notice and Action), ειδικά αν η αναφορά έρχεται από «Αξιόπιστους Φορείς» (Trusted Flaggers), όπως η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

2. Στοχευμένη Άρση Απορρήτου (IP Tracking): Όταν τελεστεί ένα αδίκημα (π.χ. εκβιασμός, απάτη, ακραία συκοφαντία), οι πλατφόρμες υποχρεούνται –κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας– να παραδώσουν στις Αρχές την IP διεύθυνση, τα log files και όποια στοιχεία διαθέτουν. Η αστυνομία, μέσω των παρόχων ίντερνετ, εντοπίζει τον δράστη. Ο νόμος στοχεύει τους παραβάτες, όχι τους πάντες.

3. Ταυτότητα μόνο για εμπόρους: Το DSA απαιτεί αυστηρή ταυτοποίηση (με επίσημα έγγραφα) μόνο για όσους χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες για εμπορικές συναλλαγές (Marketplaces), ώστε να πατάσσονται οι απάτες κατά των καταναλωτών.

4. Άμεση δράση σε κίνδυνο ζωής: Αν εντοπιστεί απειλή για τη ζωή (π.χ. τρομοκρατία), οι πλατφόρμες οφείλουν να ειδοποιήσουν αυτεπάγγελτα την αστυνομία με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Επαρκές το ελληνικό πλαίσιο

Σε ό,τι αφορά το υπάρχον ελληνικό πλαίσιο, ενδεικτικό είναι το σχόλιο του δικηγόρου, Βασίλη Σωτηρόπουλου, με πλούσια εμπειρία σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων και νομολογίας για το διαδίκτυο:

«Διαβάζω ότι ο υφυπουργός επιθυμεί να ‘καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Να βγάλουμε δηλαδή τις ‘κουκούλες’ από το διαδίκτυο. […]  Όταν θέλεις να πάρεις ένα κινητό, μπορείς να πάρεις και έναν και δύο και τρεις και πέντε και δέκα αριθμούς, δίνεις την ταυτότητά σου. Και ξέρει η κάθε εταιρεία, όχι όλοι εσείς που μας βλέπετε, ότι το κινητό αυτό, από πίσω από το κινητό είναι το όνομά μου, αντίστοιχα και τα δικά σας. Διαδίκτυο: θεωρώ ότι για να πρέπει να λειτουργήσουν, για να μπορούν να λειτουργήσουν οι πλατφόρμες στη χώρα, το ξαναλέω είναι δική μου θέση αυτή, μην υπάρξει παρεξήγηση, θα παλέψω να γίνει και όσο γίνεται πλειοψηφική θέση, όσο παραπάνω μπορώ. Θέλεις να κάνεις κύριε ένα λογαριασμό οπουδήποτε στην Ελλάδα; Αυτό έχει να κάνει και με τις πλατφόρμες, για αυτό είναι δύσκολο και θέλει συζήτηση, πάρα πολύ ωραία, θα ξέρει η πλατφόρμα, όχι όλοι εμείς, ποιός είσαι’.

Εδώ μας λέει δηλ. ο κ. Μαρινάκης ότι θα επιβάλλει η Ελληνική νομοθεσία στους κολοσσούς του Διαδικτύου, στο «X» πρώην twitter, το Facebook / Instagram / Threads της Μeta και στο ΤikTok ότι, για να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα θα οφείλουν ως προϋπόθεση να έχουν μητρώο με φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων των χρηστών τους, όπως η Vodafone, η Νova και η Cosmote.

Και αν δεν συμμορφωθούν οι πλατφόρμες, τί θα κάνει η Ελλάδα;

Θα περιοριστεί στα πρόστιμα στους κολοσσούς ή θα τους απαγορεύσει με τεχνικό τρόπο και τη λειτουργία τους στον ελληνικό χώρο;

Αυτά έχει πολλές φορές προσπαθήσει να τα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θυμόμαστε και αντίστοιχη ομάδα εργασίας της Κυβέρνησης Καραμανλή το 2008 – 2009, η οποία γνωρίζουμε ποια κατάληξη είχε: καμία.

Εδώ δεν μπορείτε να πείσετε τις ΗΠΑ να υπογράψουν μια Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) ώστε να δίνουν στοιχεία στην Ελληνική Αστυνομία για λογαριασμούς στο «Χ» που διαπράττουν συκοφαντική δυσφήμηση. Διότι, κατά το Αμερικανικό Σύνταγμα και την γνωστή 1η Τροπολογία (First Amendment) δεν επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για εγκλήματα κατά της τιμής.

Σε αυτή τη συζήτηση, κακώς εμπλέκεται το phising και κακώς αναφέρει ο κ. Μαρινάκης: ‘οι κουκούλες στο Διαδίκτυο είναι αυτές οι οποίες έχουν κάνει phising πολλές φορές, έχουν πάρει τα λεφτά των συγγενών μας, φίλων μας, έχουν εξαπατήσει τα παιδιά μας και μπορεί αύριο μεθαύριο να προκαλέσουν μεγάλες, μεγάλες αναστατώσεις και απειλές’.

Μα, αυτό δεν αφορά την ‘ανωνυμία στο Διαδίκτυο’, καθώς η άρση του απορρήτου για το ποινικό αδίκημα της απάτης ήδη προβλέπεται!

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 του Ν. 2225/1994 προβλέπεται ξεκάθαρα ότι ‘επιτρέπεται η άρση του απορρήτου για τη διακρίβωση των εγκλημάτων (…) του άρθρου 386 και του άρθρου 386Α του Ποινικού Κώδικα.’

Το 386 είναι η απάτη ‘σκέτη’, το 386Α είναι η απάτη με υπολογιστή!

Είναι γνωστό ότι καθημερινά δικάζονται στα Ελληνικά δικαστήρια κατηγορούμενοι και καταδικάζονται όταν κρίνονται ένοχοι για phising αφού προηγουμένως έχει γίνει άρση του απορρήτου με βάση τον Ν.2225/1994 και επιπλέον, τα αστικά δικαστήρια υποχρεώνουν και τις Τράπεζες που δεν έχουν λάβει τα επαρκή μέτρα ασφαλείας να αποζημιώσουν τους πολίτες που έπεσαν θύματα phising!

Εμείς οι δικηγόροι έχουμε φέρει εις πέρας αποζημιώσεις πολιτών από τις τράπεζες για απατηλές αφαιρέσεις χρηματικών ποσών, καθώς οι τράπεζες ήταν εκείνες που δεν είχαν λάβει επαρκή μέτρα ασφαλείας. Δεν έφταιγε ‘η ανωνυμία στο Διαδίκτυο’.

Όσον αφορά τώρα τα ανώνυμα τρολ κι εκεί υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που από συσχετισμούς έχουν ταυτοποιηθεί χρήστες και έχουν καταλογιστεί ευθύνες ποινικές και αστικές, χωρίς καμία άρση του απορρήτου. Την πρώτη τέτοια υπόθεση για ψευδώνυμο λογαριασμό στο Facebook χειρίστηκα στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το 2009, όταν βγάλαμε την κουκούλα από το τρολ χωρίς καμία άρση απορρήτου, μόνο από τους συσχετισμούς. Η ταυτοποίηση επιβεβαιώθηκε από όλα τα δικαστήρια, αστικά και ποινικά και από τα εφετεία τους!

Βέβαια, εάν θέλει η Νέα Δημοκρατία να αφαιρέσει τις κουκούλες από τα τρολ που την υποστηρίζουν δολοφονώντας χαρακτήρες και προσβάλλοντας παράνομα προσωπικότητες, δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση. Ας δώσει μόνη της το καλό παράδειγμα».

Economy
Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Κόσμος
Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

Ιράν: Νόμιμοι στόχοι τα πλοία προς ΗΠΑ και Ισραήλ στα Στενά του Ορμούζ – «Ετοιμαστείτε για 200 δολάρια το βαρέλι»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό
«Είναι θετικό» 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό

«Αλίμονο μας» αν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει την ακρίβεια το ίδιο «αποτελεσματικά» όπως μέχρι σήμερα, λέει χαρακτηριστικά ο Κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι είναι αναγκαία εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
«Δραματική εξέλιξη» 11.03.26

Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Στρασβούργο 11.03.26

Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας
Ακρίβεια 11.03.26

Φάμελλος: Έλεγχος, ρύθμιση της αγοράς και μείωση του ΕΦΚ για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Η παύση των εχθροπραξιών είναι η καλύτερη λύση για να λυθεί το πρόβλημα της αισχροκέρδειας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Βουλή: Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού – «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου για την κόρη του πρωθυπουργού - «Είστε Πλεύση Ασυναρτησίας»

Άναψαν τα «αίματα» στη Βουλή, μετά τις αναφορές Κωνσταντοπούλου στην κόρη του Κ. Μητσοτάκη, ενώ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του εισηγητή της ΝΔ και «επιστήθιου» πολιτικού φίλου της προέδρου της Πλεύσης, Δημήτρη Μαρκόπουλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες – Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

«Στην ενέργεια υπάρχουν πολλά να γίνουν με όσα ήδη έχουμε» δήλωσε από το ΠΑΣΟΚ η Βάσια Αναστασίου - Για ακριβά, επικίνδυνα πυρηνικά και για ομερτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Κώστας Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μέτρα – ασπιρίνες για το τσουνάμι ακρίβειας σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ – Πλαφόν για ένα τρίμηνο στο περιθώριο κέρδους η «λύση» Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

Μέτρα – ασπιρίνες για το τσουνάμι ακρίβειας σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ – Πλαφόν για ένα τρίμηνο στο περιθώριο κέρδους η «λύση» Μητσοτάκη

Στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα αλλά τα προτεινόμενα μέτρα δεν θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια

Σύνταξη
Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ
Πολιτική 11.03.26

Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ

Η δημοσκοπική εταιρεία Marc του Θωμά Γεράκη παρουσιάζει στο Alitheia Forum έρευνα για τα fake news. Την ίδια ώρα όμως, πόρισμα του ΥΕΔΔΕ Αττικής την ελέγχει για σειρά εικονικών τιμολογίων με εταιρεία που είχε εμπλοκή με την Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Το πόρισμα δημοσιεύει σήμερα το In.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ’ τη ΝΔ και όλα κομπλέ
in Confidential 11.03.26

Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βγήκε το πόρισμα απ’ τη ΝΔ και όλα κομπλέ

Άλλο ένα θάψιμο με την κοινοβουλευτική βούλα της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική. Αθώοι οι υπουργοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα πάμε με χίλια στην παραγωγή.... πυρηνικής ενέργειας. Στη χώρα που τινάζονται στον αέρα εργοστάσια επειδή οι έλεγχοι είναι της πλάκας...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα «πυρά» Ανδρουλάκη εναντίον Μεγάρου Μαξίμου. Στο ευρωκοινοβούλιο σήμερα η υπόθεση του Predator και των υποκλοπών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι παρών στο Στρασβούργο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη
Δημοσκόπηση 10.03.26

Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη - Ατιμωρησία των πραγματικών ενόχων

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Δυσπιστία για την τιμωρία των ενόχων. Επτά στους δέκα να θεωρούν ότι οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα τιμωρηθούν.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Το ΠΑΣΟΚ «έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»

Επιθετική ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για τη διοργάνωση του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη πρόκειται για ένα συνέδριο «με παρέλαση υπουργών, οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να ‘ξεπλυθούν’ πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και η άνευ προηγουμένου προπαγάνδα της».

Σύνταξη
Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση
Ευρωκοινοβούλιο 10.03.26

Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου

Πότε αναμένονται οι νέες ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Η κριτική, οι αιχμές και τα μηνύματα που εντείνουν τους πονοκεφάλους της Ηρώδου Αττικού.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό
«Είναι θετικό» 11.03.26

ΠΑΣΟΚ: Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα, το πλαφόν στο κέρδος ως χθες η κυβέρνηση το απέρριπτε ως λαϊκισμό

«Αλίμονο μας» αν η κυβέρνηση αντιμετωπίσει την ακρίβεια το ίδιο «αποτελεσματικά» όπως μέχρι σήμερα, λέει χαρακτηριστικά ο Κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι είναι αναγκαία εμπροσθοβαρή μέτρα, για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης

Σύνταξη
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα
Ιστορική απόφαση 11.03.26

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αποδεσμεύει 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

O IEA συγκάλεσε το πρωί της Τετάρτης έκτακτη σύνοδο των χωρών μελών του, προκειμένου να συζητηθεί μια ενδεχόμενη «απόφαση» για την αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής
«Δραματική εξέλιξη» 11.03.26

Νέα Αριστερά: Η ερημοποίηση της υπαίθρου αποκαλύπτει την πλήρη αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής

«Ολοένα και περισσότεροι αγρότες και κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παραγωγή, οδηγούμενοι στο πικρό συμπέρασμα ότι η πολιτεία δεν στηρίζει πλέον την αγροτική δραστηριότητα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes
Λίστα 11.03.26

Billionaires club 2026: Ιστορική πρωτιά του Έλον Μασκ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για 2η χρονιά στην κορυφή – Η νέα ελίτ του Forbes

Η φετινή ετήσια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει τη σοκαριστική συγκέντρωση απίστευτου πλούτου με μόλις 3.428 άτομα στον κόσμο να κατέχουν πλέον το ποσό-ρεκόρ των 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άνδρος: Το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους
Planet Travel 11.03.26

Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στην κορυφή της διεθνούς λίστας με τους κρυφούς παραδείσους

Με την αυθεντικότητά της και τις μοναδικές παραλίες της, η Άνδρος κυριαρχεί στις λίστες σε γνωστές ελβετικές και γερμανικές ιστοσελίδες - Ακολουθούν Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο

Σύνταξη
Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου
Οι ανακοινώσεις 11.03.26

Πλαφόν στο κέρδος καυσίμων και τροφίμων μέχρι τις 30 Ιουνίου

Το πλαφόν που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, φανερώνει και την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης
Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν
Ξεχασμένο μέτωπο 11.03.26

Ο πόλεμος ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν στη σκιά του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου στο Ιράν

Ενώ ο κόσμος έχει στραμμένη την προσοχή του στο Ιράν, η ασταθής σύγκρουση μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν εντείνεται — με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης
Τελεσίδικα 11.03.26

Χρυσή Αυγή: Ισόβια στον Ρουπακιά, 13 χρόνια στο «διευθυντήριο» της εγκληματικής οργάνωσης

Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων δίνουν την τελευταία μάχη για τους εντολείς τους που με βάση την εφετειακή απόφαση αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φυλακής να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 11.03.26

Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντονιαμάλι, ξεκαθάρισε πως η Εθνική Ομάδα της χώρας δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;
Βιβλίο 11.03.26

Μια βιογραφία του Χάνιμπαλ Λέκτερ -Kανίβαλος και «θαυμαστής του Τραμπ»;

Ο κριτικός κινηματογράφου Μπράιαν Ράφτερι εξερευνά πώς ο Τόμας Χάρις δημιούργησε έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς και αντιφατικούς κατά συρροή δολοφόνους του κινηματογράφου, τον Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρόδος: Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου
Αδιανόητο 11.03.26

Μαθητής δημοτικού εξανάγκασε άλλο παιδί να πιει νερό από τη λεκάνη της τουαλέτας του σχολείου

Ο ανήλικος μαθητής είχε τραβήξει δύο φορές το καζανάκι για να γεμίσει με νερό ένα μπουκάλι και αφού ανάγκασε άλλο παιδί να φτύσει μέσα σε αυτό, το έδωσε στον 8χρονο να πιει

Σύνταξη
Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
Παλαιστίνη 11.03.26

Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη

Το Διεθνές Δίκαιο έχει κρίνει τις δραστηριότητες εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη παράνομες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που αφορά τις στρατιωτικές κατοχές.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
Απόρρητο